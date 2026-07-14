أمير قطر يواصل استقبال المعزين بالأمير الوالد لليوم الثاني

- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قادة الدول والوفود الدبلوماسية لتقديم العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومن بينهم رؤساء مصر ولبنان وموريتانيا وجزر القمر، ورئيسة وزراء إيطاليا. - زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطر للتعزية، مشيداً بدور الشيخ حمد في التنمية القطرية وقضايا العالم الإسلامي، فيما تستمر مراسم العزاء في قصر لوسيل حتى الأربعاء. - شهدت قطر حداداً عاماً وتوقفت الأعمال الحكومية، بينما شيّع الأمير الوالد بحضور شعبي ورسمي واسع، مؤكداً على إرثه في التنمية الشاملة والتحولات الاقتصادية.

يواصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز القضايا الإسلامية التي كان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني منخرطاً فيها؟ متى تنتهي مراسم تقبّل التعازي بوفاة الأمير الوالد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

، لليوم الثاني على التوالي، استقبال قادة الدول والوفود الدبلوماسية العربية والأجنبية، الذين وصلوا إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء ب الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية في الثاني عشر من يوليو/ تموز الحالي، عن عمر ناهز 74 عاماً. ومن بين المعزين، اليوم الثلاثاء، الرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي، واللبناني جوزاف عون، والموريتاني محمد شيخ ولد الغزواني، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

واستقبل أمير قطر كذلك، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. إلى ذلك، قالت الرئاسة التركية، اليوم، إنّ الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة قطر اليوم للتعزية بوفاة الأمير الوالد، مشيرة إلى أنّ أردوغان أصدر قراراً بتولي نائبه جودت يلماز مقاليد الأمور في البلاد خلال زيارته الخارجية إلى قطر.

وكان أردوغان أصدر رسالة تعزية عقب الإعلان عن وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وقال في كلمة له عقب الاجتماع الحكومي أمس الاثنين، "لقد كان للشيخ حمد دور بارز في مسيرة التنمية في قطر حتى يومنا هذا بفضل قيادته الرشيدة، كان مسلماً واعياً، حازماً ومخلصاً، منخرطاً بعمق في قضايا العالم الإسلامي، ولا سيّما القضية الفلسطينية، ومبادراً إلى مداواة الجراح أينما وجدت".

وتنتهي مراسم تقبّل التعازي بوفاة الأمير الوالد في قصر لوسيل حتى يوم غد الأربعاء، إذ تعيش قطر على وقع حداد عام في أنحاء البلاد لمدة أربعة أيام، بدأ أول أمس الأحد، فيما أعلن الديوان الأميري تعليق العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتباراً من أمس الاثنين، على أن يستأنف الموظفون أعمالهم يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وشيّعت قطر، مساء الأحد، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسط حضور شعبي واسع ومشاركة رسمية رفيعة المستوى. وبدأت مراسم التشييع عقب أداء صلاة الجنازة في جامع محمد بن عبدالوهاب في الدوحة، بحضور الشيخ تميم، وأعيان الأسرة الحاكمة، وكبار المسؤولين وحشد من المواطنين والمقيمين، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة لوسيل.

ويُعد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أحد أبرز القادة الذين أسهموا في نقل قطر إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، إذ شهدت البلاد خلال فترة حكمه تحولات اقتصادية كبرى، وتطوراً ملحوظاً في قطاعات الطاقة والإعلام والتعليم والبنية التحتية. وسادت حالة من الحزن في مختلف أنحاء البلاد، إذ عبّر المواطنون عن بالغ تأثرهم برحيل الأمير السابق، مؤكدين أن إرثه سيبقى حاضراً في مسيرة الدولة وإنجازاتها.