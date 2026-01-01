أمير قطر يبحث مستجدات المنطقة مع ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات

- أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. - تأتي هذه الاتصالات في ظل توترات متزايدة في المنطقة، خاصة في اليمن، حيث ظهرت تباينات بين السعودية والإمارات، مما أدى إلى مناوشات عسكرية. - أكدت قطر دعمها لأمن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مشددة على أهمية وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتقديرها للبيانات الصادرة عن السعودية والإمارات لتعزيز حسن الجوار.

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالين هاتفيين منفصلين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلالهما بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، في إطار التشاور المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، إنّ أمير قطر استعرض أيضاً خلال الاتصال مع ولي العهد السعودي مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي بيان منفصل، أعلن الديوان الأميري أنه "جرى خلال الاتصال (مع رئيس الإمارات) استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتأتي هذه الاتصالات في وقت يشهد فيه الإقليم توترات متزايدة، ولا سيما في الساحة اليمنية، حيث برزت خلال الأيام الماضية تباينات بين السعودية والإمارات على خلفية تطورات ميدانية وأمنية في اليمن، تطورت إلى مناوشات عسكرية وقصف سعودي استهدف سفينتين خرجتا من ميناء إماراتي. ورغم أن الديوان الأميري القطري لم يكشف عن تفاصيل النقاشات التي جرت خلال الاتصالين، فإن ملف اليمن، وما يرافقه من تصعيد وتحركات بين أطراف إقليمية فاعلة، يُرجح أن يكون حاضراً ضمن القضايا التي ناقشها أمير قطر مع ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات.

وكانت دولة قطر قد شددت، مساء أول أمس الثلاثاء، على أنّ أمن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي "جزء لا يتجزأ من أمن قطر". وقالت وزارة الخارجية القطرية إنّ قطر "تؤكد دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية"، مشددة على "أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح الشعب اليمني الشقيق". وأضافت أنّ "أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة قطر"، مشيرة إلى أنّ ذلك يأتي "انطلاقاً من الروابط الأخوية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمع دول المجلس".

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ست دول هي السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، وقد أُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ومقرّه الرياض. كما أكدت قطر أنها "تثمّن البيانات الصادرة عن المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، معتبرة أنها "تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والاستناد إلى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية".