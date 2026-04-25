أمير قطر يناقش مع ترامب وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التركيز على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيره على أمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية. - شدد الشيخ تميم على أهمية خفض التوتر ودعم الحلول السلمية، مؤكداً استمرار قطر في التنسيق مع الشركاء لدعم جهود الوساطة الباكستانية لتعزيز الأمن والاستقرار. - أعلن ترامب عن نية إيران تقديم عرض لتلبية المطالب الأميركية، بينما تستعد الولايات المتحدة لإرسال مبعوثين لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في إسلام أباد.

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيّما مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والجهود الدولية الرامية إلى تثبيته، إلى جانب بحث تداعيات الأوضاع على أمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب بيان للديوان الأميري القطري، فإنّ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شدّد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأميركي على ضرورة خفض التوتر ودعم الحلول السلمية، مؤكداً استمرار دولة قطر في التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود الوساطة التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الخامس عشر من إبريل/ نيسان الحالي، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خفض التصعيد في المنطقة واستقرار أسواق الطاقة.

ترامب: إيران ستقدم عرضاً يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي خلال مقابلة مع وكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية، وأضاف "سيقدمون عرضاً وسنرى ما سيحدث"، مشيراً إلى أنه لا يعرف بعد ماهية هذا العرض. وعندما سُئل عن الطرف الذي تتفاوض معه الولايات المتحدة، قال ترامب "لا أريد أن أقول ذلك، لكننا نتعامل مع الأشخاص الذين يتولون المسؤولية الآن".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قد قالت للصحافيين، اليوم الجمعة، إنّ ترامب يعتزم إيفاد المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام أباد، وإنّه من المقرر أن يغادر المبعوثان صباح غد السبت. في المقابل، أعلنت الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية عباس عراقجي قد وصل إلى أسلام أباد لإجراء زيارة رسمية، مشيرة إلى أنه سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وكذلك جهود إقامة السلام وإنهاء الحرب على إيران، فيما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلاً عن مصادر مقرّبة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأنّه "ليس مقرراً إجراء أي مفاوضات مع أميركا"، خلال جولة عراقجي.