أنظار لبنان إلى واشنطن قبل أيام من جولة محادثات جديدة في روما

- ترفض إسرائيل الانسحاب من الجنوب اللبناني وجنوب سوريا، بينما يعوّل لبنان على الأجواء الإيجابية للقاء الرئيس اللبناني مع ترامب لاستكمال الاتفاقات السابقة وتوسيع المنطقة التجريبية. - تؤكد الولايات المتحدة دورها في الوصول إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، مع التركيز على توسيع المنطقة التجريبية ونزع سلاح المنظمات الإرهابية، والتزام إدارة ترامب بنجاح الإطار الثلاثي لتحقيق سلام دائم. - يلتزم لبنان بتنفيذ تعهداته في المفاوضات، لكنه يطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها اليومية، بينما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وتبرز المخلفات المتفجرة كخطر مستمر.

تتّجه الأنظار في لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في واشنطن، قبيل انعقاد جولة المحادثات الثانية في العاصمة الإيطالية روما بين الجانبَين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية، في الفترة بين 4 إلى 6 أغسطس/آب المقبل، وفق ما ذكر مسؤول في الخارجية الأميركية فضّل عدم الكشف عن هويته. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو يرفض الانسحاب من الجنوب اللبناني، كما جنوب سورية، وهو ما سيتمسّك به على طاولة الاجتماع مع ترامب.

وتنعقد جولة المحادثات الجديدة في روما في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره الأميركي دونالد ترامب ووُصِف بـ"المثمر"، إذ يعوّل الجانب اللبناني على ترجمة أجوائه الإيجابية على طاولة المفاوضات، واستكمال ما جرى الاتفاق عليه في الجولة الأولى، حيال المنطقة التجريبية، وذلك بإضافة بلدات جديدة إلى تلك التي انسحب منها جيش الاحتلال (زوطر الغربية وفرون وصريفا).

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات التي تواجه لبنان في تنفيذ خطة نزع السلاح وبسط السيطرة على أراضيه؟ كيف ترى الولايات المتحدة دور المنطقة التجريبية في بناء الثقة بين لبنان وإسرائيل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال مصدر دبلوماسي في السفارة الأميركية في بيروت لـ"العربي الجديد"، إنّ "الولايات المتحدة لن تتراجع عن دورها وجهدها للوصول إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، وهي ترى أن الأجواء لذلك ممكنة"، مشيراً إلى أن "جولة المفاوضات الجديدة استكمال للجولة الأولى الناجحة التي عقدت في روما وللجولات السابقة التي استضافتها واشنطن".

ولفت المصدر إلى أن "التركيز في الجولة الثانية من مفاوضات روما سيكون على المنطقة التجريبية، بعد الاتفاق في الجولة الأولى على إطلاق العمل بها، ويشمل ذلك توسيع نطاق المنطقة التجريبية، والتي من خلالها تظهر الدولة اللبنانية مدى قدرتها على نزع السلاح وبسط سيطرتها على أراضيها".

مصدر في السفارة الأميركية: الولايات المتحدة لن تتراجع عن دورها وجهدها للوصول إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل

واشنطن ترى فرصة حقيقية لتقدّم ملموس

من جهته، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"العربي الجديد"، "سندخل في محادثات روما بزخم كبير عقب الإطلاق الناجح للمنطقة التجريبية الأولى في جنوب لبنان"، مشيراً إلى أنّ "الفرق الفنية في روما ستركز على دفع عجلة التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار الذي جرى التوقيع عليه في يونيو/حزيران الماضي، ويشمل ذلك توسيع نطاق عملية المنطقة التجريبية وحلّ جميع قضايا الحدود العالقة والعمل على اتفاق شامل للسلام والأمن".

وأشار المسؤول إلى أنّ "المنطقة التجريبية الأولى تمثّل فرصة حقيقية لتحقيق تقدّم ملموس على أرض الواقع، واستعادة سلطة الدولة اللبنانية من خلال نزع سلاح المنظمات الإرهابية بشكل قابل للتحقق، وبناء الثقة اللازمة للخطوات اللاحقة"، وتابع "ستساعدنا تجربة المناطق الأولية على إتقان تنفيذ المنطقة التجريبية بما يسمح بتوسيع نطاقها تدريجياً"، معتبراً أن "الإطار الثلاثي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم"، مشدداً على أن "تنفيذه بالكامل يصبّ في مصلحة البلدين، وإدارة ترامب ملتزمة بنجاحه".

إلى ذلك، قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "لبنان ماضٍ في تنفيذ تعهّداته، ولن يتراجع عن هذا المسار، لكن في المقابل، على إسرائيل أن تلتزم بتعهداتها وأن توقف انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية على الجنوب، والتي من شأنها أن تؤثر على نجاح صيغة الإطار".

وأشارت المصادر إلى أنّ "واشنطن أكدت للبنان دعمها انسحاب إسرائيل من الجنوب، وتوسعة المناطق التجريبية، لكنها ترى أن المنطقة التجريبية بمثابة اختبار لمدى جدية الدولة اللبنانية قبل الانطلاق لمراحل أخرى لاحقة"، لافتة إلى أن "لبنان سيؤكد على طاولة روما ضرورةَ انسحاب إسرائيل من بلدات أخرى، وأنّ الاعتداءات التي تحصل تعيق مهام الجيش وعملية انتشاره".

على صعيدٍ ثانٍ، رفض مصدر في الجيش اللبناني التعليق على ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية حول عثوره على مخبأ أسلحة تابع لحزب الله في إحدى المناطق التجريبية. وقال لـ"العربي الجديد"، إن "الجيش اللبناني يقوم بمهامه يومياً بعيداً عن الضجة الإعلامية، وسبق أن نفّذ الجيش الكثير من العمليات وعثر على مخابئ أسلحة ولم يعلن عنها، وهو ملتزم تطبيق خطة حصرية السلاح".

حزب الله يصف رجّي بـ"مندوب مليشياوي"

على صعيد ثانٍ، ردّ حزب الله على تصريحات لوزير الخارجية يوسف رجّي، واصفاً إيّاه بـ"مندوب مليشياوي همّه الوحيد تخريب الوحدة اللبنانية"، معتبراً أنه "في استقالة تامة وكاملة من مهامه الأساسية، فلم يقدّم أي شكوى ضدّ أعداء لبنان ولم يقم بتمثيل مصالحه والتعبير عن همومه ومشاكله الأساسية، بل يشغل نفسه دائماً في التبرير للعدو الإسرائيلي".

وفي تصريحاته الأخيرة، قال رجّي إن حزب الله هو حزب إيراني في الجوهر وهو لا يصف نفسه بـ"المقاومة اللبنانية"، بل بـ"المقاومة الإسلامية في لبنان"، بما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني. ولا يمكن قبل نزع سلاحه، الفصل بين جناحَيه العسكري والسياسي.

وقال عضو كتلة حزب الله البرلمانية، "الوفاء للمقاومة"، النائب إبراهيم الموسوي إنّ "من كانت جلّ خبرته القتل على الحواجز في مليشيا كانت تتعامل مع الاحتلال، لا يمتلك الأهلية لتوصيف موقع الحزب الوطني. وهو يحتاج الكثير لإثبات وطنيته خاصة وأنه يمارس الدعوة إلى الفتنة والتصادم بين الجيش وشعب لبنان المقاوم".

اعتداءات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان

ميدانياً، نفّذ جيش الاحتلال الثلاثاء عملية تفجير في بلدة حداثا، واستهدف بقصفٍ مدفعي تلّة علي الطاهر، فيما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، وذلك في وقتٍ استهدف الطيران المسيّر بلدة النبطية الفوقا جنوبي البلاد. وتواصل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أعمالها الميدانية في بلدة زوطر الغربية، أولى المناطق التجريبية، لتأمين السلامة العامة، بالتوازي مع مواكبة وحدات الجيش اللبناني تنظيم عودة الأهالي إلى البلدة ومرافقتهم.

وفي هذا الإطار، تتابع فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة تنفيذ عمليات المسح الميداني والبحث تحت الأنقاض عن عدد من المفقودين، كما كثّفت الفرق الميدانية أعمال فتح الطرقات ورفع الركام الناتج من القصف والغارات السابقة، إلى جانب تقديم المساعدة اللازمة للأهالي العائدين إلى منازلهم، بما يسهّل حركتهم ويحافظ على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة. ويأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 4333 شهيداً و12236 جريحاً.

يونيفيل: عثرنا على 385 حاوية متفجرات في حولا

في سياق آخر، قالت قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) إنّ عناصرها عثروا في 2 يوليو/تموز على 385 حاوية مهجورة تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكوّن بشكل أساسي من مركبات نترات الأمونيوم، خلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من حولا جنوبي لبنان.

وأضافت في بيان: "بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر نفّذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكّله"، مشيرة إلى أنّه "رغم تحسّن الوضع الأمني في الأسابيع الأخيرة لا تزال مخلّفات المتفجرات والمواد الخطرة الأخرى تشكّل خطراً في أجزاء من جنوب لبنان".