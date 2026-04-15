أمير قطر يبحث مع ترامب خفض التصعيد وضمان استقرار أسواق الطاقة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الأربعاء، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، خفض التصعيد في المنطقة واستقرار أسواق الطاقة.

وحسب بيان للديوان الأميري القطري، فقد جرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل التصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة، لا سيما ما يرتبط بتداعيات التوترات الأخيرة على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي السياق، جدد أمير قطر للرئيس الأميركي التأكيد على دور دولة قطر كشريك موثوق في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستمرارها في الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الدوليين. كما شدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، واعتماد الوسائل الدبلوماسية كسبيل رئيسي لمعالجة الأزمات، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم.

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي بحسب البيان، عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به دولة قطر في الوساطة الإقليمية، وجهودها المتواصلة في دعم الاستقرار، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع دولة قطر في مختلف القضايا، وخاصة ما يتعلق بأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة صحافية اليوم الأربعاء، إن الحرب مع إيران ربما تنتهي قريبا، في حين أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تجري مناقشات بشأن إجراء جولة مفاوضات ثانية مع إيران في باكستان، وأنها متفائلة بإمكان التوصل إلى اتفاق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لوسائل الإعلام: "هذه المناقشات تُجرى (...) ونحن نشعر بالارتياح حيال آفاق التوصل إلى اتفاق"، مضيفة أنه "من المرجح جداً" أن تُعقَد جولة أخرى من المحادثات في إسلام أباد.