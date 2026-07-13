أمير قطر يستقبل المعزين بوفاة الأمير الوالد

- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المعزين بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في قصر لوسيل، حيث توافدت وفود رسمية وشعبية لتقديم التعازي. - شهدت قطر مراسم تشييع رسمية وشعبية للأمير الوالد، بحضور شخصيات بارزة، وأعلن الديوان الأميري الحداد العام لمدة 4 أيام، مع تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية. - يُعتبر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من القادة البارزين الذين ساهموا في نقل قطر إلى مرحلة جديدة من التنمية، مع تحولات اقتصادية وتطورات في قطاعات متعددة.

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وفود رسمية تصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني pic.twitter.com/S3rvlVaiR4 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 13, 2026

، في قصر لوسيل، اليوم الاثنين، جموع المعزين بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية، فقد استقبل أمير قطر الشيوخ، والوزراء، والأعيان، والمواطنين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، "الذين أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم بوفاة فقيد الوطن الكبير، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

ومن بين المعزين اليوم، وليا عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيسا وزراء باكستان شهباز شريف، ولبنان نواف سلام. وشيّعت قطر، مساء أمس الأحد، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسط حضور شعبي واسع ومشاركة رسمية رفيعة المستوى. وبدأت مراسم التشييع عقب أداء صلاة الجنازة في جامع محمد بن عبدالوهاب في الدوحة، بحضور الشيخ تميم، وأعيان الأسرة الحاكمة، وكبار المسؤولين وحشد من المواطنين والمقيمين، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة لوسيل. ونعى الديوان الأميري في قطر، صباح الأحد، الأمير الوالد الذي وافته المنية عن عمر ناهز 74 عاماً، وذلك في الثاني عشر من يوليو/ تموز 2026. وتوالت التعازي من قادة دول حول العالم، معربين عن مواساتهم لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً بوفاة الأمير الوالد، ومستذكرين محطات من عهده وأثره على المستويَين الإقليمي والدولي.

سمو الأمير المفدى يؤدي صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، وذلك في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب. https://t.co/rAFl1f6v1k pic.twitter.com/V5t8yoLvPn — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 12, 2026

وأعلن الديوان الأميري الحداد العام في أنحاء البلاد لمدة 4 أيام، اعتباراً من أمس الأحد، وتعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتباراً من يوم الاثنين 13 يوليو/ تموز، على أن يستأنف الموظفون أعمالهم يوم الأحد 19 يوليو/ تموز 2026. وسيستقبل أمير قطر المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل، اليوم الاثنين، ويومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، خلال فترتين، صباحية ومسائية.

ويُعد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أحد أبرز القادة الذين أسهموا في نقل قطر إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، إذ شهدت البلاد خلال فترة حكمه تحولات اقتصادية كبرى، وتطوراً ملحوظاً في قطاعات الطاقة والإعلام والتعليم والبنية التحتية. وسادت حالة من الحزن في مختلف أنحاء البلاد، إذ عبّر المواطنون عن بالغ تأثرهم برحيل الأمير السابق، مؤكدين أن إرثه سيبقى حاضراً في مسيرة الدولة وإنجازاتها.