أهالي الجزيرة السورية يطالبون الحكومة بالحسم مع "قسد"

- انتهت المفاوضات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والحكومة السورية دون تقدم، مما دفع أبناء العشائر العربية في شرق سوريا للضغط على الحكومة لتحرير مناطقهم من سيطرة "قسد"، حيث نظموا مظاهرات في دمشق مطالبين بإخراج "قسد" وإعادة الأرض لأهلها تحت راية الدولة السورية. - عُقد "ملتقى أبناء الجزيرة السورية" في دير الزور، حيث أكد الحضور على وحدة الأراضي السورية ورفض "سلطات الأمر الواقع"، مشددين على أن أبناء المحافظات هم أصحاب الحق الشرعي في إدارة شؤونهم. - شهدت المنطقة تحركات عسكرية، حيث استقدمت "قسد" تعزيزات من الرقة وشنّت حملة اعتقالات، بينما حلق طيران مسير مجهول في سماء ريف الرقة.

مع انتهاء المفاوضات التي جرت في دمشق، أمس الأحد، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية، دون تحقيق تقدّم، برزت تحركات لدى أبناء العشائر العربية التي تسيطر "قسد" على مناطقهم في شرق سورية، هدفها الضغط على الحكومة لحسم هذا الملف، متهمين هذه القوات بالمماطلة وعدم الرغبة في الوصول الى أي اتفاق. وشارك العشرات من أبناء الجزيرة في مظاهرة بدمشق، اليوم الاثنين، تطالب الحكومة السورية بـ"تحرير" مناطقهم من سيطرة "قسد".

ورفع المشاركون شعارات مثل "لا لحلول ترقيعية... لا لاندماج قسد... لا لتمديد وجود مليشيا قسد"، مطالبين بإخراجها من كامل الجزيرة السورية، وإعادة الأرض لأهلها تحت راية الدولة السورية، وفق هذه الشعارات والهتافات التي رددها المشاركون. وعُقد أمس الأحد في مدينة دير الزور التي تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أجزاء منها، "ملتقى أبناء الجزيرة السورية"، بحضور مجموعة من الوجهاء والشخصيات العشائرية الذين أكدوا وحدة الأراضي السورية، ورفض "سلطات الأمر الواقع"، في إشارة إلى "قسد".

وأكد القائمون على الملتقى أن منطقة الجزيرة تتميز بتنوع طائفي وديني وتعايش يمتد لمئات السنين، وهي تواجه اليوم "مشاريع غريبة" تحاول المساس بهويتها الوطنية. وحدّد البيان الختامي للملتقى خمس نقاط أساسية، اعتبرها خريطة طريق سياسية واجتماعية لرفض أي تغيير في بنية الدولة السورية، وتتمثل خاصة في التأكيد أن أبناء المحافظات السورية في الجزيرة هم وحدهم أصحاب الحق الشرعي في إدارة شؤون مناطقهم تحت مظلة الدولة السورية، مع الرفض القاطع لادعاء "قسد" تمثيل المكونات المحلية.

كما أكد البيان وحدة الأراضي السورية وعدم القبول بأي شكل من أشكال التجزئة، معتبراً وجود أي قوة عسكرية خارج إطار "الجيش العربي السوري" غير قانوني. وشدد البيان على التمسك بالحق في "المقاومة الشعبية والوطنية" حتى استعادة سيادة الدولة على كامل التراب السوري. وحث على حماية المؤسسات الخدمية والتعليمية، وضمان استمرار تبعيتها القانونية والإدارية لمرجعيات الدولة السورية، منعاً لانهيار المنظومة الخدمية، أو تسييس التعليم، داعياً إلى ترسيخ الأمن، وإعادة اللحمة بين أبناء المنطقة.

وعقدت في دمشق أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، دون أن تسفر عن نتائج ملموسة وفق ما ذكر مصدر حكومي لقناة الإخبارية السورية. في غضون ذلك، ذكرت شبكات محلية، أن طيراناً مسيراً "مجهول الهوية" حلق اليوم في سماء ريف الرقة الغربي، شرقي سورية، في حين شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات جديدة طاولت أكثر من عشرة شباب على طريق الرقة دير الزور، وذلك بهدف سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري. وذكرت شبكة "نداء الفرات" المحلية، أن قوات "قسد" تستقدم تعزيزات من مدينة الرقة باتجاه ريف دير الزور الغربي، تشتمل خصوصاً على عربات مدرعة وذخيرة.