أمير قطر يغادر رواندا إلى الكونغو: دور فاعل في نزع فتيل الأزمات

- نجحت قطر في التوسط بين رواندا والكونغو الديمقراطية، حيث تم توقيع اتفاق إطار للسلام الشامل في الدوحة بين الحكومة الكونغولية وحركة 23 مارس المتمردة، مما يعكس التزام الطرفين بحل النزاع عبر الحوار. - أجرى أمير قطر مباحثات مع الرئيس الرواندي لتعزيز التعاون الثنائي، وأعلنت قطر عن استثمارات كبيرة في رواندا، بما في ذلك بناء مطار دولي جديد في كيغالي بتكلفة 1.6 مليار دولار. - تشهد العلاقات بين قطر والكونغو الديمقراطية تطوراً ملحوظاً، مع مساهمات قطر في مشاريع البنية التحتية والصحة، مما يعزز الاستقرار ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.

أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الجمعة، أنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

غادر كيغالي بعد زيارة رسمية أجراها لجمهورية رواندا متوجهاً إلى العاصمة كينشاسا، في زيارة دولة هي الأولى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية . واجتمع الرئيسان الرواندي بول كاغامي والكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في مارس/ آذار الماضي في الدوحة، تحت رعاية أمير دولة قطر، لإيجاد حلول للنزاع المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تُتهم رواندا بدعم حركة 23 مارس المتمردة، وهو الاجتماع الذي ساهم في إطلاق مسار تحقيق السلام وخفض التوتر بين البلدين.

ونجحت قطر عبر توسطها في النزاع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في نزع فتيل التوتر بينهما. ووقّعت الحكومة الكونغولية وحركة 23 مارس المتمردة، السبت الماضي، في الدوحة، اتفاق إطار لتحقيق السلام الشامل في الكونغو الديمقراطية. وأكد اتفاق الدوحة الإطاري للسلام الشامل التزام الطرفين بمعالجة جذور الصراع عبر حوار منظم، وتدابير لبناء الثقة، ونهج تدريجي لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، وأهمية حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين، ودعم المصالحة الوطنية والوحدة.

وقال أمير قطر في منشور عبر حسابه على منصة إكس، في ختام زيارته إلى رواندا اليوم: "مباحثات موسعة جمعتني بصديقي الرئيس بول كاغامي، في إطار حرصنا المشترك على تعزيز فرص التعاون الثنائي. قطر ورواندا تجمعهما علاقات وطيدة ومتنامية، وتسيران بخطى حثيثة نحو آفاق واعدة من الشراكة والمصالح المتبادلة، وأشيد بجهود فخامته في دعم مساعي السلام في محيط بلاده الإقليمي".

وأمس الخميس، بحث أمير قطر والرئيس الرواندي العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما جرت خلال اللقاء الثنائي الذي عقد اليوم في مقرّ الرئيس بالمحافظة الشرقية في منطقة بوغيسيرا، مناقشة عدد من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد كاغامي بالزيارة التي قام بها أمير قطر إلى رواندا وما تخللها من مباحثات بناءة، وأعرب في منشور له عبر حسابه في منصة إكس، عن تقدير بلاده العميق للشراكة القوية التي تربطها بدولة قطر، ولعلاقات الصداقة الشخصية التي تجمعه بأمير قطر، والتي تساهم في توجيه مسار التعاون المشترك. كما عبّر عن تطلع رواندا إلى "البناء على ما تحقق من تقدم خلال الزيارة، وتعزيز الأولويات المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين".

وترتبط قطر بعلاقات استراتيجية واقتصادية متميزة مع كل من جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ففي رواندا، تستعد قطر لتنفيذ أكبر استثمار لها في القارة، من خلال بناء مطار دولي جديد في العاصمة كيغالي تصل كلفته إلى 1.6 مليار دولار، فيما تبدي اهتماماً بتعزيز حضورها الاقتصادي في الكونغو، من خلال تطوير مشاريع البنية التحتية، خاصة في مجالي الموانئ والمطارات.

وكان سفير رواندا في قطر إيغور مارارا كاينامورا قد اعتبر أنّ زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى رواندا تمثل دليلاً واضحاً على قوة الشراكة الاستراتيجية الراسخة والمتنامية بين البلدين، وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنّ الشراكة بين قطر ورواندا تشمل عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، من أهمها مشروع مطار بوغيسيرا الدولي الذي يُعدّ أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وسيساهم في تعزيز الترابط الاقتصادي لرواندا وجعلها بوابة محورية لمنطقة شرق أفريقيا.

كما لفت إلى أن التعاون يشمل أيضاً آليات لتبادل الخبرات في الحوكمة ومكافحة الفساد، إلى جانب برامج تبادل المعرفة، مؤكداً أن ما يميز العلاقات الثنائية هو توافق القيم بين البلدين، حيث يولي الطرفان أهمية قصوى للحوكمة الرشيدة، والإنسان، والاستقرار، في صدارة أولوياتهما. وينتظر أن تساهم زيارة أمير قطر اليوم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في تعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة، واكتشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم العلاقات الثنائية.

وفي إطار جهودها لتعزيز الشراكة الثنائية، ساهمت دولة قطر في عدد من مشروعات تطوير شبكات الكهرباء والطرق ومحطات توليد الطاقة الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المشاريع التنموية في العاصمة كينشاسا، وعدد من الأقاليم الأخرى في الكونغو الديمقراطية. كما شاركت قطر، عبر مؤسساتها الإنسانية، مثل الهلال الأحمر وقطر الخيرية، في دعم القطاع الصحي في الكونغو الديمقراطية، من خلال بناء مراكز صحية ودعم جهود مكافحة الأوبئة، وتعزيز برامج رعاية الأمومة والطفولة، فضلاً عن مساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً نتيجة النزاعات في شرق البلاد.

وتشهد العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، تجسد في إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، وإبرام اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصحة والتعدين وغيرها من القطاعات. كما يتعاون البلدان في دعم الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.