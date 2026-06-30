- استقبل وزير الخارجية التركي وفداً أوروبياً رفيع المستوى في أنقرة لمناقشة العلاقات التركية الأوروبية قبيل قمة الناتو، وسط انتقادات البرلمان الأوروبي لتركيا بشأن الحقوق والحريات. - تسعى تركيا لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي عبر مطالب تشمل العضوية الكاملة، التعاون في الطاقة والنقل، تحديث الاتحاد الجمركي، ورفع التأشيرات، مع إعادة صياغة التعاون في الهجرة. - المحادثات تأتي في ظل سعي تركيا لتعزيز مكانتها في الناتو والاتحاد الأوروبي، لكن التوقعات تشير إلى نتائج محدودة واستمرار التوترات بشأن قضايا مثل قبرص وحقوق الإنسان.

يستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، وفداً أوروبياً رفيعاً في أنقرة، قبيل انعقاد قمة قادة دول حلف الشمال الأطلسي (ناتو) الأسبوع المقبل في العاصمة التركية، وبعد أيام من إقرار البرلمان الأوروبي تقريراً ينتقد تركيا في مسألة الحقوق والحريات.

ويضم الوفد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع، مارتا كوس، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر. وبالإضافة إلى اللقاءات بين الوفد وفيدان، ينتظر أن تعقد مفوضة التوسيع مارتا كوس، اجتماعات مع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ووزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، ووزير التجارة عمر بولاط.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن الزيارة المتزامنة لأعضاء المفوضية الأوروبية الثلاثة إلى تركيا تُعَدّ مؤشراً على الأهمية المتزايدة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لعلاقاته بتركيا في ظل التغيرات العالمية الراهنة. وتسبق الزيارة فترة رئاسة إيرلندا للاتحاد الأوروبي، في الأول من يوليو/ تموز المقبل، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز العلاقات التركية الأوروبية، ومنحها زخماً جديداً، وفق المصادر. ومن اللافت أن الزيارة تأتي في وقت تواصل فيه أوروبا انتقاد أنقرة عبر تقاريرها في ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات، فيما تردّ أنقرة وترفض هذه الانتقادات.

وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد"، ستقدم أنقرة مجموعة كبيرة من المطالب للجانب الأوروبي في اللقاء، أهمها المطالبة بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، باعتبارها أحد أهداف أنقرة الاستراتيجية، وتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على أساس المصالح المشتركة. وقالت المصادر إن أنقرة ستؤكد استعدادها للعمل على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي إشراكها على قدم المساواة مع الدول المرشحة الأخرى للانضمام إلى الاتحاد. ومن بين الملفات المطروحة أيضاً على طاولة الاجتماعات، استكمال الحوار بخصوص رفع التأشيرات للمواطنين الأتراك، وإدخال تحسينات على طلبات تأشيرة شنغن للمواطنين الأتراك.

وأشارت المصادر إلى مطالب تركية بوجوب عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن لمناقشة الملفات السياسية والطاقة والنقل، وجعل العلاقات مستدامة، مع بدء مفاوضات لتحديث الاتحاد الجمركي، واعتبار المنتجات التركية أوروبية المنشأ. كذلك تتضمن المطالب، مشاركة تركيا في منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة، وعودة بنك الاستثمار الأوروبي إلى أنشطته في تركيا، وتعزيز التواصل في التعاون الثنائي والإقليمي بين تركيا والاتحاد الأوروبي في البحر الأسود وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى.

وترغب أنقرة أيضاً في إعادة صياغة التعاون في مجال الهجرة على أساس تقاسم عادل للأعباء والمسؤوليات، ومناقشة الخطوات التي يتعين اتخاذها مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، فضلاً عن استئناف المشاورات الإقليمية على المستوى الفني، وفق المصادر.

ومن المنتظر أن تسيطر على المحادثات قضية شمول أنقرة في منظومة الأمن الأوروبي الجديدة التي يسعى الاتحاد لإقرارها في ظل التوترات العالمية والدولية والمخاطر التي تحيط بالقارة، والتوترات داخل حلف الأطلسي، والعلاقة بالولايات المتحدة. وتحاول تركيا الاستفادة من كل هذه التطورات واستضافتها لقمة الحلف وتقدم صناعاتها الدفاعية للحصول على مكان ثابت في الاتحاد الأوروبي وتعزيز المكانة داخل ناتو.

وكانت مصادر في الخارجية التركية قد أفادت أمس الاثنين بأن فيدان سيعرب في الاجتماعات عن أن هدف تركيا المتمثل بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي لا يزال إحدى الأولويات الاستراتيجية الأساسية. ورغم الأجندة المكثفة والمطالب العديدة، إلا أن المأمول ليس كثيراً من هذه الاجتماعات واللقاءات، وفق الكاتب والصحافي التركي غونغور يافوز أصلان.

وقال أصلان لـ"العربي الجديد"، إن جدول أعمال الزيارة يركز على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ومسألة قبرص، وذلك قبل قمة ناتو، مضيفاً: "سيتيح هذا التوقيت الذي يسبق قمة الناتو للاتحاد الأوروبي التعبير عن دعمه لتركيا، أو مواقفه المعارضة خلال هذه الاجتماعات الدبلوماسية، كذلك يهدف هذا التوقيت الذي يأتي عقب تقرير البرلمان الأوروبي، إلى تهدئة الموقف دبلوماسياً، حيث أوضحت تركيا موقفها جلياً بأنها أحد الجيوش والقوات الرئيسية في الناتو، وجزء من منظومة الأمن الأوروبي، وبالمقابل، يصدر الاتحاد الأوروبي باستمرار تقارير سلبية أو يعرقل من جانب واحد عملية انضمام أنقرة إلى الاتحاد".

وحول النتائج المتوقعة، قلل أصلان من إمكانية فتح فصل جديد بين الطرفين، قائلاً: "لا نتوقع أكثر من مجرد بيانات روتينية، ستؤكد تركيا مجدداً موقفها الرافض لتقرير الاتحاد الأوروبي، فيما يسعى الأخير قبل قمة الناتو لإظهار حضوره السياسي والتأثير في القمة".

وأشار إلى أن أهمية قمة الأطلسي تكمن في كونها بمثابة نقطة تحول حاسم لإعادة هيكلة الحلف، ومناقشة قضايا هامة، منها القوات المسلحة الجديدة للناتو، وتقاسم القيادة في المقر الرئيسي والميزانية، والذكاء الاصطناعي، والتهديد الصيني، معتبراً أن "مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضفي طابع المواجهة، خصوصاً مع الحلفاء الأوروبيين، كالمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. أما تركيا باستضافتها الاجتماع في أنقرة، فستظهر نفوذها وجديتها في التعامل مع هذه المسائل".