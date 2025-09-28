أنقرة تعلن القضاء على خلية لداعش في إدلب خطفت مواطناً تركياً

- أعلنت وزارة الداخلية التركية عن القضاء على خلية تابعة لتنظيم "داعش" في إدلب، سوريا، بالتنسيق مع الأمن السوري، حيث تم قتل 8 أفراد وجرح اثنين واعتقال 4 آخرين من عائلة واحدة. - الخلية استأجرت سيارة مواطن تركي وقتلته، وتم العثور على جثته في منطقة حراجية بمرسين، وتم نقل المعتقلين إلى تركيا للتحقيق. - تم القبض على شخصين في أنقرة كانا قد استضافا العائلة المشتبه بها قبل الحادثة، وأحيلا إلى المحكمة.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، أن جهاز المخابرات قضى على خلية تنتمي لتنظيم "داعش" في مدينة إدلب شمالي سورية، بالتنسيق مع قوى الأمن السورية. ووفق منشور للوزارة على إكس، فإن الخلية مكونة من 14 فردا من عائلة واحدة، وقد قتل منهم 8 وجرح اثنين، واعتقل 4 آخرين بعد رفضهم الاستسلام.

وقالت الوزارة إن العائلة المكونة من 14 فردا استأجرت سيارة المواطن التركي بن علي أصلان ثم قتلته، دون الإشارة إلى تاريخ الحادثة. وأضافت أنه "نتيجة لجهود منسقة بين جهاز المخابرات التركية، ومديرية الاستخبارات التابعة للمديرية العامة للأمن، ودائرة مكافحة الإرهاب، تبين أن المشتبه بهم كانوا يقيمون في منطقة أطمة بمحافظة إدلب السورية". وتابعت: "في عملية منسقة مع جهاز الأمن الداخلي السوري، قتل 8 من المشتبه بهم، وجرح اثنان، وأُلقي القبض على 4 أحياء، في اشتباك اندلع بعد ردهم على نداءات الاستسلام بإطلاق النار".

الوزارة لم تكشف عن جنسية العائلة، واكتفت بأنه "جرى التأكد من تسلل أفكار داعش إليها"، وأفادت بنقل المعتقلين الأربعة من سورية إلى تركيا، مضيفة: "خلال التحقيقات حول طول مسار السيارة المخطوفة، عثر على مالكها مدفونا في منطقة حراجية في منطقة طرسوس بولاية مرسين بعد عمليات بحث وتفتيش".

وأكملت الوزارة أنه "بعد التأكد من إقامة العائلة المشتبه بها في منزل كل من م.أ، و ن.س في أنقرة قبل الحادثة، ألقت شرطة ولاية أنقرة القبض عليهما، وأحالتهما إلى المحكمة".