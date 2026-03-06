أنصار الحوثيين يحتشدون في صنعاء تضامناً مع إيران ولبنان

- احتشد آلاف من أنصار الحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران ولبنان، رافعين صور خامنئي ونصر الله، ومنددين بالعدوان الأميركي الإسرائيلي، ومؤكدين استعدادهم للتدخل العسكري دعماً لمحور المقاومة. - أكد بيان الدعوة على الجاهزية للتصعيد العسكري، معتبراً المواجهة الحالية معركة الأمة ضد مشروع إسرائيل الكبرى، مشيداً بضربات إيران وحزب الله ضد إسرائيل والقواعد الأميركية. - دعا المحتشدون شعوب العالمين العربي والإسلامي لزيادة الوعي بالمخاطر، مؤكدين ثقتهم بحتمية النصر، وموقفهم الثابت في دعم إيران في مواجهة الأعداء.

احتشد آلاف من أنصار جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الجمعة، في ميدان السبعين وسط العاصمة اليمنية صنعاء، في تظاهرة حاشدة أعلنوا خلالها التضامن مع إيران ولبنان، تلبية لدعوة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالمواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ورفع المشاركون في المسيرة صور المرشد الإيراني علي خامنئي والأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، إلى جانب الأعلام الإيرانية وأعلام حزب الله، بينما رددوا هتافات منددة بالعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران ولبنان، مؤكدين استعدادهم للتدخل العسكري دعماً لما يسمى بـ"محور المقاومة".

وأكد بيان الدعوة على الاستعداد التام للتدخل العسكري، حيث جاء فيه "أيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك"، معتبراً أن المواجهة الحالية تمثل "معركة الأمة في مواجهة مشروع إسرائيل الكبرى". كما أعلن المحتشدون وقوفهم إلى جانب إيران "نظاماً وجيشاً وحرساً ثورياً"، مشيدين بما وصفوه بـ"الضربات التي تنفذها إيران وحزب الله ضد إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة"، إلى جانب العمليات التي تنفذها فصائل مسلحة عراقية.

كذلك دعا المحتشدون شعوب العالمين العربي والإسلامي إلى "مزيد من الوعي بالمخاطر والتحرك لمواجهتها"، مؤكدين ثقتهم بما وصفوه بـ"حتمية النصر". وكان زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي قد دعا، في محاضرة رمضانية مساء الخميس، إلى خروج جماهيري واسع دعماً لإيران ولبنان في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن جماعته "تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم".

وقال الحوثي إن موقف جماعته "ثابت في مواجهة التصعيد العسكري"، مشدداً على أن الجماعة "تؤكد وقوفها إلى جانب إيران في أي تطورات أو مواجهة مع الأعداء". كما اعتبر أن ما يجري في المنطقة يمثل "معركة مصيرية للأمة الإسلامية"، محذراً من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى توسيع الصراع، ومؤكداً في الوقت ذاته أن جماعته "جاهزة للتحرك العسكري إذا تطلبت التطورات ذلك".