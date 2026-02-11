أمير قطر يبحث هاتفياً مع ترامب جهود خفض التصعيد في المنطقة

- تبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدين على أهمية التنسيق والدبلوماسية لحل الأزمات. - يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضغط على ترامب لتوسيع المحادثات مع إيران لتشمل قضايا تتجاوز البرنامج النووي، وسط قلق إسرائيلي من اتفاق "فضفاض". - يدرس ترامب إرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة في ظل التوتر مع إيران، بينما تستمر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دون تحديد موعد للجولة المقبلة.

أعلن الديوان الأميري، اليوم الأربعاء، أنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تبادل في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، وجهات النظر حول أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين. وبحسب بيان للديوان الأميري القطري، جرى التأكيد خلال الاتصال بين أمير قطر وترامب "على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية".

ويأتي الاتصال قبيل اجتماع مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يضغط نتنياهو على ترامب لتوسيع نطاق المحادثات الأميركية مع إيران لتشمل فرض قيود على ترسانة طهران الصاروخية وغيرها من الملفات التي تتجاوز برنامجها النووي. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين كبار، لم تسمّهم، قولهم إن هناك ضغوطاً كبيرة جداً من دول عربية، وانخراطاً قوياً من المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهو مزيج يثير قلق نتنياهو. ويكمن القلق في إسرائيل في احتمال توصّل ترامب إلى اتفاق "فضفاض" مع إيران، أي اتفاق يقتصر على مسألة البرنامج النووي فقط، من دون رقابة حقيقية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي حين كان من المفترض أن يلتقي نتنياهو ترامب الأسبوع المقبل، نقلت صحيفة هآرتس العبرية، أمس الثلاثاء، عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، قولها إن نتنياهو هو من بادر إلى تقديم موعد اللقاء إلى التوقيت الحالي وعدم الانتظار إلى الموعد الأصلي، بسبب بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أحد المصادر أن نتنياهو يسعى للقاء ترامب "من أجل ضمان المصالح الإسرائيلية".

وأوضح ترامب، في مقابلة مع موقع أكسيوس الأميركي، أمس الثلاثاء، أنه سيبحث الملف الإيراني بشكل أساسي خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو، نافياً أن يكون تغيير موعد الاجتماع مرتبطاً بخلافات سياسية، ومؤكداً أن نتنياهو "يريد اتفاقاً أيضاً، ولكن اتفاقاً جيداً". وفي الوقت عينه أفاد "أكسيوس"، بأنّ ترامب يفكر في إرسال حاملة طائرات إضافية ترافقها مجموعة ضاربة تضم مدمرات إلى المنطقة، في ظل الصراع مع إيران. وقال ترامب في مقابلة مع الموقع: "لدينا أسطول متجه إلى هناك وربما يذهب آخر أيضاً"، مضيفاً أنه "يفكر في إرسال مجموعة ضاربة ثانية لحاملات الطائرات".

ويصل اليوم الأربعاء إلى الدوحة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وذلك عقب اختتام لقاءاته ومشاوراته الرسمية في سلطنة عُمان. واختتمت إيران والولايات المتحدة جولة مفاوضات عقدت يوم الجمعة في العاصمة العُمانية مسقط. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك اتفاقاً على استمرار التفاوض بشكل عام، لكن لا وجود لموعد محدد.