أنظار لبنان إلى واشنطن قبيل جولة محادثات جديدة في روما

- يترقب العالم لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن، حيث يرفض نتنياهو الانسحاب من الجنوب اللبناني وجنوب سورية، بينما يأمل لبنان في أجواء إيجابية بعد لقاء الرئيس اللبناني مع ترامب. - تستعد روما لجولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تركز على المنطقة التجريبية، حيث تسعى الولايات المتحدة لتحقيق اتفاق شامل، مع تأكيد لبنان على ضرورة انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها. - تستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بينما يعمل الجيش اللبناني والدفاع المدني على تأمين السلامة العامة وعودة الأهالي، مع التركيز على خطة حصرية السلاح.

تتّجه الأنظار في لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في واشنطن، قبيل انعقاد جولة المحادثات الثانية في العاصمة الإيطالية روما بين الجانبَين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية، في الفترة بين 4 إلى 6 أغسطس/آب المقبل، وفق ما ذكر مسؤول في الخارجية الأميركية فضّل عدم الكشف عن هويته. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو يرفض الانسحاب من الجنوب اللبناني، كما جنوب سورية، وهو ما سيتمسّك به على طاولة الاجتماع مع ترامب.

وتنعقد جولة المحادثات الجديدة في روما في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره الأميركي دونالد ترامب ووُصِف بـ"المثمر"، إذ يعوّل الجانب اللبناني على ترجمة أجوائه الإيجابية على طاولة المفاوضات، واستكمال ما جرى الاتفاق عليه في الجولة الأولى، حيال المنطقة التجريبية، وذلك بإضافة بلدات جديدة إلى تلك التي انسحب منها جيش الاحتلال (زوطر الغربية وفرون وصريفا).

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه لبنان في بسط سيطرته على أراضيه ضمن المنطقة التجريبية؟ كيف ترى الولايات المتحدة دور المنطقة التجريبية في اختبار جدية الدولة اللبنانية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال مصدر دبلوماسي في السفارة الأميركية في بيروت لـ"العربي الجديد"، إنّ "الولايات المتحدة لن تتراجع عن دورها وجهدها للوصول إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، وهي ترى أن الأجواء لذلك ممكنة"، مشيراً إلى أن "جولة المفاوضات الجديدة استكمال للجولة الأولى الناجحة التي عقدت في روما وللجولات السابقة التي استضافتها واشنطن".

ولفت المصدر إلى أن "التركيز في الجولة الثانية من مفاوضات روما سيكون على المنطقة التجريبية، بعد الاتفاق في الجولة الأولى على إطلاق العمل بها، ويشمل ذلك توسيع نطاق المنطقة التجريبية، والتي من خلالها تظهر الدولة اللبنانية مدى قدرتها على نزع السلاح وبسط سيطرتها على أراضيها".

مصدر في السفارة الأميركية: الولايات المتحدة لن تتراجع عن دورها وجهدها للوصول إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل

من جهتها، قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "لبنان ماضٍ في تنفيذ تعهّداته، ولن يتراجع عن هذا المسار، لكن في المقابل، على إسرائيل أن تلتزم بتعهداتها وأن توقف انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية على الجنوب، والتي من شأنها أن تؤثر على نجاح صيغة الإطار".

وأشارت المصادر إلى أنّ "واشنطن أكدت للبنان دعمها انسحاب إسرائيل من الجنوب، وتوسعة المناطق التجريبية، لكنها ترى أن المنطقة التجريبية بمثابة اختبار لمدى جدية الدولة اللبنانية قبل الانطلاق لمراحل أخرى لاحقة"، لافتة إلى أن "لبنان سيؤكد على طاولة روما ضرورةَ انسحاب إسرائيل من بلدات أخرى، وأنّ الاعتداءات التي تحصل تعيق مهام الجيش وعملية انتشاره".

على صعيدٍ ثانٍ، رفض مصدر في الجيش اللبناني التعليق على ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية حول عثوره على مخبأ أسلحة تابع لحزب الله في إحدى المناطق التجريبية. وقال لـ"العربي الجديد"، إن "الجيش اللبناني يقوم بمهامه يومياً بعيداً عن الضجة الإعلامية، وسبق أن نفّذ الجيش الكثير من العمليات وعثر على مخابئ أسلحة ولم يعلن عنها، وهو ملتزم تطبيق خطة حصرية السلاح".

اعتداءات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان

ميدانياً، نفذ جيش الاحتلال الثلاثاء عملية تفجير في بلدة حداثا، واستهدف بقصفٍ مدفعي تلّة علي الطاهر، فيما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، وذلك في وقتٍ استهدف الطيران المسيّر بلدة النبطية الفوقا جنوبي البلاد. وتواصل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أعمالها الميدانية في بلدة زوطر الغربية، أولى المناطق التجريبية، لتأمين السلامة العامة، بالتوازي مع مواكبة وحدات الجيش اللبناني تنظيم عودة الأهالي إلى البلدة ومرافقتهم.

وفي هذا الإطار، تتابع فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة تنفيذ عمليات المسح الميداني والبحث تحت الأنقاض عن عدد من المفقودين، كما كثّفت الفرق الميدانية أعمال فتح الطرقات ورفع الركام الناتج من القصف والغارات السابقة، إلى جانب تقديم المساعدة اللازمة للأهالي العائدين إلى منازلهم، بما يسهّل حركتهم ويحافظ على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة.