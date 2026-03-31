أمير قطر يبحث مع رئيس الإمارات تطورات الأوضاع في المنطقة

- أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، حيث ناقشا تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتأثيراتها على الأمن الإقليمي والدولي، وأهمية الحلول الدبلوماسية. - تناول اللقاء سبل الحد من التصعيد الإيراني وتأثيراته على إمدادات الطاقة، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية. - قبل زيارته للإمارات، عقد أمير قطر قمة ثلاثية في جدة مع ولي العهد السعودي والعاهل الأردني، ركزت على خفض التصعيد العسكري وأمن الملاحة الدولية.

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم

بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء، مباحثات في أبوظبي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حول مستجدات المرحلة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها، وذلك في ظل تواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بجانب تأثيراتها الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وبحسب الديوان الأميري القطري، فقد بحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة لاحتواء التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كذلك ناقش أمير قطر ورئيس الإمارات "سبل الحد من التصعيد في ظل تسارع الأحداث التي تشهدها المنطقة، واستمرار الاعتداءات الإيرانية، وما يترتب عليها من تداعيات أمنية، وانعكاساتها على إمدادات الطاقة العالمية وتوازن أسواقها".

وأكد أمير قطر، وفق الديوان الأميري، "أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية سبيلاً لتسوية النزاعات، وضرورة تعزيز العمل المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بما يحد من تداعيات الأزمات الراهنة على المستويين، الإقليمي والدولي". كذلك استعرض أمير دولة قطر ورئيس دولة الإمارات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وقال أمير دولة قطر في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إنه بحث خلال لقائه اليوم مع رئيس الإمارات مستجدات المرحلة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها، لافتاً إلى تأكيده ورئيس الإمارات أهمية تكثيف التنسيق المشترك لحماية أمن الدولتين وصون مصالحهما، ودعم المسارات السلمية الرامية إلى احتواء التصعيد.

بحثت خلال لقائي اليوم مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد مستجدات المرحلة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها، وأكدنا أهمية تكثيف التنسيق المشترك لحماية أمن دولنا وصون مصالحها، ودعم المسارات السلمية الرامية إلى احتواء التصعيد. pic.twitter.com/U4amzTl1Jj — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 31, 2026

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية، أن اللقاء تطرق إلى "الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة على الإمارات وقطر ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية وجهود البلدين في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما ومواطنيهما".

وقبل توجهه إلى الإمارات، عقد أمير قطر أمس قمة ثلاثية في جدة مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ركزت على الأوضاع في المنطقة وسبل خفض التصعيد الخطير. وشُدِّد خلال القمة على أن أمن الأردن ودول الخليج العربي واحد لا يتجزأ، وهو أساس لأمن المنطقة والعالم واستقرارهما. وخلال اللقاء الثلاثي بُحثَت مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ومخاطره على حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وشُدِّد خلال اللقاء على أن استمرار الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. كذلك أجرى العاهل الأردني وولي العهد السعودي مباحثات حول تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم، وجدد الجانبان إدانتهما لاستمرار الهجمات الإيرانية على الأردن والسعودية وعدد من الدول العربية.

وبحث أمير قطر مع بن سلمان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق الديوان الأميري القطري. وتناول الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة جدة، الجهود المبذولة لاحتواء التوترات في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإيراني، وما يفرضه من تحديات على أمن المستويين الإقليمي والدولي واستقرارهما، بما في ذلك تداعياته على إمدادات الطاقة العالمية واستقرار أسواقها.

كذلك تبادل أمير قطر وولي العهد السعودي وجهات النظر في أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف المستجدات، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين.