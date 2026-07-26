أميركا ـ إيران: تهدئة تمنح المفاوضات "فرصة محدودة"

مع استمرار التهدئة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، تبدو نافذة الدبلوماسية مفتوحة لإمكان تحقيق تقدم ما ينقذ مذكرة إسلام أباد، بعد نحو أسبوعين من التصعيد المتبادل، وسط معطيات متضاربة بشأن أسباب اتجاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو المسار التفاوضي؛ ففي حين تحدثت تسريبات عن أن الأخير يرى إمكانية لخرق سياسي ما، كشفت وسائل إعلام أميركية عن مخاوف في واشنطن من أن يؤدي توسيع الحرب إلى استنزاف مخزون البنتاغون المتراجع أصلاً من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية وذخائر الدفاع الجوي الأخرى في المنطقة. على الجهة المقابلة، فإن طهران التي أكدت وقف هجماتها على دول الجوار بعد توقف الضربات الأميركية عليها، هددت في المقابل بتوسيع نطاق الحرب إذا عاد الأميركيون إليها.

تهدئة مستمرة بين إيران والولايات المتحدة

وشهدت إيران ليل السبت ـ الأحد، ليلة ثانية على التوالي من الهدوء لم تتخللها ضربات أميركية، وسط تقارير عن إرجاء الإدارة الأميركية خطط التصعيد وإعطاء مهلة لتحقيق تقدم في المفاوضات. ولم يعلن الجيش الأميركي اليوم الأحد توجيه أي ضربة. من جانبها، لم تعلن إيران شنّ أي اعتداء على دول الخليج المجاورة التي لم تُفِد بإطلاق صفارات الإنذار خلال الليل. وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن ⁠ترامب يمنح ‌محادثات إيران "فرصة محدودة". وذكر ⁠في تصريح لقناة فوكس نيوز: "إنه (ترامب) ⁠يمنح ⁠المفاوضات متنفساً، ‌ويمنحها ‌فرصة محدودة". ولم يقدم والتز تفاصيل أخرى ‌عن طبيعة المحادثات، وكان ترامب قد قال لقناة "إل سي أي" الفرنسية مساء السبت: "سنستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم نحصل على 100% مما نريد".

كما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول إقليمي مشارك في جهود الوساطة، لم تسمه، قوله إنّ الدبلوماسية مستمرة، وإن وقف الضربات الأميركية والإيرانية يُعد "إشارة إيجابية تُسهم في جهود خفض التصعيد". وأوضح المسؤول أن البلدين يرغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وأن التسوية التي يجري التفاوض عليها تتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة عليها.

"أسوشييتد برس" عن مسؤول إقليمي: التسوية التي يجري التفاوض عليها تتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة عليها

على الجهة المقابلة، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير لم تسمه أن طهران ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها، لكنها لا تزال متشكّكة في نيات واشنطن. وأضاف المصدر: "لا يزال موقف إيران هو الرد بالمثل: إذا توقفت الهجمات، ستوقف إيران عملياتها أيضاً. ونقلنا هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة"، وأردف: "هناك شكوك أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات. والرأي السائد هو أن هذا الوقف تكتيكي وليس حقيقياً".

كما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أمير محمد أكرمي نيا، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الإيرانية أوقفت هجماتها في المنطقة ضد الأهداف الأميركية بعد وقف الولايات المتحدة اعتداءاتها على إيران. وأوضح أكرمي نيا، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن جغرافيا المواجهة امتدت إلى باب المندب، وأن نطاق عمليات إيران بات يشمل المنطقة بأسرها، من القواعد الأميركية في الأردن إلى دول الخليج، مؤكداً أنه إذا أصر الأميركيون على استمرار الحرب فإن جغرافيا الحرب ستتسع إلى ما هو أبعد من ذلك. وأشار إلى أن إيران أعدت، إلى جانب توسيع نطاق المواجهة، استراتيجيات جديدة ستُستخدم عند الضرورة، مؤكداً أن هذه الاستراتيجيات سيكون لها تأثير في مسار الحرب ونتائجها. وأشار أكرمي نيا إلى أن الأميركيين أنشأوا قبل نحو أسبوعَين ممراً "زائفاً وغير قانوني" في جنوب المضيق لعبور السفن، مؤكداً أن ذلك مثل خرقاً لمذكرة تفاهم إسلام أباد، وبندها الخامس. وأضاف أن إيران سارعت إلى الرد على هذه الخطوة ولم تسمح للأميركيين بفرض هذا المسار كأمر واقع. وتطرق إلى السيناريوهات المحتملة أمام الولايات المتحدة، قائلاً إن واشنطن قد تكون بصدد البحث عن استراتيجية للخروج من الحرب. وأضاف أن من بين السيناريوهات المحتملة أيضاً تنفيذ عمليات جوية واسعة، أو حتى عمليات برية، مؤكداً أن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد الكامل لجميع هذه الاحتمالات.

حسابات واشنطن ومخاوفها

على الجانب الأميركي، أفادت شبكة "سي أن أن" نقلاً عن مصدر في وزارة الحرب الأميركية، أن خطط التصعيد العسكري ضد إيران "معلقة" حالياً. وأوضحت أن نائب الرئيس جي دي فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين حذرا من مخاطر التصعيد خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض الجمعة، مضيفة أن كاين قال لترامب إن بإمكان القوات الأميركية تنفيذ الخيارات المتاحة لها بنجاح، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى العواقب المحتملة.

كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين، أن ترامب أرجأ خططاً لتصعيد كبير للحرب على إيران، وسط مخاوف من أن يؤدي توسيع الحرب إلى استنزاف مخزون البنتاغون المتراجع أصلاً من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية وذخائر الدفاع الجوي الأخرى في المنطقة. وقالت الصحيفة إنّ القلق بشأن تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية ليس السبب الوحيد وراء التراجع عن التصعيد، إذ تخشى الإدارة الأميركية أيضاً من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، وتعريض الحلفاء الخليجيين الرئيسيين، لمزيد من المخاطر، فضلاً عن تداعيات اقتصادية عالمية وأزمات محتملة في الطاقة واللاجئين.

ترامب أرجأ خططاً لتصعيد كبير للحرب على إيران، وسط مخاوف من أن يؤدي توسيع الحرب إلى استنزاف مخزون البنتاغون المتراجع أصلاً من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد نقل، السبت، عن مصدرَين مطلعَين، أن ترامب أمر الجيش الأميركي بعدم شن ضربات جديدة على إيران، الجمعة، لينهي بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين. وأقر المصدران بأن الجيش لا يزال يعدّ خططاً لعودة محتملة إلى عمليات قتالية كبرى، إلّا أن ترامب لم يصدر أوامر بالتحرك في هذا الاتجاه. وأشار "أكسيوس" إلى أن قرار وقف إطلاق النار صدر بعد ساعات من وصول وفد عُماني إلى طهران، الجمعة، لإجراء محادثات مع الإيرانيين بشأن ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الجانبَين الإيراني والعماني بحثا خلال جولات من المباحثات في طهران يومَي الجمعة والسبت الماضيَين المبادئ المشتركة والآليات العملياتية لضمان إدارة المرور الآمن للملاحة في مضيق هرمز. وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان حول الحوار، بأن طهران استضافت يومَي الجمعة والسبت عدة جولات من المباحثات على مستوى نواب وزيري الخارجية، موضحاً أن هذه اللقاءات تناولت المبادئ المشتركة والآليات العملية لإدارة حركة السفن في المضيق مع مراعاة الحقوق السيادية للدولتَين الساحليتَين. ووصف بقائي هذه المحادثات بأنها كانت "مفيدة وشهدت تحقيق بعض التقدم"، مشيراً إلى أنّ الوفد العماني غادر طهران مساء السبت، غير أن المشاورات الفنية والسياسية بين الطرفين لا تزال مستمرة.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلسة لحكومته اليوم، إنه سيبحث مع ترامب خلال لقائهما الثلاثاء في واشنطن الوضع في إيران. وأضاف في تصريحات أخرى لـ"فوكس نيوز" أنه "لا بدّ من إنهاء البرنامج النووي الإيراني سواء جرى ذلك عبر اتفاق أو بدونه"، معتبراً أن "الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يجري إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي".

في هذا الوقت، أكّد رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما جرى التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أجرى اتصالين هاتفيَّين بكل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. وأضافت أنه جرى خلال الاتصالَين بحث "مستجدات الأوضاع الراهنة، وسبل مواصلة ودعم الجهود الرامية لخفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في ضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".