أمير قطر يبحث مع ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران

- جهود دبلوماسية لخفض التصعيد: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران، مشيدًا بدور قطر في دعم الحوار لتعزيز الأمن والاستقرار. - التنسيق والتشاور بين قطر والولايات المتحدة: تناول الجانبان قضايا ذات اهتمام مشترك، مؤكدين أهمية التنسيق إزاء المستجدات، حيث أفضت الوساطة القطرية الباكستانية إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. - محادثات حول مضيق هرمز: تركز الجهود على إعادة فتح المضيق، مع تبادل مسودات اتفاق، وتجري إيران محادثات مع سلطنة عُمان لضمان حرية حركة السفن التجارية.

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

، مساء اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران، وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة، وفق ما أعلنه الديوان الأميري القطري في بيان عبر موقعه الإلكتروني.

وذكر الديوان أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالاً هاتفياً من ترامب، أشاد فيه الأخير بالدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الجهود الدبلوماسية، وتيسير الحوار بين الأطراف، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد أمير قطر من جانبه أهمية مواصلة الحوار واعتماد الوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية، وضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعم المبادرات الدولية الهادفة إلى احتواء التوترات، بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد أمير قطر ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم

وبحث الجانبان، وفق البيان، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء المستجدات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح البلدين. وأفضت الوساطة القطرية الباكستانية في شهر يونيو/حزيران الماضي إلى توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم أنهت الحرب بين الجانبين، ودخلا بموجبها في مفاوضات هدفت إلى التوصل لاتفاق نهائي، قبل أن يعودا إلى التصعيد في شهر يوليو/ تموز الماضي، وسط مساعٍ دبلوماسية مستمرة للتهدئة.

تقارير دولية ارتياح إيراني للمفاوضات مع عُمان بشأن مسار ثالث في مضيق هرمز

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في وقت سابق من اليوم، أن الجهود لا تزال تُبذل لتلافي التصعيد في المنطقة، مشيراً إلى أن التركيز الحالي ينصبّ على إعادة فتح مضيق هرمز، وأنه تم تبادل مسودات اتفاق بهذا الشأن، لكنه شدد على أنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق بشأن فتح المضيق". وقال الأنصاري خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي من الدوحة إن هناك عملاً جارياً في المنطقة للتوصل إلى حلول، مع التركيز على منع التصعيد والتوصل إلى حل دائم، موضحاً أن دور الوسطاء ينصبّ على إيجاد حل قصير الأمد يمهد للعودة إلى طاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

ويأتي الاتصال الهاتفي بين أمير قطر وترامب في وقت تجري فيه إيران محادثات مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز، يقضي بفتح مسار جديد لتُحلّ بذلك عقدة كبيرة في محاولات إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء الثلاثاء، إن المحادثات تُجرى بصورة إيجابية على المستويين الفني والسياسي، مشيراً إلى أن إيران تعمل بالتعاون مع عُمان على وضع الآليات اللازمة للترتيبات المستقبلية المتعلقة بإدارة حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.

في الموازاة، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في مقابلة تلفزيونية، اليوم، إن "الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق اليوم الثلاثاء أو غداً الأربعاء لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية حركة السفن التجارية، في حين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، للصحافيين في مقر وزارة الخارجية في واشنطن، أن هناك تقدماً في المناقشات مع إيران وسلطنة عُمان لعبور المزيد من السفن مضيق هرمز، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.