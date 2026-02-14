أمير قطر يبحث تطورات المنطقة مع بن زايد في أبوظبي

- وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أبوظبي في زيارة أخوية، حيث استقبله رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط. - أكد الجانبان على أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار، مع استمرار التنسيق المشترك لدعم التنمية والسلام في المنطقة. - استعرض القادة العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث رافق أمير قطر وفد رفيع المستوى، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية.

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم

بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، إلى أبوظبي حيث استقبله رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين، وذلك في إطار زيارة أخويةوفق ما ذكر الديوان الأميري القطري.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن أمير قطر ورئيس الإمارات بحثا خلال اجتماع آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الراهنة والتحديات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز مسارات التهدئة. كما أكدا استمرار التنسيق المشترك، وشددا على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم كل ما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بما يسهم في حفظ السلم وتعزيز فرص التنمية لشعوب المنطقة.

كما استعرض أمير قطر ورئيس الإمارات، وفق "قنا"، "العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".

ويرافق أمير قطر في الزيارة ممثله الشخصي الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي. وزار رئيس دولة الإمارات الدوحة في 25 يونيو/حزيران الماضي وعقدا لقاءً مع أمير دولة قطر بحثا خلاله "العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدَين، وسبل دعمها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار بما يعود بالنماء والازدهار على شعوبها كافة"، وفق الديوان الأميري القطري.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتَين الإقليمية والدولية، في إطار التشاور المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أوردت "قنا".