أمير قطر: خرجنا أكثر قوة وحصانة بعد الاعتداءين الإيراني والإسرائيلي

- أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن قطر خرجت أقوى من الاعتداءات الإيرانية والإسرائيلية على سيادتها، مشيراً إلى جهودها الدولية في الوساطة والعمل الإنساني التي عززت مكانتها العالمية، رغم الثمن الذي دفعته جراء هذه الانتهاكات. - شدد الأمير على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، مطالباً بحماية دولية للفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي الإبادة، واصفاً ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية. - محلياً، أكد الأمير على تطوير التعليم والتدريب في قطر، مشيراً إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد القطري، وتعيين أعضاء جدد في مجلس الشورى لتعزيز دوره التشريعي والرقابي.

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

، في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى القطري، اليوم الثلاثاء، أن الدوحة خرجت من الاعتداءين الإيراني والإسرائيلي على سيادتها أكثر قوة وحصانة، مشيراً إلى أن قطر تقوم بجهود مقدّرة على الصعيد الدولي للوساطة في حل النزاعات والعمل الإنساني، وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز مكانتها العالمية، مستطرداً: "لهذا الجهد ثمن أيضاً، فقد تعرضت قطر لانتهاكين مدانين لسيادتها، مرة من جانب إيران والثانية من جانب إسرائيل".

وشدد أمير قطر على أن إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف التي تحكم بين الدول، وقد اعتبرت قطر هذا العدوان إرهاب دولة، وكان الرد العالمي قوياً إلى درجة صدمت من أقدم عليه، مشيراً إلى أن بيان مجلس الأمن بإدانة العدوان، والقمة العربية والإسلامية التي استضافتها الدوحة، والمواقف الدولية، بيّنت المكانة التي باتت تحتلها قطر.

أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أراضي فلسطين

وفي سياق آخر، شدد أمير قطر على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية الموحدة، مؤكداً أن السلام العادل يضمن الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولحين التوصل لتسوية عادلة، يتعين على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة في غزة من المحاسبة.

وجدّد أمير قطر وصف ما جرى في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية، معتبراً أن هذا التعبير يختصر القضايا كلها، و"من المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني الشقيق"، مديناً تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية، وكذلك مواصلة إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وتوسيع الاستيطان في الضفة، ومساعي تهويد الحرم القدسي الشريف.

محلياً، أكد أمير قطر أن بلاده ماضية في تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتأهيل الكوادر الوطنية للمستقبل، وأن الاقتصاد القطري يواصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات. وكان أمير قطر قد أصدر في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري قراراً أميرياً بتعيين أعضاء مجلس الشورى، وقراراً بدعوة المجلس للانعقاد بتاريخ 21 أكتوبر الجاري. وعَيّن الأمير 49 عضواً في المجلس الجديد المعين بدلاً من 45 عضواً في المجلس السابق الذي انتُخب أعضاؤه في تصويت شعبي مباشر. وفي الوقت الذي احتفظ فيه رئيس مجلس الشورى حسن الغانم ونائبته حمدة السليطي بعضويتهما في المجلس الجديد، أُعيد تعيين 39 عضواً من أعضاء المجلس السابق، فيما لم يُعيَّن ستة منهم، كما ارتفع عدد النساء إلى ثلاث بدلاً من اثنتين في المجلس السابق.

ويتولى المجلس سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وفق ما ورد في الدستور، وله حقّ إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذّر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب عليها أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعلق مرة واحدة على بيان الحكومة. ومدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.