أميركيان من أسطول الصمود: جنود إسرائيليون نكلوا بنا وسرقوا أغراضنا

روى الشقيقان الأميركيان عدنان وتور ستومو، الناشطان ضمن أسطول الصمود العالمي الذي كان يستهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، تفاصيل قرصنة جنود الاحتلال الإسرائيلي للسفن واعتقال أعضاء الأسطول في المياه الدولية. وكشف الشقيقان أن قوات الاحتلال قامت بالتنكيل بالنشطاء وسرقة المتعلقات الشخصية والاعتداء عليهم ورفض منحهم الأدوية، وانتقدا موقف مسؤولي القنصلية الأميركية الذين لم يساعدوهم بل طلبوا منهما الاستجابة للمطالب الإسرائيلية بالتوقيع على بعض الأوراق.

وكان الناشطان قد وصلا، أمس الجمعة، إلى مطار دالاس بولاية فيرجينا الأميركية، واستقبلهما العشرات في المطار بهتافات "مرحباً في منزلكم. فلسطين حرة، وقولها عالية عدنان وتور نحن فخورون بكما"، وحمل المستقبلون لافتات كتب عليها "نحب عدنان وتور، ومرحباً بكما، وشكراً لكما"، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفية.

Two American activists, Adnaan and Tor Stumo, from the Global Sumud Flotilla, detained by Israeli forces while trying to deliver aid to Gaza, have arrived at Dulles Airport — reunited with family, and friends. pic.twitter.com/8fwqtCwO8O — Rabia İclal Turan (@iclalturan) October 10, 2025

وهتف عدنان بمجرد وصوله: "من النهر إلى البحر. فلسطين حرة، ومن النهر إلى البحر فلسطين ستعيش للأبد"، بينما كان يرتدي قميص السجن الأبيض الذي ارتداه في مكان احتجازه في إسرائيل، ولا يزال يرتديه لتذكير نفسه بآلاف المسجونين من الفلسطينيين دون ذنب وآلاف الأطفال والنساء والرجال المدنيين الذين فقدوا أرواحهم تحت وطأة الاحتلال. أما تور، فعانق أصحابه وأصدقاءه بمجرد وصوله، ثم قبّل رأس والدته، وقاوم الاثنان دموعهما أمام الجموع، بينما كانت هناك دمعة تترقرق على خد والدته نادية، وهي تمسحها بسرعة، بعد أيام من القلق على ولديها، خصوصاً بعدما سمعت عن احتجازهما والاعتداء عليهما وإصابتهما بالمرض.

تور ستومو يقبل رأس والدته عند وصوله (العربي الجديد)

لم يرتكب تور وعدنان أي ذنب، فقط كانا ضمن مجموعة كبيرة تصل إلى ما يقارب 500 من الناشطين الإنسانيين من جميع أنحاء العالم، حاولوا فعل ما لم تستطع الدول والمنظمات الدولية تحقيقه، وهو كسر الحصار عن نحو مليوني شخص تمنع عنهم إسرائيل الماء والدواء والغذاء، مخالفة بذلك كل المواثيق والقوانين الدولية والتشريعات والشرائع. رفضت هذه المجموعة الصمت والتخاذل العالمي واستقلت 43 قارباً، في محاولة إنشاء ممر إنساني إلى غزة.

في ليلة الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحولت رحلة أسطول الصمود إلى كابوس، كما يحكي عدنان، الذي كان على القارب الوحيد الذي اقترب بشدة من غزة قبل أن توقفه قوات جيش الاحتلال. ويقول عدنان إن الجنود "جاؤوا ليلاً وقطعوا اتصالاتنا، وقصفونا بمدافع المياه التي استمرت في ضربنا لأكثر من ساعة على قاربي"، ووصف ضربات مدافع المياه بأنها كانت "كلكمات في الظهر والرأس وألقت ببعضنا على السفينة، وعندما تمكنوا من تعطيل قواربنا، أرسلوا زوراق قوات خاصة مسلحة واستولوا على القارب".

بعد ذلك نُقل المشاركون إلى ميناء أسدود، ثم إلى سجن عالي الأمن في صحراء النقب جنوب غزة، وكشف عدنان في تصريحات له بالمطار أنهم حُرموا "الأدوية الرئيسية ولم يحصل مرضى السكري على الإنسولين"، لافتاً إلى "عنصرية الجيش الإسرائيلي حيث تعرّض العرب والأفارقة للاعتداء والضرب والتنكيل"، كذلك وجه انتقادات حادة إلى مسؤولي القنصلية الأميركية الذين ظهروا بعد أيام من القبض عليهم، وقال: "لم يساعدونا، لم يفعلوا لنا شيئاً، بل كذبوا علينا وطلبوا منا التوقيع على إقرار كانت إسرائيل تصر على توقيعنا عليه، وإلا فلن يُفرَج عنا، وهو ما اتضح أنه كذب". وكشف عدنان عن أن ما يعلمه حتى هذه اللحظة أن هناك سبعة من رفاقه لا يزالون محتجزين، إضافة إلى آخرين جدد من القوارب الجديدة. وقال عن ارتدائه ملابس السجن: "ما زلنا نرتدي ملابس السجن تضامناً معهم، لا يمكن أن نسمح لفرحتنا بالإفراج عنا على تجاهل حقيقة أن هناك أشخاصاً لا يزالون في السجن، وأن هناك أكثر من 10 آلاف فلسطيني مسجونين، من بينهم مئات الأطفال".

من جانبه، وصف تور لحظة مهاجمة قاربهم بأنها أظهرت "جبن الاحتلال"، قائلاً: "عندما اختطفونا بشكل غير قانوني في المياه الدولية، عرفنا فوراً أن حكومة إسرائيل وجنودها جبناء وخائفون من رد الفعل. الجنود لم يؤذوا أحداً على قاربي لأنهم يعرفون أن قتل الفلسطينيين أو سرقة أراضيهم لا يثير أي رد فعل كافٍ، لكن سرقة قوارب حلفائهم مثل السفن البريطانية أو البرتغالية، فإن الأمر يختلف". وانضم تور إلى الأسطول بدافع إنساني، وقال: "كنا مدنيين عاديين، أطباء وصحافيين ونشطاء، نحمل مساعدات لشعب يموت جوعاً".

وكشف تور أن الأمر تغير تماماً معه عند وصوله إلى الميناء، حيث وصف تفاصيل معاملته الشخصية المؤلمة، قائلاً: "عند نزولي قيدوني بأصفاد بلاستيكية، ودُفعتُ إلى الأرض، وما زلت أحمل جروحاً على يدي، وفي الحافلة ضُربت وقُيِّدَت يداي خلف ظهري لساعات وغُطِّي وجهي، وفقدت الوعي". وأشار إلى أنه وُجهت البنادق إلى وجوههم مباشرة في السجن، ومُنعوا من الحصول على الأدوية ومن رؤية الأطباء والمحامين، وتساءل: "هكذا يعاملون مواطني أعظم حلفائهم، مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج؟ نحن الذين تسمح حكومتنا لهم بمواصلة جرائم الحرب، فكيف يعاملون الفلسطينيين؟ هذا تعبير عن الازدراء للعالم كله، بمن فيه حلفاؤهم".

وكشف تور عن سرقة جنود الاحتلال الإسرائيلي المتعلقات الخاصة الشخصية به وبزملائه، مضيفاً: "سرقوا كل أغراضي، وأخذوا كل ما أملك، وقاموا بتسجيلها، وأعطوني إيصالاً. وعندما غادرت، تركوا لي الإيصال فقط. إنه أمر تافه، إنهم تافهون. إنهم ليسوا حلفاءنا". ودعا حكومة بلاده إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأشار هو وأخوه إلى ضرورة أن يحاسب المجتمع الدولي إسرائيل على جريمة الحرب التي ارتكبتها بانتهاك اتفاقية جنيف عبر منع مرور قافلة مساعدات إنسانية مدنية.