أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي يتظاهرون في عدن والمكلا

- شهدت مدينتا عدن والمكلا تظاهرات حاشدة لأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي تحت شعار "الثبات والتحدي"، مطالبين بطرد "قوات الاحتلال اليمني" وتجديد التفويض لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي، ورفض الوصاية على حضرموت. - في المكلا، منعت قوات أمنية مرور المشاركين، بينما شهدت عدن مسيرة كبيرة، حيث رفع المتظاهرون أعلام المجلس الانتقالي ودولة الإمارات، معبرين عن رفضهم لاعتقالات قوات الأمن في حضرموت. - أكدت الأجهزة الأمنية في حضرموت أنها ستواجه أي محاولات للمساس بالسكينة العامة بالحزم، داعية المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي أعمال تخريبية.

تظاهر الآلاف من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، اليوم الثلاثاء، في مدينتي عدن والمكلا عاصمة محافظة حضرموت، ضمن ما أطلق عليه "الثبات والتحدي"، وطرد ما سمّوه "قوات الاحتلال اليمني ومليشياته، إلى جانب التجديد في تفويض "الانتقالي الجنوبي"، وتحديداً التفويض الشعبي لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي، وسط تشديدات وانتشار أمني وعسكري واسع في عدن والمكلا.

"مليونية" جديدة لأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي

وانطلقت تظاهرة احتجاجية لأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي في ساحة الحرّية - سكّة يعقوب وجسر بارجاش في المكلا، تحت عنوان "مليونية الثبات والتحدي" وطرد ما سمّوه قوات الاحتلال اليمني. وأكد المتظاهرون دعمهم لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" ورئيسه عيدروس الزبيدي، وأكد المشاركون في هتافاتهم وشعاراتهم على "جنوبية حضرموت"، مطالبين بخروج القوات الشمالية الموجودة في المحافظة، حسب وصفهم، ويقصدون بذلك قوات الطوارئ اليمنية، كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين في سيئون، على خلفية أحداث يوم الجمعة الماضي، مرددين شعارات وهتافات ضد التحالف العربي وقيادة الشرعية اليمنية، إلى جانب ما سموه "رفض الوصاية على حضرموت".

أعرب المتظاهرون عن رفضهم "الوصاية على حضرموت"

وكان مصدر في "انتقالي" حضرموت قد أكد لـ"العربي الجديد"، أن قوات أمنية في نقطة الإرسال الإذاعي في مديرية الشحر الساحلية على بحر العرب، شرق المحافظة، منعت مرور مشاركين في تظاهرة المكلا، كما فعّلت نقطة بروم عند المدخل الشمالي لمدينة المكلا، من خلال توقيف المشاركين بعض الوقت، ومنعهم من المرور إلى ساحة التظاهرة.

أما تظاهرة عدن لأنصار "المجلس الانتقالي الجنوبي" اليوم، فقد خرج فيها المتظاهرون في مسيرة امتدت لنحو كيلومترين اثنين، من دوار السفينة في مديرية دار سعد، شمال عدن، إلى أقصى مديرية المنصورة في دوار كالتكس، بداية الجسر البحري الذي يربط مديريات ومدن جنوب عدن بشمالها، رافعين شعارات وأعلام تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي وتؤكد على تمسكهم برئيسه عيدروس الزبيدي، إلى جانب أعلام الجنوب ودولة الإمارات، منددين باعتقالات قوات الأمن في حضرموت بحق أنصار الانتقالي، ومردّدين هتافات ضد السعودية والحكومة اليمنية.

وصدر بيان باسم "المليونية"، توجه إلى المشاركين بقوله "إنكم تواجهون بإرادتكم الحرّة وعزيمتكم الصلبة وصدوركم العارية ما يُسمّى بقوات الطوارئ اليمنية... التي شُكّلت وتُدار مع الأسف برعاية السعودية التي أعلنت يوماً أن هدفها قطع ذراع إيران، لكنها حين عجزت عن ذلك، ارتدت لتغدر بشريكها الجنوبي"، ورأى أن "ثبات" المشاركين "في هذا المنعطف السياسي والتاريخي الخطير"، يمثل "رسالة واضحة للداخل والإقليم والعالم"، مفادها أن "شعب الجنوب ماضٍ في استعادة دولته مهما كانت التضحيات، وأنه موحّد خلف قيادته السياسية المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بوصفه الحامل السياسي والوطني لقضية شعب الجنوب".

رفض بيان المليونية أي محاولات تهدف إلى حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي

وأعلن البيان إدانته "حملات الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي تستهدف النشطاء السياسيين والإعلاميين والمناضلين المشاركين في التظاهرات السلمية"، مطالباً "المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية بالاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية" في هذا الإطار، وأكد أن "الرد الحاسم على هذه الانتهاكات سيتجسد في مواصلة المسيرات المليونية والتصعيد الشعبي المنظم"، فضلاً عن تجديد التفويض للزبيدي. ورفض البيان بشكل "قاطع" أي محاولات أو توجهات تهدف إلى حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي، مطالباً بإخراج ما يسمى بـ"قوات الطوارئ اليمنية" فوراً باعتبارها قوات احتلال.

الأجهزة الأمنية تتوعد

من جهتها، وفي بيان لها، أكدت الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت أنه في إطار جهودها "للحفاظ على السكينة العامة ومقدرات الوطن وممتلكات المواطنين"، وبحسب "الصلاحيات القانونية الممنوحة لها"، فإنها "لن تتهاون مطلقاً مع أي محاولات تهدف إلى المساس بها أو تخريبها أو تعطيل عمل المرافق الخدمية التي وُجدت لخدمة المواطنين"، مضيفة أن "أي اعتداء على المنشآت الحكومية، أو الأماكن العامة، أو الممتلكات الشخصية للأفراد، سيواجه بالحزم والقوة في إطار القانون"، ولفتت إلى أن "الأوامر صدرت لكافة الوحدات الميدانية برصد وضبط أي عناصر تحرّض أو تشارك في أعمال التخريب وإحالتهم فوراً إلى الجهات القضائية المختصة"، مؤكدة أن "القانون الجنائي ينصّ على عقوبات مشددة، تشمل الحبس والتعويض المالي الكامل عن الأضرار الناتجة عن أي فعل تخريبي"، كما أشارت إلى أنها "تمتلك كافة الأدوات والوسائل التقنية والميدانية لتحديد هوية العابثين وملاحقتهم أينما كانوا"، مطالبة "المواطنين بالتعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن توجهات مشبوهة أو أعمال تخريبية، والوقوف صفّاً واحداً ضد العبث بأمن واستقرار الوطن".