أمير قطر يجري اتصالات إقليمية لاحتواء التصعيد ويؤكد دعم لبنان

- أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالات دبلوماسية مكثفة مع قادة إقليميين، بما في ذلك رئيس الوزراء الباكستاني والرئيس اللبناني، لبحث تداعيات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ودعم جهود التهدئة في المنطقة. - أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بدور قطر في الأزمة، بينما أكد أمير قطر دعمه لجهود باكستان في التوصل للاتفاق، مع التركيز على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وضرورة تعزيز الحوار الدبلوماسي. - أعرب أمير قطر عن تضامنه مع لبنان واستعداده لتقديم الدعم لوقف التصعيد العسكري، مشددًا على أهمية شمول لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، سلسلة اتصالات هاتفية مع قادة إقليميين، في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد في المنطقة، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وشملت هذه الاتصالات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما تداعيات الحرب على لبنان، والتأكيد على ضرورة دعم جهود التهدئة وتعزيز المسار الدبلوماسي لضمان الأمن والاستقرار.

وقال الديوان الأميري القطري، إن أمير قطر أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء باكستان، مشيراً إلى أنه جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأطلع رئيس الوزراء الباكستاني أمير قطر على تفاصيل الاتفاق والجهود التي بذلتها باكستان والتي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، حيث أعرب أمير قطر عن دعمه لجهود رئيس وزراء باكستان في هذا السياق. ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بدور قطر في التعامل مع الأزمة، مثمنًا مواقف أمير قطر الداعمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما بحث الجانبان الاعتداءات على لبنان وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها. ودان الجانبان سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة في لبنان، مؤكدين ضرورة دعم جهود إحلال السلام، وحل النزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.

إلى ذلك، تلقى الرئيس اللبناني اتصالاً هاتفياً من أمير قطر قدّم خلاله تعازيه بضحايا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، وأكد تضامن بلاده معه. وأفاد بيان للرئاسة اللبنانية بأن أمير قطر أعرب عن استعداد بلاده لتقديم الدعم بما يسهم في وقف التصعيد العسكري، "بما في ذلك العمل على شمول لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران". من جانبه، شكر عون أمير قطر على مواقفه المتضامنة دائماً مع لبنان وشعبه، وأعرب عن تقديره "الدعم الذي تقدمه قطر للبنان وللبنانيين في مختلف المجالات والظروف، لا سيما المعدات الطبية والإغاثية العاجلة".

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى. ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات على لبنان، الأربعاء، وصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان مطلع مارس/ آذار الماضي، وأسفرت، في أول أيام الهدنة، عن 254 شهيداً و1165 جريحاً، بحسب الدفاع المدني اللبناني.