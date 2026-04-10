أمير قطر وستارمر يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق سلام دائم في المنطقة

- التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في الدوحة لتعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على التعاون الدفاعي والاقتصادي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة. - رحب الجانبان بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشددين على أهمية العمل مع الأطراف الدولية لتثبيت الهدنة وضمان أمن المنطقة واستقرار سلاسل الإمداد. - أكد رئيس الوزراء القطري على أهمية البناء على اتفاق وقف إطلاق النار لضمان أمن الممرات البحرية، بينما شدد ستارمر على ضرورة تحويل الهدنة إلى اتفاق دائم لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال لقائهما في الدوحة اليوم الجمعة، ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام دائم في المنطقة، وذلك بعد إعلان الهدنة بين إيران والولايات المتحدة.

ويأتي اللقاء ضمن جولة خليجية يجريها ستارمر في دول الخليج في أعقاب الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها خلال الحرب في المنطقة. وبحسب بيان للديوان الأميري القطري، شكر أمير قطر رئيس الوزراء البريطاني على مواقف المملكة المتحدة، مشيداً بمتانة العلاقات الوطيدة بين البلدين. من جانبه، جدّد رئيس الوزراء البريطاني إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرّضت لها دولة قطر، مؤكداً تضامن بلاده الكامل ودعمها لإجراءات الدوحة الرامية إلى حفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

ورحّب الجانبان بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أهميته في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما شددا على ضرورة العمل المشترك مع الأطراف الدولية لتثبيته والبناء عليه وصولاً إلى اتفاق سلام دائم، بما يضمن أمن المنطقة واستقرار سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، ويسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين.

وعقد أمير قطر ورئيس الوزراء البريطاني لقاءً ثنائيّاً، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد التقى في وقت سابق من اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني. وبحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، استعرض اللقاء آخر التطورات في المنطقة وناقش علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في المجالين الدفاعي والاقتصادي.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل رئيس الوزراء البريطاني



الدوحة | 10 أبريل 2026



استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، دولة السيد كير ستارمر، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حاليا.



وأكد رئيس الوزراء القطري ضرورة البناء على اتفاق وقف إطلاق النار بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة، مشدداً على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة. وأعرب بن عبد الرحمن عن تقديره لمواقف المملكة المتحدة الداعمة لدولة قطر والتعاون في المجال الدفاعي خلال الفترة الماضية، فيما شدد ستارمر على ضرورة تحويل إعلان وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبدأ رئيس الوزراء البريطاني، الأربعاء، جولة في منطقة الشرق الأوسط، عقب الإعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. أفاد بيانان منفصلان صادران عن داونينغ ستريت بأنّ ستارمر التقى، أمس الخميس، بملك البحرين ورئيس الإمارات وأنه ندد بالهجمات الإيرانية على البلدين. وأدلى ستارمر بهذا التصريح خلال محادثة مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وعدد من المسؤولين.

على نحو منفصل، ناقش ستارمر خلال محادثة مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مسألة مضيق هرمز وضرورة العمل على استعادة حرية تدفق البضائع لدعم سلاسل التوريد العالمية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في بيان صدر فجر أمس الخميس، أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل، الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني في محافظة جدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وبحث أوجه الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما تناول الجانبان، بحسب البيان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، مع التأكيد على دعم جميع الجهود التي من شأنها تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.