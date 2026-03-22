أمير قطر يشيّع ضحايا سقوط المروحية العسكرية

- شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تشييع جنازة ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية قطرية، حيث أدى صلاة الجنازة على الضحايا السبعة، بينهم أربعة قطريين وثلاثة أتراك. - أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن سقوط الطائرة أثناء واجب روتيني، مؤكدة استشهاد جميع من كانوا على متنها، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة فرق محلية ودولية. - أكدت وزارة الدفاع التركية أن الحادث وقع أثناء تدريبات مشتركة، والتحقيقات جارية لتحديد السبب، مع تأكيد استمرار التعاون العسكري بين قطر وتركيا.

شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب المئات من المواطنين القطريين والمقيمين، في تشييع جنازة أربعة من منتسبي القوات المسلحة القطرية ممن كانوا على متن طائرة مروحية قطرية سقطت في المياه الإقليمية للدولة، اليوم الأحد، بسبب خلل فني، حيث وُوروا الثرى في مقبرة مسيمير جنوب غربي مدينة الدوحة. كما أدى أمير قطر وعدد من كبار المسؤولين، وجمع غفير من المواطنين والمقيمين، صلاة الجنازة على ضحايا الطائرة المروحية البالغ عددهم سبعة، وهم أربعة من المواطنين القطريين وثلاثة من المواطنين الأتراك، في مسجد محمد بن عبد الوهاب بالدوحة.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، فجر اليوم الأحد، أن طائرة مروحية قطرية سقطت في المياه الإقليمية بعد تعرضها لعطل فني أثناء تأدية واجب روتيني. وأفادت بتأكد استشهاد كل من النقيب (طيار) مبارك سالم دواي المري، والنقيب (طيار) سعيد ناصر صميخ الذي كان مفقودا، والرقيب فهد هادي غانم الخيارين، والوكيل عريف محمد ماهر محمد من منتسبي القوات المسلحة القطرية، والرائد سنان تاشتكين من القوات المشتركة القطرية التركية، إضافة إلى سليمان جيمرا كهرامان وإسماعيل أناس جان من المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية، في حادث سقوط المروحية القطرية.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الفرق المختصة باشرت عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للدولة إثر سقوط الطائرة، موضحة أن العمليات نُفذت بمشاركة فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إلى جانب مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التركية أن فنيين من شركة "أسيلسان" التركية كانوا من بين ضحايا سقوط المروحية القطرية، إضافة إلى الرائد سنان تاشتكين من القوات المشتركة القطرية التركية. وجاء في بيان للوزارة أن "التعاون والتنسيق العسكري يستمران بين تركيا ودولة قطر دون انقطاع في إطار الاتفاقيات والخطط القائمة، وفي هذا الإطار، تحطمت مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية، كانت تجري تدريبات ضمن قيادة القوات المشتركة القطرية التركية في البحر مساء أمس". وأضافت الوزارة أن "السبب الدقيق للحادث سيُحدد من خلال تحقيق تجريه السلطات القطرية"، متقدمة بـ"أحر التعازي إلى عائلات جميع الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المأساوي"، ومُعربة عن تعاطفها مع القوات المسلحة التركية والقوات المسلحة القطرية وشركة "أسيلسان" والشعبين التركي والقطري.

ونعى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني "استشهاد منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية، جراء سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية للدولة". وقال في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "ننعى بكل أسف وحزن أبطال قواتنا المسلحة وإخوانهم من القوات المشتركة القطرية التركية والمتعاونين الذين استشهدوا إثر سقوط مروحية أثناء أداء واجبهم الوطني، سائلين الله لهم الرحمة، وأن يحفظ قطر وأمنها". كما تقدم إلى ذويهم بخالص العزاء والمواساة في هذا الحادث الأليم.

كما أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خالص العزاء "لشهداء المروحية القطرية من القوات المسلحة القطرية والقوات المسلحة التركية وموظفي شركة "أسيلسان" التي سقطت في المياه الإقليمية لدولة قطر". وقال في منشور على منصة "إكس"، بحسب وكالة أنباء تركيا: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ استشهاد أفراد من القوات المسلحة التركية وموظفي شركة أسيلسان وأفراد من القوات المسلحة القطرية في حادث تحطم المروحية في قطر. أدعو الله أن يرحم جنودنا البواسل وموظفي شركة أسيلسان والجنود القطريين الأشقاء الذين استشهدوا في هذا الحادث المأساوي، وأتقدم بخالص التعازي إلى أسرهم وذويهم"، واختتم: "أسأل الله أن يحفظ بلدنا وأمتنا وشعب قطر".

