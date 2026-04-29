- عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس جلسة مباحثات رسمية في أثينا، تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة لبنان، وأهمية خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. - تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون السياسي والعسكري، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع، التجارة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، وسط تطلع لتوسيع الاستثمارات القطرية في اليونان. - أكد الجانبان على أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع دعم اليونان لقطر في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، وتقدير جهودها في الحوار الدبلوماسي وخفض التصعيد.

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس جلسة مباحثات رسمية، اليوم الأربعاء، في قصر ماكسيموس بالعاصمة أثينا. وتناول الجانبان، وفق الديوان الأميري القطري، الأوضاع في الشرق الأوسط ولا سيّما لبنان ، مؤكدين أهمية خفض التصعيد، والتوصل إلى حلٍّ دائم يكفل استقراره. كما استعرضا مستجدات الاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وشدّدا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ، وتأمين ممرات الطاقة وسلاسل الإمدادات الدولية.

ورحب رئيس الوزراء اليوناني بأمير قطر والوفد المرافق، منوهاً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر، ومعرباً عن تطلّعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيّما في المجالين الاقتصادي والاستثماري. وأكد رئيس الوزراء اليوناني دعم بلاده وتضامنها مع دولة قطر في أعقاب الاعتداءات الإيرانية، مقدِّراً جهودها الدائمة للحوار الدبلوماسي وخفض التصعيد.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن سعادته بزيارة اليونان، مستحضراً ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية راسخة، وشاكراً موقف اليونان الداعم إزاء الاعتداءات الإيرانية، ومؤكداً حرص دولة قطر على متابعة جميع جهود التهدئة للوصول إلى حلٍّ عبر مسارات الحوار الدبلوماسي، كما نوّه بنجاحات الاستثمارات القطرية في اليونان، معرباً عن تطلّعه إلى توسيعها لا سيّما في مجال التعاون العسكري والقطاعات ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال الجلسة بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع، والتجارة، والاستثمار، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والتعليم، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

ووقع أمير قطر ورئيس الوزراء اليوناني على مذكرة تفاهم بشأن إجراء مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفاقية بشأن التعاون العسكري. وكان الجانبان قد عقدا لقاءً ثنائياً استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسُبل تطويرها، إلى جانب تبادل الآراء في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن اليونان اتفقت ‌مع قطر على تعزيز التعاون في عدة مجالات تشمل التجارة والطاقة والدفاع، في تمديد لاتفاق أبرم لأول مرة عام 2024. وذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناني أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية، وفرص الاستثمار في البنية التحتية والطاقة، ومراكز البيانات في اليونان. وفي تصريحات مترجمة عقب لقائه مع ميتسوتاكيس في أثينا، قال أمير قطر: "هناك أيضاً مجالات تعاون أخرى ناقشناها ‌في الآونة الأخيرة، مثل التعاون الدفاعي. ونظراً للأحداث ‌الجارية في أنحاء العالم، أعتقد أنه من المهم للغاية تعزيز هذه العلاقات ‌أيضاً". وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد بدأ، الاثنين، جولة خارجية شملت قبرص واليونان.