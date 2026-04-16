- ناقش أمير قطر ورئيس وزراء باكستان أهمية دعم التهدئة الإقليمية وتعزيز التعاون لضمان أمن المنطقة واستقرارها، مع التركيز على سلاسل إمداد الطاقة. - زار أمير قطر سلطنة عُمان والتقى بالسلطان هيثم بن طارق، حيث تم التأكيد على تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوترات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار. - تلقى أمير قطر اتصالاً من الرئيس الأمريكي لمناقشة استقرار المنطقة وأسواق الطاقة، مع تفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران ومفاوضات مستقبلية في باكستان.

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس في الدوحة، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري، رحّب أمير قطر برئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق، مؤكداً "تقديره للدور الذي تقوم به باكستان في دعم المساعي لخفض التصعيد وتعزيز الحوار الدبلوماسي، بما يخدم الأمن والسلم الإقليميين". وفي أعقاب ذلك، حلّ أمير قطر بمسقط، حيث التقى سلطان عُمان هيثم بن طارق، وجرى أيضا تباحث الأوضاع في المنطقة وأهمية خفض التصعيد.

وجدد شريف، خلال لقائه مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، إدانة بلاده للهجمات التي استهدفت دولة قطر وباقي دول المنطقة، مؤكداً "تضامن باكستان الكامل ودعمها لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها". وأكد الجانبان خلال اللقاء "ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، لا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية".

كما جرى خلال الاجتماع "استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تطويرها، بما يعزز الشراكة بينهما ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي". وعقد أمير قطر ورئيس وزراء باكستان لقاءً ثنائياً تبادلا خلاله "وجهات النظر حول التطورات الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، لا سيما في ظل الأحداث الجارية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها".

وكانت طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية القطرية قد رافقت طائرةَ رئيس الوزراء الباكستاني لدى دخوله الأجواء القطرية. وأعرب شريف، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن امتنانه للقيادة القطرية والطيارين على هذا الاستقبال الرائع. ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير

وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف کے دورہء قطر کے دوران وزیرِ اعظم کا شاندار استقبال ہوا.



قطر کی حدود میں داخل ہوتے ہی قطری فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے وزیرِ اعظم کے جہاز کو حفاظتی حصار میں ایئر پورٹ تک چھوڑا. وزیرِ اعظم نے قطری قیادت اور پائیلٹس کا اس شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا.

أمير قطر يبحث مع سلطان عُمان تطورات الأوضاع

على رأس وفد رفيع يضم وزير الداخلية محسن نقوي ومسؤولين آخرين إلى طهران أمس الأربعاء، في ظل تزايد التوقعات بعقد جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد.

وبعد لقائه رئيس الوزراء الباكستاني، وصل أمير قطر إلى سلطنة عُمان، حيث كان في استقباله في مسقط سلطان عُمان هيثم بن طارق. وأفاد الديوان الأميري في بيان بأن أمير قطر بحث مع سلطان عُمان تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. كما تناول الجانبان في قصر البركة بمسقط وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة، لا سيما ما يتعلق بتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وانعكاساتها على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة الدولية. وأكد الجانبان "أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي". وشددا على "أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن القائدين "بحثا خلال اللقاء تطوّرات الأحداث في المنطقة، وتأثيراتها على أمن واستقرار الدول، وسلامة شعوبها، ومصالحها الاقتصادية". وشدّد الجانبان، وفق المصدر ذاته، على ضرورة التوصّل إلى اتفاق نهائي وحلّ الأزمة من جذورها، علاوةً على تكثيف الجهود الدولية لتأمين حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وضمان انسيابية حركة النقل البحري، وإمدادات الطاقة.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهيثم بن طارق قد أكدا خلال اتصال هاتفي، أول من أمس الثلاثاء، أهمية "ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية الحيوية"، حسب بيان للديوان الأميري القطري.

وبحث أمير قطر، خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس الأربعاء من الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، خفض التصعيد في المنطقة واستقرار أسواق الطاقة. وبحسب بيان للديوان الأميري القطري، فقد جرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل التصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة، ولا سيما ما يرتبط بتداعيات التوترات الأخيرة على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وقال ترامب في مقابلة صحافية أمس إن الحرب مع إيران "ربما تنتهي قريباً"، فيما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تجري مناقشات بشأن إجراء جولة مفاوضات ثانية مع إيران في باكستان، وأنها متفائلة بإمكان التوصل إلى اتفاق.