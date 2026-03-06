أميركا وفنزويلا تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية

- أعلنت الولايات المتحدة وفنزويلا استئناف العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي والمصالحة، مع التركيز على دعم الشعب الفنزويلي نحو انتقال سلمي لحكومة منتخبة ديمقراطياً. - أكدت فنزويلا استعدادها للحوار البناء مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة، مع توفير ظروف آمنة لشركات التعدين الأجنبية الراغبة في الاستثمار. - أشار وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم إلى أن فنزويلا ستتجاوز أهدافها في إنتاج النفط والغاز بحلول عام 2026، مع تأكيدات من كراكاس بضمان أمن الشركات الأجنبية.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، أن واشنطن وكراكاس ستستأنفان العلاقات الدبلوماسية التي قطعت عام 2019 بعد شهرين من اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وجاء في البيان للوزارة أن "الولايات المتحدة والسلطات الفنزويلية الموقتة اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية والقنصلية" بهدف "تسهيل الجهود المشتركة" نحو الانتعاش الاقتصادي والمصالحة.

وأضاف البيان "ينصب تركيزنا على مساعدة الشعب الفنزويلي في المضي قدما عبر عملية مرحلية تنشئ الظروف اللازمة لانتقال سلمي إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا". من جهتها، أعلنت فنزويلا الخميس أنها انخرطت في "مرحلة جديدة" في علاقاتها مع الولايات المتحدة "على أساس الاحترام المتبادل".

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن حكومة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز "تؤكد مجددا استعدادها للمضي قدما في مرحلة جديدة من الحوار البناء، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة بين البلدين، والتعاون بين شعبينا". وقبل ذلك، قال مسؤول أميركي الخميس، إن فنزويلا وعدت بتوفير ظروف آمنة لشركات التعدين الأجنبية الراغبة في الاستثمار في البلاد.

وأوضح وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم الذي يزور فنزويلا أنه تلقى تأكيدات من كراكاس بأن "الحكومة ستضمن أمنها"، مضيفا أن فنزويلا ستتجاوز أهدافها في إنتاج النفط والغاز في عام 2026. ويمثل بورغوم الذي يرأس المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة في إدارة دونالد ترامب التي تقول إنها من يدير فنزويلا ومن يسيطر على مواردها الطبيعية الهائلة بعد اختطاف مادورو. وقال بورغوم الذي أجرى محادثات مع رودريغيز خلال رحلة تستغرق يومين، إن عشرات الشركات أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في فنزويلا. وأضاف لصحافيين أن اجتماعاته كانت "إيجابية للغاية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الأربعاء إن النفط بدأ يتدفق من فنزويلا وإن هناك "احترافية والتزاما" بين البلدين. وأضاف على منصة تروث سوشال، أن رودريغيز "تؤدي عملا رائعا وتتعاون على نحو ممتاز مع الممثلين الأميركيين. بدأ النفط بالتدفق، والاحترافية والالتزام بين البلدين أمر يثلج الصدر!".

(فرانس برس، العربي الجديد)