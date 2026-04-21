أمير قطر يؤكد دعمه لسيادة لبنان خلال اتصال مع عون

أخبار
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
مباشر
21 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 20:06 (توقيت القدس)
أمير قطر والرئيس اللبناني خلال لقاء جمعهما في القاهرة، 4 مارس 2025 (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث تم استعراض الأوضاع في لبنان، وأكد أمير قطر دعمه لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.
- ناقش الطرفان الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط، وأشاد الرئيس اللبناني بالدعم القطري المستمر لبلاده.
- أكد أمير قطر دعمه لمواقف الرئيس اللبناني وخطواته لوقف التصعيد العسكري، معرباً عن استعداد قطر للمساعدة في إنهاء معاناة الشعب اللبناني.

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني جوزاف عون. وبحسب بيان الديوان الأميري القطري، جرى خلاله استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في لبنان، وقد اطمأن أمير قطر على الأوضاع في لبنان، معرباً عن دعم دولة قطر ووقوفها إلى جانب لبنان ومساندته في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعمه ووقوف دولة قطر الدائم والمستمر إلى جانب بلاده. كذلك بُحثَت الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التوتر ودعم مسارات الحل، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي السياق، قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن الرئيس جوزاف عون تلقى، بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتداول معه في آخر التطورات المرتبطة بالوضع في لبنان بعد وقف إطلاق النار. وأضافت أن "أمير قطر أكد لعون خلال الاتصال، دعمه لمواقفه، وللخطوات التي اتخذها لوقف التصعيد العسكري، وفي مقدمها المفاوضات الثنائية المباشرة التي تهدف إلى وقف الأعمال العسكرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية، وغيرها من النقاط التي تحقق بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها". وبحسب البيان، جدّد أمير قطر "وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني واستعدادها للمساعدة في إنهاء معاناته".

ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي بعد قمة الدوحة، 15 سبتمبر 2025 (العربي الجديد)
وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن عون أعرب لأمير قطر عن تقديره للدور القطري في المساعدة على تحقيق ما يعمل له رئيس الجمهورية من أجل مصلحة لبنان وشعبه. كذلك شكره على المساعدات القطرية الدائمة والمستمرة، ولا سيما تلك المخصصة لمساعدة النازحين الذين اضطروا إلى النزوح قسراً من منازلهم وقراهم. واتفق عون وأمير قطر على استمرار التواصل بينهما لمتابعة التطورات.

