أمير قطر إلى السعودية لترؤس اجتماع مجلس التنسيق المشترك

- غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى السعودية لترؤس الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري-السعودي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. - تناول الاجتماع، الذي ترأسه وزيرا الخارجية القطري والسعودي، مخرجات اللجان الفرعية وسبل تطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، مع التركيز على تكثيف التعاون من خلال مبادرات جديدة. - تأسس مجلس التنسيق السعودي القطري في 2008 لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي، وتم تعديل بروتوكول إنشائه في 2021.

يأتي ذلك بعد عقد اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري اجتماعاً في الرياض، الخميس، تناول سبل تطوير التعاون بين البلدين. وأفادت وزارة الخارجية القطرية عبر بيان حينها، بأنّ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ترأسا اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق القطري السعودي في دورته الثامنة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع بحسب البيان "مخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية". بدورها، ذكرت وزارة الخارجية السعودية عبر بيان، أنّ الاجتماع عُقد في مقرها بالرياض، وتناول "العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وسبل تطويرها على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري".

وأضافت أن الاجتماع بحث كذلك "تكثيف التعاون المشترك من خلال عددٍ من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب". وفي يوليو/ تموز 2008، تم التوقيع في مدينة جدة السعودية على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، ​​​​​​بهدف تعزيز التعاون الثنائي سياسياً واقتصادياً وأمنياً وثقافياً وتعليمياً، بينما وقّع البلدان البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء المجلس في أغسطس/ آب 2021.