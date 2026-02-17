أمير قطر يستقبل ولي عهد البحرين

- استعرض أمير قطر وولي عهد البحرين العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. - عقد الجانبان لقاءً ثنائياً لتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة في المنطقة والعالم، بحضور مسؤولين بارزين من كلا البلدين. - أكد ولي عهد البحرين أهمية تعزيز التعاون المشترك وخلق فرص مستقبلية تعود بالنفع على البلدين والشعبين، مع التركيز على تعزيز أوجه العمل المشترك والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

، في الديوان الأميري اليوم الثلاثاء، ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وبحسب الديوان الأميري القطري، "جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كذلك عقد أمير قطر وولي عهد البحرين، "لقاءً ثنائياً تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الراهنة في المنطقة والعالم محلّ الاهتمام المتبادل". وحضر اللقاء نائب أمير قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ووزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري القطري عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي، ومن الجانب البحريني، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، ووزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، ووزير ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اللقاء، "أهمية مواصلة الدفع بمسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، وخلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم بالأخذ بها نحو آفاق أوسع بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين"، كذلك جرى خلال اللقاء "بحث سبل تعزيز أوجه العمل والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، وفق وكالة أنباء البحرين "بنا".