أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الاثنين، عن سعادته بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ من نتائج إيجابية، معرباً عن أمله في أن تكون منطلقاً لمزيد من التوافقات التي تلبي آمال أهالي قطاع غزة.

وفي تغريدة على منصة إكس، قال أمير قطر: "سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية، ونأمل أن تكون منطلقاً لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في قطاع غزة". كما عبر أمير قطر، في التغريدة نفسها، عن أمله في أن "تُسهم في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية"، متطلعاً إلى "التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع"

سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية، ونأمل أن تكون منطلقاً لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في قطاع غزة، وتُسهم في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، متطلعين إلى التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير…

وشهدت قمة شرم الشيخ توقيع أمير قطر والرؤساء الأميركي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان وثيقة تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال ترامب بخصوص خطته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة إن "الوثيقة شاملة"، مضيفاً أنها "ستوضح القواعد واللوائح".

وعلى هامش القمة، التقى أمير قطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، كلاً على حدة، الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس وزراء كندا مارك كارني، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات منصور بن زايد. وجرى خلال اللقاءات تبادل الآراء بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم السلام والأمن في المنطقة، بحسب "قنا".