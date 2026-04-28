أمير قطر من جدة: القمة الخليجية تجسّد موقفنا الموحّد

- ناقشت قمة مجلس التعاون الخليجي في جدة التوترات الإقليمية، مع التركيز على الاعتداءات الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، وأكدت على تعزيز التنسيق لدعم الأمن الجماعي وحماية المكتسبات الاقتصادية. - شدد أمير قطر على أهمية القمة في توحيد الموقف الخليجي وتعزيز الدور الفاعل لدول المجلس في دعم الدبلوماسية وصون أمن المنطقة، مع التركيز على التنسيق لتحقيق التنمية. - تناولت القمة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدت على أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز ودعت لإدانة الهجمات الإيرانية.

عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، قمة تشاورية في مدينة جدة السعودية، لبحث تطورات الوضع في المنطقة، وسبل مواجهة الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، واستهداف بنى تحتية ومنشآت مدنية ونفطية، واستمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة البحرية.

وأكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب مشاركته في القمة التشاورية، أنها تجسّد الموقف الخليجي المُوحد. وكتب في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية وصون أمن المنطقة واستقرار شعوبها وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والازدهار".

قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية وصون أمن المنطقة واستقرار شعوبها وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والازدهار.
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) April 28, 2026

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان ترأس القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقشت القمّة التي اختتمت أعمالها في وقت سابق اليوم، عدداً من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية، كما بحثت الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد، وأكّدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، عن مصادر خليجية في العاصمة الرياض قولها إن القمة ستناقش مستجدات الوضع في ضوء جهود الوساطة الباكستانية، وتبادل الرؤى حول السياسات الخارجية للدول الخليجية تجاه إيران مستقبلاً، مشيرة إلى أن القيادات الخليجية فقدت الثقة بشكل تام بقادة إيران "مهما كانت عهودها ووعودها بتحسين العلاقة"، بحسب "د ب أ". وأضافت المصادر نفسها أن قادة الخليج سيؤكدون خلال القمة "الحرص على قوة مجلس التعاون وتماسكه، ووحدة الصف، وتجاوز أي خلافات بين دولهم في هذه المرحلة، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرّض له أي دولة من دول المجلس".

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن أمير قطر وصل إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمة التشاورية، فيما أعلن التلفزيون السعودي عن وصول وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد للمشاركة في القمة الخليجية.

وقال المندوب السعودي الدائم في مجلس الأمن عبد العزيز الواصل، في كلمة أمام المجلس الاثنين، إن أمن الملاحة في مضيق هرمز "أولوية جماعية"، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن ممرات الطاقة والغذاء والدواء، ولافتاً إلى أن العالم يشهد نزاعاً غير مسبوق بمضيق هرمز المهم للعالم بأسره.

وجدد الواصل مطالبة السعودية المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن، بالإدانة الصريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة في المنطقة، وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والتشديد على احترام سيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام مبدأ حسن الجوار، واتخاذ الإجراءات الحازمة كافة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية، وضرورة الحفاظ على أمن الممرات المائية، خصوصاً ما يتعلّق بإمدادات الطاقة والغذاء.

وأبدى الواصل أسف بلاده لعدم تمكّن مجلس الأمن من تمرير القرار الخاص بمضيق هرمز، مشيراً إلى أن تهديد حرية الملاحة يشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، حاثاً إيران في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ التزاماتها الدولية.

وتعد القمم التشاورية آلية لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي اتُّفِق عليها وأُقرَّت خلال القمة الخليجية في أبوظبي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 1998، واتُّفق خلالها على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون بين كل قمتين عاديتين. وقد استضافت جدة السعودية أول قمة تشاورية خليجية في مايو/ أيار 1999.

ولاقت الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تنديدات دولية وأممية واسعة، وبالإضافة إلى مواقف رافضة من عواصم حول العالم، اعتمد مجلس الأمن في مارس/آذار الماضي، قراراً يدين "بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي شنتها إيران على أراضي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن"، مؤكداً أن هذه الأعمال "تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين". كذلك أدان القرار "الهجمات على المناطق السكنية واستهداف الأهداف المدنية، وما نجم عنها من سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالمباني المدنية"، معرباً عن تضامنه مع هذه الدول وشعوبها.

والأسبوع الماضي، شدّد وزراء الخارجية العرب على أنّ اعتداءات إيران على دول عربية وإغلاقها مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية يرتب عليها دفع تعويضات عن الأضرار والخسائر. جاء ذلك بحسب مشروع قرار اعتمد خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عُقد عبر اتصال مرئي، وخُصص لمناقشة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

(العربي الجديد، أسوشييتد برس)