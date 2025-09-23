"أنتيفا".. أيديولوجيا يصنفها ترامب جماعة إرهابية

- وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يصنف "أنتيفا" كمنظمة إرهابية محلية، موجهًا بالتحقيق في أنشطتها ومموليها، رغم عدم وجود منظمة رسمية باسمها في الولايات المتحدة. - "أنتيفا" هي ثقافة احتجاجية دون تنظيم مركزي، تتكون من مجموعات يسارية تواجه اليمين المتطرف والعنصرية، وتصنف كأيديولوجيا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. - يواجه تصنيف "أنتيفا" كمنظمة إرهابية تحديات قانونية، حيث لا يسمح القانون الأميركي بذلك، ويستخدم ترامب الحركة لتعبئة قاعدته السياسية منذ 2017.

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب

وقّع الاثنين أمرا تنفيذيا صنّف بموجبه حركة "أنتيفا" (مصطلح عام يُطلق على جماعات يسارية متطرفة ترفع لواء مناهضة الفاشية) "منظمة إرهابية محلية"، في قرار يأتي بعيد اغتيال حليفه الوثيق المؤثّر المحافظ تشارلي كيرك.

وقالت الرئاسة الأميركية إنّ ترامب كتب في أمره التنفيذي أنّه بسبب "نمط من العنف السياسي المُصمّم لقمع النشاط السياسي المشروع وعرقلة سيادة القانون، فإنّني أُصنّف بموجبه أنتيفا منظمة إرهابية محلية". ويوجه الأمر التنفيذي المسؤولين بالإدارة بالتحقيق في أي عملية "غير قانونية" يزعم أن أعضاء أنتيفا تولوا تنفيذها، وملاحقة من "يمولون مثل هذه العمليات أو يقدمون لها دعما ماليا".

وكان ترامب أعلن في مايو/ أيار 2020، عن تصنيف حركة أنتيفا اليسارية منظمة إرهابية. وأخيرا، وبعد مقتل الناشط اليمني تشارلي كيرك أعلن ترامب تصنيفها حركة إرهابية، غير أن الأمر قد يواجه تحديات قانونية وواقعية على مستوى التنفيذ، لأنه باختصار لا توجد منظمة رسمية تدعى "أنتيفا" داخل الولايات المتحدة وبالتالي لا وجود لهذا الحركة على أرض الواقع يمكّن المؤسسات الرسمية من تعقبها وإثبات التهم قانونيا على أعضائها، كما أن القانون لا يسمح بتصنيف منظمات محلية على أنها منظمات إرهابية أجنبية.

ترامب يحاول تخويف الأمة

ثقافيا، تعد "أنتيفا" Antifa اختصار لـ(مناهضة الفاشية) Anti-fascist . "العربي الجديد" التقي "رالف" أحد المنظمين لحركة المناهضة للفاشية في العاصمة واشنطن، والذي أكد أن الرئيس ترامب يحاول "تخويف الأمة". وأدان رالف -الذي رفض مشاركة اسمه الكامل- قتل تشارلي كيرك ووصفه بـ"المأساة"، وقال "لقد كانت جريمة قتل، ومن ارتكب جريمة القتل يجب أن يحاسب، لكن الإدارة تحاول أن تستخدم ذلك للقول إن المناهض للفاشية مخطئ.. هذا ما يريد فعله دونالد ترامب. سيخبرك معظم المناهضين للفاشية أن ما حدث لتشارلي كيرك خطأ وجريمة قتل ويجب التعامل معه على أنه جريمة قتل".

وتعهد رالف في تصريحاته بأن الآلاف والملايين من "المناهضين للفاشية" سيملؤون شوارع العاصمة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للاعتراض على ما وصفه "جرائم النظام ضد الإنسانية"، رافضا تهديدات الرئيس دونالد ترامب، وقال "لا يوجد ما يطلق عليه "أنتيفا" من الأساس، هذا مصطلح فضفاض، لذا ذكروا أي مجموعة مناهضة للفاشية، لكن ما لا يعترفون به أن أكثر الجماعات المناهضة للفاشية في أميركا غير عنيفة، وكل ما نفعله هو الخروج إلى الشوارع والاحتجاج لسماع أصواتنا".

ورد رالف على تصريحات ترامب وتهديداته ضد المناهضين للفاشية بقوله "إذا كان سيعتقل كل المناهضين للفاشية في أميركا فلن يكون لديه ما يكفي من السجون لوضعنا فيها، وإذا كنا غير عنيفين، فإنهم يسلبون حقنا الدستوري في الاحتجاج والاستماع لنا. نحن لسنا عنيفين. لا يمكن اعتقال الناس بسبب المظاهرات غير العنيفة. إنه يحاول تخويف الأمة، ونحن سلميين ونرفض أن يتم ترهيبنا من قبل طاغية".

ما هي حركة أنتيفا

تعد "أنتيفا" ثقافة احتجاجية، دون منظمة مركزية أو قيادة، وإنما حركات يسارية متفرقة، كل منها تتكون من مجموعات مستقلة محلية أو أفراد أو شبكات غير رسمية، تركز على مواجهة اليمين المتطرف والعنصرية، غير أن التقارير تشير إلى أن "العمل المباشر" التي تتبعه أحيانا قد يمتد إلى أنشطة غير قانونية أو عنيفة مثل تحطيم واجهات المحلات أو إشعال النار في سيارات الشرطة، مثلما شهدت مدينة لوس أنجليس خلال التظاهرات ضد حملات قوات إنفاذ قوانين الهجرة والتي تم إحراق سيارات الشرطة وتم توقيع القوانين المحلية على عدد كبير منهم.

ويصنف مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، "أنتيفا" على أنها "أيدولوجيا" وليست منظمة. وبدأت كلمة "أنتيفا" في ألمانيا عام 1932، لمناهضة الفاشية كحملة شيوعية لمناهضة النازيين، وكانت تضم اشتراكيين وأناركيين ومهاجرين واستخدمت ما وصفته بـ"العنف الدفاعي" ضد النازيين، وتراجعت بشكل كبير مع سقوط النازية في 1945، بينما انتشرت في الولايات المتحدة في الثمانينيات عبر مهاجرين أوروبيين ونشطاء، وشكلت Anti Racist Action لمواجهة كلان كلو كلوكس "KKK". ونشطت في بورتلاند في 2007 حركة Rose City antiva والتي يوجد لها موقع إلكتروني ونمت بعد انتخاب دونالد ترامب في 2016.

وبينما ينتظر أنصار الرئيس ترامب، تصنيف "أنتيفا" رسميا جماعة إرهابية، مع تهديده بالتحقيق مع أي شخص يمولها، يقارن "رالف" في تصريحاته لـ"العربي الجديد" بين الحركة والحركات اليمينية المتطرفة داخل أنحاء الولايات المتحدة، وبعض أنصار ترامب الذين اقتحموا الكونغرس ورغم ذلك لم يتم تصنيفه، بل عفا عنهم الرئيس ترامب، حيث قال: "لدينا حركة براود بويز التي اقتحمت الكونغرس وعفا عنها وسمح لأعضائها بالخروج من السجن ولدينا أعضاء منظمة كي كلوكس كلان المتطرفة الذين ينظمون مسيرات في الشوارع".

القانون لا يسمح بتصنيف الجماعات المحلية منظمات إرهابية

ولا يسمح القانون الأميركي بتصنيف الجماعات المحلية كمنظمات إرهابية، بينما يسمح القانون الفيدرالي للسلطة الفيدرالية باعتبار "الجماعات الخارجية منظمات إرهابية أجنبية"، وهو ما استخدمه الرئيس دونالد ترامب بالفعل في محاولته تصنيف أجانب (مقيمين داخل البلاد دون أوراق ثبوتية) داخل الولايات المتحدة على أنهم عصابات لاتينية، وصنفها على أنها جماعات إرهابية، لكن غالبية المتظاهرين ضد الفاشية ومن اليسار هم مواطنون أميركيون ومقيمون رسميون داخل البلاد.

ويعتبر ترامب أنها رمز لـ"اليسار الراديكالي والفاشية"، ويستخدمها كأداة لتعبئة قاعدته، وتعود أول اتهامات الرئيس للحركة إلى عام 2017 عندما قامت مجموعة يمينية متطرفة بعمليات قتل ودهس لمتظاهرين سلميين في شارلوتفيل ولاية فيرجينيا، فاتهم ترامب آنذاك اليسار و"أنتيفا" بالعنف ورفض إدانة من قاموا بالعنف، وفي 2020 خلال احتجاجات على مقتل جورج فلويد اندلعت أحداث شغب وسرقة للمحلات، فغرد ترامب آنذاك "سنصنف أنتيفا كمنظمة إرهابية" وادعى أن رجل الأعمال جورج سورس هو الذي يمولها، ووقتها أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن "أنتيفا" أيديولوجيا وليست منظمة.

ويؤكد خبراء عدم إمكانية تصنيفها جماعة. وقالت ماري ماكورد القائمة بأعمال رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، في تصريحات لـ"نيويورك تايمز": لا توجد أي سلطة قانونية تسمح ترامب تصنيف جماعة محلية كمنظمة إرهابية، ولن يؤدي إعلانه أو أي قرار له إلى توجيه تهم جنائية بالإرهاب إلى "أنتيفا" إذا افترضنا أنها منظمة وليست مجرد أيديولوجيا"، فيما يرى الديموقراطيون أن الرئيس ترامب يستخدم مقتل كيرك للتهديد لمعاقبة من وصفهم "أنهم شبكة يسارية يمولون العنف ويحرضون عليه".