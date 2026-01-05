أهالي الجزيرة السورية يطالبون الحكومة بالحسم مع "قسد"

أخبار
دمشق

عدنان علي

عدنان علي مراسل "العربي الجديد" في سورية (العربي الجديد)
عدنان علي
عدنان علي
مباشر
05 يناير 2026   |  آخر تحديث: 15:30 (توقيت القدس)
مقاتلون من "قسد" خلال عرض عسكري في حلب، 9 إبريل 2025 (فرانس برس)
مقاتلون من "قسد" خلال عرض عسكري في حلب، 9 إبريل 2025 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- انتهت المفاوضات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والحكومة السورية دون تقدم، مما دفع أبناء العشائر العربية في شرق سوريا للضغط على الحكومة لتحرير مناطقهم من سيطرة "قسد"، حيث نظموا مظاهرات في دمشق مطالبين بإخراج "قسد" وإعادة الأرض لأهلها تحت راية الدولة السورية.

- عُقد "ملتقى أبناء الجزيرة السورية" في دير الزور، حيث أكد الحضور على وحدة الأراضي السورية ورفض "سلطات الأمر الواقع"، مشددين على أن أبناء المحافظات هم أصحاب الحق الشرعي في إدارة شؤونهم.

- شهدت المنطقة تحركات عسكرية، حيث استقدمت "قسد" تعزيزات من الرقة وشنّت حملة اعتقالات، بينما حلق طيران مسير مجهول في سماء ريف الرقة.

مع انتهاء المفاوضات التي جرت في دمشق، أمس الأحد، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية، دون تحقيق تقدّم، برزت تحركات لدى أبناء العشائر العربية التي تسيطر "قسد" على مناطقهم في شرق سورية، هدفها الضغط على الحكومة لحسم هذا الملف، متهمين هذه القوات بالمماطلة وعدم الرغبة في الوصول الى أي اتفاق. وشارك العشرات من أبناء الجزيرة في مظاهرة بدمشق، اليوم الاثنين، تطالب الحكومة السورية بـ"تحرير" مناطقهم من سيطرة "قسد".

ورفع المشاركون شعارات مثل "لا لحلول ترقيعية... لا لاندماج قسد... لا لتمديد وجود مليشيا قسد"، مطالبين بإخراجها من كامل الجزيرة السورية، وإعادة الأرض لأهلها تحت راية الدولة السورية، وفق هذه الشعارات والهتافات التي رددها المشاركون. وعُقد أمس الأحد في مدينة دير الزور التي تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أجزاء منها، "ملتقى أبناء الجزيرة السورية"، بحضور مجموعة من الوجهاء والشخصيات العشائرية الذين أكدوا وحدة الأراضي السورية، ورفض "سلطات الأمر الواقع"، في إشارة إلى "قسد".

وأكد القائمون على الملتقى أن منطقة الجزيرة تتميز بتنوع طائفي وديني وتعايش يمتد لمئات السنين، وهي تواجه اليوم "مشاريع غريبة" تحاول المساس بهويتها الوطنية. وحدّد البيان الختامي للملتقى خمس نقاط أساسية، اعتبرها خريطة طريق سياسية واجتماعية لرفض أي تغيير في بنية الدولة السورية، وتتمثل خاصة في التأكيد أن أبناء المحافظات السورية في الجزيرة هم وحدهم أصحاب الحق الشرعي في إدارة شؤون مناطقهم تحت مظلة الدولة السورية، مع الرفض القاطع لادعاء "قسد" تمثيل المكونات المحلية.

عناصر من "قسد" في شمال شرق سورية، 18 إبريل 2025 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

سورية: انتهاء اجتماع الحكومة و"قسد" بشأن اتفاق مارس دون نتائج ملموسة

كما أكد البيان وحدة الأراضي السورية وعدم القبول بأي شكل من أشكال التجزئة، معتبراً وجود أي قوة عسكرية خارج إطار "الجيش العربي السوري" غير قانوني. وشدد البيان على التمسك بالحق في "المقاومة الشعبية والوطنية" حتى استعادة سيادة الدولة على كامل التراب السوري. وحث على حماية المؤسسات الخدمية والتعليمية، وضمان استمرار تبعيتها القانونية والإدارية لمرجعيات الدولة السورية، منعاً لانهيار المنظومة الخدمية، أو تسييس التعليم، داعياً إلى ترسيخ الأمن، وإعادة اللحمة بين أبناء المنطقة.

وعقدت في دمشق أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، دون أن تسفر عن نتائج ملموسة وفق ما ذكر مصدر حكومي لقناة الإخبارية السورية. في غضون ذلك، ذكرت شبكات محلية، أن طيراناً مسيراً "مجهول الهوية" حلق اليوم في سماء ريف الرقة الغربي، شرقي سورية، في حين شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات جديدة طاولت أكثر من عشرة شباب على طريق الرقة دير الزور، وذلك بهدف سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري. وذكرت شبكة "نداء الفرات" المحلية، أن قوات "قسد" تستقدم تعزيزات من مدينة الرقة باتجاه ريف دير الزور الغربي، تشتمل خصوصاً على عربات مدرعة وذخيرة.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
أورسولا فون ديرلاين في بروكسل، 13 نوفمبر 2025 (دورسون أيديمير/الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن وسورية ولبنان هذا الأسبوع

موظفو وزارة المالية أمام مبنى الوزارة، 11 فبراير 2020 (فيس بوك)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

نيابة رام الله تمدد توقيف الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية

شاحنة مساعدات على الجانب المصري من معبر رفح، 28 أكتوبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

ضبابية بشأن فتح معبر رفح والاحتلال يتحضر لتفتيش الداخلين إلى غزة