أمير قطر: اتفاق الولايات المتحدة وإيران صائب ومهم للمنطقة

- أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أهمية الاتفاق بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى استعداد بلاده للمساعدة في استكماله لتحقيق استقرار المنطقة. - أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشجاعة قطر خلال الأزمة، موضحاً أن الاتفاق مع إيران ينتقل إلى مرحلة ثانية، مع تأكيده على عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. - كثفت قطر جهودها الدبلوماسية عبر زيارات واتصالات مع المسؤولين الإيرانيين والأميركيين، مستفيدة من خبرتها في الوساطة لتعزيز الحوار والحلول السلمية للنزاعات.

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين واشنطن وطهران "صائب ومهم للمنطقة، ونحن مستعدون لمساعدة أصدقائنا".

وشدد أمير قطر على ‏أهمية استكمال الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وقال إن "الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جداً، ولا يزال هناك عمل ينبغي القيام به"، مضيفاً: "إذا استمررنا في هذه الجهود فسنحقق أمراً رائعاً للمنطقة ولإيران". وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة في هذا الصدد.

من جهته، قال ترامب إن "قطر تصرفت بشجاعة خلال الأزمة ولدينا احترام لإدارتها". وأوضح الرئيس الأميركي أن "الاتفاق مع إيران ينتقل إلى مرحلة ثانية، ونعتقد أن الاتفاق عادل"، مضيفاً: "لن نستثمر أي أموال في إيران، وطهران لن تمتلك سلاحاً نووياً". وتابع: "حصل تغيير في النظام الإيراني ونتعامل حالياً مع ناس عقلانيين وأذكياء وغير متطرفين"، محذراً من أنه "إذا سعت إيران مجدداً لحيازة سلاح نووي، فستفتح عليها أبواب الجحيم".

وخلال الأسابيع التي سبقت الإعلان عن الاتفاق، كثّفت الدوحة تحركاتها الدبلوماسية عبر سلسلة من الزيارات والاتصالات المباشرة مع المسؤولين الإيرانيين والأميركيين، مستفيدة من علاقاتها مع الجانبين ومن خبرتها الطويلة في إدارة ملفات الوساطة الإقليمية والدولية. وجاء التحرك في سياق السياسة الخارجية القطرية التي تقوم على دعم الحوار والحلول السلمية للنزاعات، إذ نجحت الدوحة خلال السنوات الماضية في أداء أدوار مؤثرة في عدد من ملفات الوساطة الإقليمية والدولية، الأمر الذي عزّز مكانتها طرفاً يحظى بثقة مختلف الأطراف.

وفي وقت كانت لغة الصواريخ والمسيّرات سائدة في المنطقة، نشطت الدبلوماسية القطرية في التواصل مع مختلف الأطراف، إذ شهدت طهران سلسلة زيارات لوفود قطرية رفيعة المستوى، كان آخرها قبل الإعلان عن التوصل لاتفاق بساعات قليلة.

رصد كواليس مفاوضات شاقة للاتفاق الأميركي الإيراني والدور الإنقاذي لقطر

وجاءت الزيارة الأولى في مايو/أيار الماضي، حيث أجرى مفاوضون قطريون، لم يكشف عن هويتهم رسمياً، مباحثات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين حول القضايا العالقة التي كانت تعيق التوصل إلى تفاهم نهائي، بما في ذلك الملف النووي، والأموال الإيرانية المجمدة، والترتيبات الأمنية في المنطقة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. أما الزيارتان الثانية والثالثة فجاءتا في يونيو/ حزيران الحالي، مع دخول المفاوضات مرحلة حساسة، وركزت المشاورات على تضييق الفجوات المتبقية بين مواقف واشنطن وطهران، والعمل على توفير الضمانات السياسية اللازمة لإنجاح الاتفاق.