أمير قطر يؤكد دعمه سيادة لبنان في اتصال مع عون

- أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث استعرضا مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأكد أمير قطر دعمه لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. - تناول الاتصال الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط، مع تأكيد أمير قطر على دعمه لمواقف الرئيس اللبناني وخطواته لوقف التصعيد العسكري. - أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره للدور القطري في دعم لبنان، وشكر أمير قطر على المساعدات المستمرة، خاصة للنازحين، واتفقا على استمرار التواصل لمتابعة التطورات.

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني جوزاف عون. وبحسب بيان الديوان الأميري القطري، جرى خلاله استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في لبنان، وقد اطمأن أمير قطر على الأوضاع في لبنان، معرباً عن دعم بلاده ووقوفها إلى جانب لبنان، ومساندته في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه. وأعرب الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعمه ووقوف دولة قطر الدائم والمستمر إلى جانب بلاده. كذلك بُحثَت الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التوتر ودعم مسارات الحل، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي السياق، قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن الرئيس جوزاف عون تلقى، بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد، وتداول معه في آخر التطورات المرتبطة بالوضع في لبنان بعد وقف إطلاق النار. وأضافت أن "أمير قطر أكد لعون خلال الاتصال، دعمه لمواقفه، وللخطوات التي اتخذها لوقف التصعيد العسكري، وفي مقدمها المفاوضات الثنائية المباشرة التي تهدف إلى وقف الأعمال العسكرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية، وغيرها من النقاط التي تحقق بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها". وبحسب البيان، جدّد أمير قطر "وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني واستعدادها للمساعدة في إنهاء معاناته".

وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون أعرب لأمير قطر عن تقديره الدور القطري في المساعدة على تحقيق ما يعمل له رئيس الجمهورية من أجل مصلحة لبنان وشعبه. كذلك شكره على المساعدات القطرية الدائمة والمستمرة، ولا سيما تلك المخصّصة لمساعدة النازحين الذين اضطروا إلى النزوح قسراً من منازلهم وقراهم. واتفق عون وأمير قطر على استمرار التواصل بينهما لمتابعة التطورات.