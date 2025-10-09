أمير قطر يعين مجلس شورى جديداً: زيادة عدد الأعضاء بينهم 3 نساء

- أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قراراً بتعيين 49 عضواً في مجلس الشورى الجديد، مع الاحتفاظ برئيس المجلس حسن الغانم ونائبته حمدة السليطي، وزيادة عدد النساء إلى ثلاث. - التعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس الوزراء تهدف إلى تعزيز وحدة الشعب والمواطنة المتساوية، وتمت الموافقة عليها بنسبة 90.6% في استفتاء شعبي. - تأسس مجلس الشورى القطري عام 1972، ويتولى سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة ومراقبة السلطة التنفيذية، مع حق إبداء الرغبات للحكومة.

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، قراراً أميرياً بتعيين أعضاء مجلس الشورى، وقراراً بدعوة المجلس للانعقاد بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وعيّن أمير قطر 49 عضواً في المجلس الجديد المعيّن بدلاً من 45 عضواً في المجلس السابق الذي انتُخب أعضاؤه في تصويت شعبي مباشر. وفي الوقت الذي احتفظ رئيس مجلس الشورى حسن الغانم ونائبته حمدة السليطي بالعضوية في المجلس الجديد، أُعيد تعيين 39 عضواً من أعضاء المجلس السابق في عضوية المجلس الجديد، فيما لم يُعيّن ستة منهم، كما ارتفع عدد النساء إلى ثلاث بدلاً من اثنتين في المجلس السابق.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

قد أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الشورى القطري، أنه "وجّه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس الوزراء، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى"، بدلاً من انتخابهم، إلى مجلس الشورى المنتخب لاتخاذ اللازم بشأنها، ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي لإقرارها.

وذكر أمير قطر في تدوينة سابقة عبر منصة إكس أنّ التعديلات الدستورية "لها غايتان: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى"، مشدداً على أنّ "المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضاً واجب شرعي وأخلاقي ودستوري".

وأعلنت اللجنة العامة للاستفتاء القطرية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، الموافقة على مشروع التعديلات الدستورية في قطر، واعتماد نتائج الاستفتاء العام على مشروع التعديلات، والتي تتضمن تعيين أمير قطر أعضاء مجلس الشورى بدلاً من انتخابهم، بنسبة 90.6%. ونظمت قطر في الأول من أكتوبر2021 أول انتخابات نيابية في البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972.

وكرّس الدستور القطري الساري منذ عام 2005 مبدأ انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 45 عضواً، على أن يُعيّن الأمير الثلث، وذلك قبل إجراء تعديل المواد الدستورية. وقد تأسّس مجلس الشورى القطري عام 1972 بعد إقرار النظام الأساسي المؤقت المعدّل في الدولة في 19 إبريل/ نيسان 1972. وقد ضمّ مجلس الشورى، لدى تأسيسه، 20 عضواً بالتعيين، وشهدت تركيبته سلسلة من التعديلات في أكثر من مناسبة.

ويتولى المجلس سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، على الوجه المبين في الدستور، وله حقّ إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإنْ تعذّر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات، وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقّب مرة واحدة على بيان الحكومة. ومدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.