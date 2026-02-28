أميركا وإسرائيل تُشعلان حرباً في المنطقة

تدوي صفارات الإنذار بشكل مستمر في منطقة تل أبيب الكبرى وسط دولة الاحتلال الإسرائيلي.
بدأ صباح اليوم السبت هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران، وقد سُمعت انفجارات ضخمة في العاصمة طهران من جراء سقوط صواريخ في شوارع رئيسية، كما تصاعد الدخان من محيط المقرّ الرئاسي. كذلك هزّت انفجارات كبيرة مدينة قم.
وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن شن هجوم "استباقي" على إيران، قبل أن يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال" قائلاً إن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستدمّر الأسلحة الباليستية الإيرانية ولن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية. وقال موجّهاً حديثه للحرس الثوري الإيراني "ألقوا أسلحتكم وإلّا فستواجهون الموت".
إلى ذلك، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر أمني تأكديه استهداف "القيادة الإيرانية كلها"، بينما أفاد مسؤول إيراني "رويترز" بأن المرشد الإيراني علي خامنئي غير موجود في طهران حالياً. كذلك نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي حديثه عن التخطيط لـ"هجمات مكثّفة وقوية جداً تستمر أربعة أيام"، معتبراً "جميع مسؤولي النظام الإيراني أهدافاً". كذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، بأن الضربات الإسرائيلية استهدفت "مواقع عسكرية" تشمل مصانع "للصواريخ البالستية".
في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ نحو إسرائيل، في حين قالت وكالة أنباء فارس إن الحرس استهدف عدة قواعد أميركية في الكويت والإمارات وقطر والبحرين.
نقل مراسل قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية عن وزير الخارجية الإيراني قوله إنه خلال الهجوم الإسرائيلي الأميركي "ربما فقدنا بعض القادة لكنها ليست مشكلة كبيرة".
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لـ"العربي الجديد" إن "العدوان العسكري الأميركي الصهيوني أثناء المفاوضات أكد مرة أخرى أنهما لا يلتزمان بأي قانون سوى قانون الغابة". وأضاف إسماعيل بقائي: "نحن ندافع عن بلدنا ولا يوجد أي خطأ أحمر في هذا الدفاع".
أكد البيت الأبيض لوكالة فرانس برس السبت أن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم التوجه بكلمة الى الأميركيين، غير تلك التي سبق أن أدلى بها بعيد بدء الهجوم المشترك مع إسرائيل على إيران. وكان ترامب نشر عبر منصته تروث سوشال في وقت مبكر السبت، كلمة مصوّرة من مقر إقامته في فلوريدا، أعلن فيه بدء هجوم واسع النطاق.
أفاد الهلال الأحمر الإيراني أن أكثر من 20 محافظة من أصل المحافظات الـ31 التي تتألف منها البلاد "تأثرت" بالهجوم الأميركي الإسرائيلي الذي بدأ السبت. وقال المتحدث باسم الجمعية مجتبى خالدي "حتى الآن، تأثرت أكثر من 20 محافظة في الهجمات"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية.
وجهت وزارة الطاقة الإسرائيلية بإغلاق مؤقت لأجزاء من خزانات الغاز الطبيعي بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران اليوم السبت. وأفادت ثلاثة مصادر لرويترز بأنه جرى إغلاق حقل ليفياثان للغاز قبالة سواحل إسرائيل والذي تديره شركة شيفرون. كما أعلنت شركة إنيرجيان في بيان لها أن سفينة الإنتاج التابعة لها، والتي تخدم عدة حقول إسرائيلية، جرى إغلاقها أيضا. وقالت الوزارة إن القرار استند إلى "الوضع الراهن وبموجب التقييمات الأمنية".
نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر تأكيدها مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري في الهجمات الإسرائيلية.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل ثلاثة مرافقين للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.
قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن الاتصال مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لا زال مقطوعاً ولا تأكيد على نجاح اغتياله، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أخرى أن الترجيحات تشير إلى إصابته.
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه الجليل والجولان.
قال التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن قائد بالحرس الثوري قوله إن طهران لم تطلق سوى "صواريخ خردة" وستكشف قريبا عن أسلحة غير متوقعة.
أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأن سلطات الاحتلال فرضت "قيودا جديدة استباقية" على الحركة داخل وحول الضفة الغربية بزعم مواجهة أي "تهديدات محتملة".
قال الرئيس التنفيذي لروس آتوم أليكسي ليخاتشيف اليوم السبت إن شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية أجلت نحو 100 شخص من إيران، لكن موظفيها لا يزالون متواجدين في محطة بوشهر للطاقة النووية.
وقالت روس آتوم إنها أجلت جميع أبناء الموظفين، بالإضافة إلى "الموظفين غير الأساسيين" وأي شخص يرغب في مغادرة البلاد، وهو ما مجموعه 94 شخصا. وقال ليخاتشيف "نراقب الوضع باستمرار ونقيم المخاطر. إذا لزم الأمر، ستكون هناك تدابير إضافية بالتعاون مع وزارة الخارجية لضمان سلامة موظفينا". ولم يقدم تفاصيل عن الوضع في بوشهر، لكنه قال إن المنشآت النووية "لا ينبغي أن تكون هدفا تحت أي ظرف من الظروف". وبوشهر التي بنتها روسيا هي محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في إيران. ويعمل موظفون روس في الموقع.
أسفرت غارات إسرائيلية أصابت مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب إيران السبت عن مقتل 51 من تلميذاتها، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي نقلا عن مسؤول محلي في محافظة هرمزكان.
ونقل التلفزيون الإيراني عن المحافظ قوله إنه "خلال الهجوم الصاروخي الإسرائيلي صباح اليوم (السبت) على مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب، قُتلت حتى الآن 51 تلميذة وأُصيبت 60 بجروح".
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض موجة جديدة من الصواريخ، في حين سمع دوي انفجارات في دبي.
أعلن الحرس الثوري الإيرانية استهدف في إطار عملية "الوعد الصادق 4" وردا على العدوان الأميركي الإسرائيلي، مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، والقواعد الأميركية الأخرى في قطر والإمارات، فضلاً عن المراكز العسكرية والأمنية في إسرائيل، وذلك بصواريخ وطائرات مسيرة.
وأكد الحرس الثوري في بيان يحمل الرقم الثاني أن هذه الهجمات ستستمر على الأهداف الإسرائيلية والأميركية.
عبر متحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن حرص بلاده على ألا يتصاعد الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى صراع أوسع في المنطقة. في الوقت نفسه، أكد مصدر حكومي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أن بريطانيا "لم تشارك" في الضربات الأميركية الإسرائيلية في إيران. لمزيد من التفاصيل:
أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران تجاه إسرائيل.
أعلن الحرس الثوري تدمير رادار أميركي من طراز FP-132 يصل مداها إلى خمسة آلاف كيلومتر"، قائلا إنه كان مُثبتا في دولة قطر، ومشيرا إلى أن "الرادار كان يمتلك تجهيزات فريدة ويُستخدم في تتبع الصواريخ البالستية".
أعلنت سلطات البحرين أنها بدأت إخلاء منطقة الجفير، أحد أحياء العاصمة المنامة حيث مقر الأسطول الخامس الأميركي الذي استُهدف بصواريخ إيرانية في وقت سابق اليوم. وأكّدت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة إكس "البدء في عمليات الإخلاء للمواطنين والمقيمين في منطقة الجفير".
أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان بسماع دوي موجة جديدة من الانفجارات في الدوحة.
قال مصدر أمني إسرائيلي، إن الضربات على إيران ستستمر "طالما لزم الأمر". وأضاف المصدر للصحافيين، طالبا عدم الكشف عن هويته، "سنواصل عملياتنا الآن ما لزم الأمر، لضمان أن النظام الإيراني لا يمكنه استعادة هذه القدرات من أجل الاستقرار في المنطقة والاستقرار الدولي بشكل أوسع".
قال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية إن الوزير يوهان فاديفول كان أول وزير خارجية يتلقى إخطارا صباح اليوم من نظيره الإسرائيلي بالبدء الوشيك للعمليات العسكرية ضد إيران. وأضاف المسؤول "ثم بدأ بإبلاغ زملائه في المنطقة والتنسيق واتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية".
أعلن الجيش الإيراني إطلاق أول عمليات هجومية عبر إطلاق مسيّرات بكثافة نحو الأهداف المحددة في "الأراضي المحتلة وضد كافة المصالح الصهيونية"، مشيرة إلى أن "هذه العمليات ستستمر حتى تأديب الأعداء بشكل كامل".
أفادت وكالة رويترز نقلا عن شاهد عيان، بتصاعد عمود دخان قبالة سواحل أبوظبي.
أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية الحكومية، ارتفاع عدد قتلى مدرسة ميناب للبنات جنوبي البلاد جراء غارة إسرائيلية، إلى 40 والمصابين إلى 48.
حذّرت كتائب حزب الله العراقية من أنها ستشنّ "قريبا" هجمات على قواعد أميركية، وذلك بعد غارات جوية استهدفت قاعدة عسكرية عراقية تتمركز فيها. وقالت قيادة عمليات كتائب حزب الله العراقية "سنبدأ قريبا بمهاجمة القواعد الأميركية ردا على اعتدائهم".
وقضى مقاتلان على الأقل السبت في هجوم جوي استهدف قاعدة جرف الصخر، المعروفة أيضا باسم جرف النصر، في جنوب العراق.
أفادت وكالة "إرنا" بسماع دوي انفجارات في مدينة شيراز، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف.
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، التصدي لموجة ثالثة من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في الدولة.
أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالات هاتفية مع نظرائه من السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين والعراق، لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة. وأكد عراقجي أن الاعتداءات الأميركية الإسرائيلية على إيران تمثل "انتهاكا" لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، و"جريمة واضحة" ضد السلام والأمن الدوليين.
وشدد على أن إيران تمارس حقها المشروع في الدفاع عن كيانها ضد مصادر الهجمات الأميركية والإسرائيلية، مهددا بأن أي محاولة لمواجهة هذا الدفاع الإيراني "تُعد هدفاً مشروعاً". وحذر من أن الحرب لا تستهدف فقط إيران بل تستهدف كل دول المنطقة، مطالبا الدول الإسلامية والعربية وشعوبها بالقيام بـ"مسؤولياتهم التاريخية" بالعمل على مواجهة "المخطط الشيطاني" لإسرائيل.
وأكد التزام إيران بسياسة حسن الجوار، مع التذكير بمسؤولية دول المنطقة عن منع استغلال أراضيها لتنفيذ "عمليات عدوانية" ضد إيران.
قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: إن عدد القتلى من جراء غارات إسرائيلية على مدرسة البنات في مدينة ميناب جنوب البلاد وصل إلى 24.
قالت وكالة "فارس"، إن المرشد علي خامنئي، والرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي وأمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني وآخرين من قادة الدولة بـ"خير وصحة جيدة".
أفادت وكالة رويترز، بسماع المزيد من دوي الانفجارات في أبوظبي.
أكد مجلس الأمن القومي الإيراني في بيان هو الأول عقب العدوان الأميركي الإسرائيلي، أن إيران بدأت رداً قوياً على هذه العمليات واصفاً إياها بأنها "شريرة" جرت خلال مفاوضات، وأضاف "يظن من العدو بأنه يمكنه من خلال ذلك إجبار إيران على تلبية مطالبه".
أكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية بدأت "رداً قوياً" على هذه الهجمات، مع وعد بإطلاع المواطنين على آخر التطورات. كما أوضح مجلس الأمن القومي الإيراني أنه بناء على معلومات حصلت عليها فإن العمليات ستتواصل في طهران ومدن أخرى، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء والتوجه إلى مدن أخرى إن أمكن ليكونوا بعيدين عن الاستهدافات.
كما طمأن الإيرانيين حول الاحتياجات الأساسية، مضيفاً أن الحكومة الإيرانية قد استعدت مسبقاً لتلبية احتياجات المجتمع، وأن المواطنين لن يواجهوا نقصاً في السلع الأساسية. كما حث على تجنب الازدحام في مراكز التسوق. وأعلن المجلس أيضا عن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى إشعار آخر، وتقليل العمل في المؤسسات الحكومية إلى 50%.
أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجارات أخرى في العاصمة القطرية.
دوّت انفجارات قرب القنصلية الأميركية في أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق. وقال أحد سكان المنطقة المجاورة للقنصلية "سمعتُ ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات قوية".
أفادت وكالة الأنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، بمقتل خمس طالبات في مدرسة للبنات بمحافظة هرمزجان- جنوبي إيران- جراء العدوان الإسرائيلي الأميركي على البلاد.
قالت وسائل إعلام عبرية، إن تقديرات إسرائيلية تشير إلى نجاح اغتيال أمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية،، مقتل آسيوي، جراء التصدي لصواريخ أطلقتها إيران باتجاه القاعدة الأميركية جنوبي العاصمة أبوظبي. وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إن "الإمارات تعرضت السبت لهجوم سافر بصواريخ باليستية إيرانية، حيث تعاملت معها الدفاعات الجوية بكفاءة عالية، وتم التصدي بنجاح لعدد من الصواريخ". وأوضحت أن "الأجهزة المختصة تعاملت مع سقوط شظايا على منطقة سكنية في مدينة أبوظبي، أسفرت عن أضرار مادية، ووفاة شخص من الجنسية الآسيوية". ودانت الوزارة الهجوم "بأشد العبارات"، مؤكدة "رفض الدولة القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت والمؤسسات الوطنية".
قال مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان كانا هدفين للغارات الإسرائيلية.
أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بوجود "رضا" عن نتائج العدوان على إيران.
أفادت وكالة رويترز، بسماع دوي انفجار قوي بالقرب من دبي والسبب غير واضح.
حذّر جيش الاحتلال الإيرانيين الموجودين داخل أو بالقرب من منشآت صناعات عسكرية إيرانية وبنى تحتية عسكرية في أنحاء إيران، ويطالبهم بمغادرتها.
أفادت وكالة فرانس برس، بسماع دوي انفجارات في الرياض.
أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها تمكنت من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة. وشددت أن "التعامل مع التهديد تم فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقا حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة".
استهدفت غارات جوية مقر قيادة الحشد الشعبي العراقي جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن ضربة جوية واسعة، في هذه الأثناء، مستهدفًا سلسلة أهداف عسكرية غرب ايران.
قالت وكالة رويترز، إن صفارات الإنذر دوت في الكويت.
قالت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان، إن دوي انفجار هائل سمع في أبوظبي.
قالت وكالة فرانس برس، إن صفارات الإنذار دوت قرب قاعدة العديد الأميركية في قطر.
أفادت وكالة رويترز نقلا عن بتصاعد دخان من منطقة الجفير في البحرين التي تضم قاعدة بحرية أميركية.
قال مسؤولان من جماعة الحوثي اليمنية، لوكالة أسوشييتد برس، إن الجماعة سوف تستأنف الهجمات على السفن التي تمر في البحر الأحمر.
انتشرت قوات الأمن بكثافة في طهران، حيث أُغلقت شوارع في محيط مقرّ إقامة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وتصاعد دخان من حيّ باستور في وسط العاصمة، حيث يقع مقر إقامة المرشد الأعلى ومقر الرئاسة.
أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران شرقي طهران.
أفادت وسائل إعلام عبرية، باعتراض جميع الصواريخ الإيرانية حتى الآن.
قال عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية علاء الدين بروجردي للتلفزيون الإيراني، إنه لا يوجد لدى طهران أي "خط أحمر في ردنا على العدو"، مضيفاً "سنجعله يندم".
دوت صفارات الإنذار في هضبة الجولان والجليل الأعلى والمستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك على إيران "سيهيئ الظروف للشعب الإيراني الشجاع للتحكم في مصيره بيده". وأضاف في بيان "حان الوقت لجميع فئات الشعب الإيراني... أن تتخلص من الاستبداد وتجعل إيران حرة ومحبة للسلام"، على حد زعمه.
نقلت شبكة سي. أن.أن عن مصدرين قولهما، إن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات على إيران تستمر لعدة أيام.
دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب والمركز.
أفادت معلومات إسرائيلية أولية باعتراض صاروخ أطلق من إيران، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار في مدينة حيفا ومناطق واسعة في الشمال.
أفاد مراسل "العربي الجديد"، برصد عبور عدة صواريخ إيرانية بالأجواء العراقية تجاه إسرائيل.
قال الجيش الأردني، إن الأصوات التي تُسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود إلى طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني. وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان، أن "الأصوات التي تُسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود إلى طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي تنفذ طلعات جوية اعتيادية ضمن واجباتها العملياتية". وأوضح المصدر أن هذه الطلعات تأتي في إطار عمليات الاستطلاع والتفتيش الجوي، بهدف الحفاظ على سلامة الأجواء الأردنية وخلوّها من أي محاولات اختراق أو نشاطات غير مشروعة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل القيام بواجبها في حماية سماء البلاد وصون سيادتها، داعياً المواطنين إلى عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
أفاد التلفزيون الإيراني، بإطلاق عشرات الصواريخ البالستية باتجاه إسرائيل.
أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في مناطق داخل إسرائيل عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران.
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من إيران، قبل أن يسمع أصوات انفجارات في الجليل.
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية محدودة في هذه الأثناء في مكان محصّن تحت الأرض.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، بأن الضربات الإسرائيلية على إيران استهدفت "مواقع عسكرية" تشمل مصانع "للصواريخ البالستية". وظهر على شريط الأخبار في قناة "كان 11" التلفزيونية "مسؤول إسرائيلي: تُستهدف مواقع تابعة للنظام ومواقع عسكرية، بما في ذلك (مصانع) للصواريخ البالستية".
قالت وكالة "إرنا" الحكومية إن الرئيس مسعود بزشكيان بخير ولم يصب بأي أذى.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجيش الأميركي بدأ عملية قتالية كبيرة في إيران، مشيراً إلى أن الهدف "هو الدفاع عن الشعب الأميركي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني"، مؤكداً في الوقت ذاته أن إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي، وأنه لا يمكن لها أبداً امتلاك سلاح نووي. وأشار ترامب إلى أنّ إيران تطور صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد أميركا ودول أخرى.
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم الإسرائيلي استهدف رئيس أركان الجيش الإيراني.
قالت وكالة تسنيم الإيرانية، المقرّبة من الحرس الثوري، إن إيران تستعد للانتقام وتوجيه رد صارم لإسرائيل.
قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن طهران تستعد لرد سيكون ساحقاً.
أعلنت إيران إغلاق مجالها الجوي حتى إشعار آخر، بحسب ما قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني مجيد أخوان.
قالت القناة 14، نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي، إن الضربات الإسرائيلية استهدفت كل القيادة الإيرانية.
أفاد مسؤول لوكالة رويترز بأن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ليس في طهران وأنه نُقل إلى مكان آمن.
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر عسكري، إن جزءاً من الغارات الأولى على إيران استهدف شخصيات كبيرة ويجرى التحقق منها.
أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مدن إصفهان وسط إيران، وكرج غربي طهران، وقم وكرمانشاه غربي البلاد.
أفاد موقع جماران الإصلاحي الإيراني بدوي انفجارات كبيرة في مدينة قم جنوب طهران.
أفادت وسائل إعلام إيرانية ببدء هجمات سيبرانية كبيرة على البلاد، إضافة إلى انقطاع خدمات الهواتف المحمولة في أجزاء من طهران.
أفاد مراسل "العربي الجديد" بوجود أنباء عن استهداف جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني شرقي طهران.
أفادت القناة 12 العبرية، نقلاً عن مسؤول أمني، بأن الهجوم نُفّذ بالاشتراك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
أصدرت وزيرة المواصلات، وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، ميري ريغيف، قراراً بإغلاق المجال الجوي في إسرائيل أمام الرحلات المدنية، وطالبت بعدم التوجه إلى المطارات حتى إشعار آخر. وأضافت أنه "حالما تسمح الأوضاع الأمنية، سيُعاد فتح المجال الجوي وتُستأنف الرحلات من إسرائيل وإليها، وسيُعلن عن ذلك قبل 24 ساعة من موعد استئناف الرحلات".
قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن هناك أنباء عن إصابة عدة صواريخ شارعي "دانشغاه" و"جمهوري" وسط العاصمة.
أفاد مراسل "العربي الجديد" بتصاعد أعمدة الدخان من محيط المقر الرئاسي في طهران.
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية سلسلة إجراءات، من بينها إغلاق المدارس، ومنع التجمهر والعمل، باستثناء الضرورة.
قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل بدأت هجوماً استباقياً ضد إيران لإزالة التهديدات. وفي أعقاب ذلك يُتوقَّع هجوم صاروخي وهجمات بطائرات مسيّرة ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المدى الزمني القريب".
وأضاف أنه وقّع "على أمر خاص تُفرض بموجبه اعتباراً من هذه اللحظة حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية في إسرائيل".
دوت صفارات الإنذار في مختلف المناطق بإسرائيل.
قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن اسرائيل أطلقت على العملية العسكرية ضد ايران اسم "درع يهودا".
نفى موقع "عصر إيران" الإصلاحي نقلا عن مسؤول في مؤسسة الرئاسة، نبأ مقتل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قائلا إن الخبر "غير صحيح".