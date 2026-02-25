أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء باكستان الأوضاع الإقليمية والدولية

25 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 08:37 (توقيت القدس)
أمير قطر يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني (الديوان الأميري)
أمير قطر خلال استقباله رئيس الوزراء الباكستاني (الديوان الأميري)
- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الدوحة، حيث تباحثا حول القضايا الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التنسيق والتشاور المستمر.

- تناول اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مجالات الدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، مما يعزز الشراكة القائمة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك.

- دعا شهباز شريف المستثمرين القطريين لاستكشاف الفرص في باكستان، مشيراً إلى العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بقصر لوسيل الثلاثاء، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي أجرى زيارة رسمية إلى الدوحة. وتبادل الجانبان، حسب الديوان الأميري القطري، وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يدعم السلام ويعزز التعاون البنّاء على الصعيدَين الثنائي والدولي. 

كما جرى خلال اللقاء، حسب الديوان الأميري القطري، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، ولا سيّما في مجالات الدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، بما يعزّز الشراكة القائمة ويفتح آفاقاً أرحب للتعاون المشترك. وتعد هذه الزيارة الثالثة لرئيس الوزراء الباكستاني إلى قطر، إذ زار شريف الدوحة في سبتمبر/أيلول الماضي، تضامناً مع قطر عقب العدوان الإسرائيلي، وزارها مرة ثانية في ذات الشهر لحضور القمة العربية الإسلامية التي استضافتها الدوحة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بحث في وقت سابق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن. وحسب وكالة أنباء باكستان الرسمية، تطرق الاجتماع أيضاً إلى التطورات الإقليمية خاصة الأوضاع في إيران وأفغانستان، إذ جرى تأكيد أهمية الحوار والحد من التصعيد والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الدوحة، 19 أكتوبر 2025 (إكس)
أخبار
التحديثات الحية

باكستان بعد اتفاق الدوحة لوقف النار مع أفغانستان: نشكر قطر وتركيا

كما دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، خلال لقائه بهم الثلاثاء في الدوحة، إلى استكشاف الفرص والاستثمار في باكستان في القطاعات الرئيسية بما فيها البنية التحتية واللوجستيات والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير. 

وترتبط قطر وباكستان بعلاقات ثنائية وثيقة تقوم على شراكة سياسية متنامية وتنسيق دائم في القضايا الإقليمية، خاصّة في ملفات أفغانستان وأمن الخليج، فضلاً عن التعاون الدفاعي والأمني، وتُعد الدوحة من أبرز المستثمرين في الاقتصاد الباكستاني، ولا سيّما في قطاعات الطاقة والغاز الطبيعي المُسال والبنية التحتية، إلى جانب التعاون في مجالات العمل والعمالة إذ تستضيف قطر جالية باكستانية كبيرة.

