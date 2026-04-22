أمير قطر يبحث مع الشرع في الدوحة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

- التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة، حيث ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة. - أكد الجانبان على أهمية دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، واستعرضا سبل تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والربط التجاري، مع تجديد التضامن السوري مع قطر ضد التهديدات الأمنية. - زيارة الشرع تأتي ضمن جولة خليجية، حيث شارك في منتدى الدوحة 2025، مشيرًا إلى تحول سوريا إلى نموذج للاستقرار الإقليمي واستعادة العلاقات الدولية.

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

، اليوم الأربعاء، بالديوان الأميري في الدوحة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يزور البلاد في إطار جولة خليجية استهلها أمس بزيارة إلى السعودية.

وبحسب الديوان الأميري القطري، فقد بحث أمير قطر مع الشرع تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. ووفق بيان للديوان، فقد أعرب أمير قطر عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها إلى مستويات أوسع في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الشرع حرص بلاده على تنمية علاقات التعاون مع دولة قطر وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وفق البيان. وأكد الجانبان حرصهما على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، كما جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وقال الشرع، في تغريدة له على منصة "إكس"، إنه أجرى "لقاء أخوياً مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عكس عمق التفاهم بين بلدينا وفتح آفاقا اوسع للعمل المشترك في المجالات المهمة، لا سيما الطاقة والاستثمار والربط التجاري، وجددت تضامن سورية مع دولة قطر إزاء التهديدات التي تمس أمنها وسيادتها".

— أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) April 22, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء القطرية بوصول الشرع إلى الدوحة في زيارة عمل للبلاد. بدورها، أفادت الرئاسة السورية في بيان بأن الشرع التقى أمير دولة قطر في الدوحة، "حيث عقد الجانبان اجتماعاً بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين".

وأضافت أنه "تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز الربط التجاري". وجدد الشرع تأكيد "تضامن سورية مع دولة قطر والدول العربية التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية"، وفق "سانا".

وزار الرئيس السوري العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في منتدى الدوحة 2025، برفقة كل من وزير الخارجية أسعد الشباني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وأوضح الشرع حينها أن سورية تحولت من منطقة تصدير للأزمات إلى نموذج استقرار إقليمي، واستعادت الكثير من العلاقات الدولية والإقليمية.