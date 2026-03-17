أمير قطر والعاهل الأردني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين تضامن قطر والأردن ضد العدوان الإيراني وضرورة وقف الأعمال العسكرية لتجنب توسيع الصراع. - شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية لمعالجة الأزمات، مع التأكيد على رفض محاولات إقحام الدول العربية في صراعات ليست طرفاً فيها. - تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين في ظل التطورات الراهنة وتداعياتها على أمن المنطقة.

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في الديوان الأميري، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في المنطقة "في ضوء التصعيد الراهن واستمرار العدوان الإيراني السافر الذي استهدف قطر والأردن وعدداً من دول المنطقة".

وحسب الديوان الأميري القطري، أكد أمير قطر "تضامن دولة قطر مع المملكة الأردنية الهاشمية إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها وضمان سلامة مواطنيها"، فيما جدد الملك الأردني تضامن بلاده و"دعمها الكامل لكل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها". كما أكد الجانبان رفضهما هذه الاعتداءات، وشددا على "ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع وتعريض أمن الدول وشعوبها للخطر، كما شددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوتر القائم، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات القائمة، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التدهور ويعزز فرص الأمن والاستقرار فيها".

وتطرق الجانبان كذلك إلى "عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدين "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، لا سيما في ظل التطورات الراهنة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها".

كما عقد أمير قطر وملك الأردن لقاءً ثنائياً، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الراهنة وتداعياتها على الأمن والسلام في العالم.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، وفق الموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني، إدانتهما الهجمات الإيرانية المستمرة على الأردن ودولة قطر، مشددين على ضرورة وقفها فوراً، باعتبارها اعتداء على سيادة الدول وانتهاكاً للقانون الدولي. كما أعربا عن رفضهما "محاولات إقحام الدول العربية في صراع هي ليست طرفاً فيه"، مشددين على ضرورة استخدام الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل النزاعات. وأكد الزعيمان أهمية إدامة التنسيق على المستوى الثنائي، ودعَوَا إلى "تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار في المنطقة".

وشدد ملك الأردن على استمرار بلاده بـ"اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه". كما حذر من "خطورة استغلال الحرب الدائرة في المنطقة ذريعة لتقييد حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة". وأكد العاهل الأردني ضرورة دعم جهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.