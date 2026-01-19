- افتتح أمير قطر النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026) بمشاركة أكثر من 200 شركة دولية ووطنية في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعكس أهمية الحدث كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات. - يعقد مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط بالتزامن مع المعرض، حيث يشارك مسؤولون وخبراء لمناقشة القضايا الأمنية وتعزيز الشراكات وبناء القدرات الدفاعية. - شهد اليوم الأول توقيع عقود ومذكرات تفاهم وعرض السفن الحربية، ويستمر المعرض أربعة أيام تحت شعار "منصة عالمية لابتكارات الدفاع".

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

، اليوم الاثنين، النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026)، الذي انطلقت فعالياته في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويستمر المعرض لمدة أربعة أيام، ويقام على مساحة تزيد على 40,000 متر مربع.

وقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بجولة على الشركات الدولية العارضة والأجنحة الدولية، وكذلك على الشركات والهيئات الوطنية وأجنحة القوات المسلحة القطرية المشاركة في المعرض .ويشارك في المعرض أكثر من 200 شركة دولية ووطنية في مختلف قطاعات الدفاع البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى شركات متخصصة في القطاعات المساندة والتكنولوجيا المتقدمة من ضمنها النظم التكنولوجية في مجالات الأمن السيبراني، وأنظمة مكافحة القرصنة والذكاء الاصطناعي، وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والحواسيب والإنترنت والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وأنظمة التحكم عن بعد والنظم غير المأهولة وغيرها، كما يشهد الحدث مشاركة قياسية للوفود الرسمية رفيعة المستوى التي تزيد على 110 وفود من مختلف أرجاء العالم.

ويعكس انعقاد مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، المصاحب للمعرض، رؤية قطر في الاعتماد على الدبلوماسية كوسيلة ناجعة لإيجاد الحلول لمختلف الأزمات والصراعات وتبني مفهوم التعاون بين الدول لتحقيق الأهداف المشتركة، كما يعد ملتقى للمسؤولين والخبراء والأكاديميين والقادة العسكريين للبحث في القضايا والمستجدات التي تُعنى بمجال الدفاع والأمن البحري.

عرض لأسلحة وأنظمة في اليوم الأول لمعرض ومؤتمر ديمدكس للدفاع البحري، 19 يناير 2026 (حسين بيضون)

وقال قائد القوات البحرية الأميرية القطرية، اللواء الركن (بحري) عبد الله بن حسن السليطي، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، إن انعقاد النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2026"، يأتي في ظلّ تسارع الأحداث التي تشهدها المنطقة والعديد من مناطق العالم، ما يضاعف من أهمية معارض الدفاع بوصفها منصة تمكّن القوات المسلحة من تلبية متطلباتها، والقيام بمهامها، وتعزيز سيادتها وأمنها. وأوضح أن معرض "ديمدكس 2026" يلبّي هذه التطلعات من خلال ما يقدّمه من ابتكارات دفاعية متكاملة، ولا سيما في المجال البحري، إلى جانب أحدث الأنظمة المساندة والمرافقة، التي تسهم بفاعلية في دعم عمل القوات المسلحة والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

ويعقد معرض "ديمدكس 2026" على مدار أربعة أيام تحت شعار "منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غدٍ آمن"، بمشاركة واسعة لكبرى الشركات العالمية والإقليمية والوطنية، وكذلك حضور عدد قياسي من الوفود الرسمية، ويمثل فرصة للعارضين والمشاركين على حدّ سواء للاستفادة القصوى، سواء من ناحية تعزيز القدرات الدفاعية للدول أو من خلال الفرص التجارية ونمو الأعمال والاستثمارات على حدّ سواء.

كما يسجّل "معرض ديمدكس" مشاركة فاعلة ومتواصلة للقوات المسلحة القطرية بمختلف أقسامها، وتشمل القوات البحرية الأميرية القطرية، والقوات الجوية الأميرية القطرية، قوات الدفاع الجوي الأميري القطري والكليات العسكرية .

وشهد اليوم الأول من المعرض توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستراتيجية في مجال الدفاع البحري، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. كما شهد اليوم الأول من الحدث الافتتاح الرسمي لعرض السفن الحربية، حيث استقبل ميناء حمد ثماني سفن حربية زائرة من ست دول، من ضمنها السفينة الحربية متعددة المهام "الفُلك" التابعة للقوات البحرية الأميرية القطرية، والتي تُعدّ الكبرى من نوعها في منطقة الخليج.

خلال اليوم الأول لمعرض ومؤتمر ديمدكس للدفاع البحري، 19 يناير 2026 (حسين بيضون)

وينظم معرض "ديمدكس "2026 غداً الثلاثاء مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط الذي يعقد بالشراكة مع كلية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية تحت عنوان "الدبلوماسية الدفاعية وتحديات الأمن البحري". ويشهد الحدث ابتداءً من الغد وعلى مدار ثلاثة أيام ورش عمل متخصصة يقدمها العارضون في مساحة مخصصة داخل المعرض، يستعرضون فيها أحدث ابتكاراتهم وتقنياتهم الدفاعية.

وفي هذا السياق، قال السليطي "إن ديمدكس أصبح معرضًا متكامًل لأحدث أنظمة الدفاع البحرية والجوية والبرية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى، منها؛ الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الرادارات والرصد الحديثة، وغيرها من النظم التكنولوجية اللازمة لمهام القوات المسلحة". وأوضح أن "ديمدكس يشكل محطة رئيسية للشركات لإبرام الصفقات والعقود التجارية ونمو الأعمال وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب توفيره الفرصة لبناء الشراكات المهمة في هذا القطاع"، مشيرا إلى أن ديمدكس يعد منصة لتبادل المعرفة والخبرات، والاطلاع على رؤى جديدة حول مختلف القضايا المتعلقة بالدفاع، واكتساب فهم أعمق للتحديات الجيوسياسية والأمنية المستجدة.

ولفت العميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري؛ رئيس اللجنة المنظمة لـ "ديمدكس 2026"، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن النسخة التاسعة من الحدث ستشهد مشاركة أكثر من 200 شركة عالمية ووطنية متخصصة بالأمن والدفاع، بالإضافة إلى 8 أجنحة دولية كبرى، فضلا عن مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات الوطنية والمحلية في قطاعات ذات صلة، والقوات المسلحة القطرية بمختلف أقسامها، حيث سيعرض ديمدكس أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الدفاعية على مساحة تزيد على 40 ألف متر مربع. وأشار إلى أهمية تمديد فترة المعرض إلى أربعة أيام، وذلك استجابة لطلب العارضين، وإتاحة الفرصة لهم وللوفود الزائرة للاستفادة القصوى من مزايا الحدث.

وفي سياق متصل، يشهد "ديمدكس 2026" إلى جانب المعرض الرئيسي، العديد من الفعاليات التي أصبحت تقليدا متبعا في الحدث، منها؛ مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، الذي يعقد بالتعاون مع كلية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، وزيارة الوفود الرسمية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى السفن الحربية الزائرة في ميناء حمد، كما سيقام في المعرض ورش عمل متخصصة يقدمها العارضون على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، في مساحة خاصة داخل المعرض تتيح للعارضين المشاركين عرض أحدث ابتكاراتهم بطريقة مباشرة أمام الوفود والحضور.