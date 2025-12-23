أميركا تنفذ رحلات استطلاع فوق نيجيريا بعد تهديدات ترامب

- الولايات المتحدة تنفذ رحلات جوية لجمع معلومات استخباراتية فوق نيجيريا منذ نوفمبر، في إطار تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بعد تهديدات ترامب بالتدخل العسكري بسبب العنف ضد المسيحيين. - الرحلات الجوية تُدار من غانا بواسطة شركة "تيناكس إيروسبيس"، وتأتي بعد اختطاف طيار أميركي في النيجر، وتهدف لتعقب الطيار وجمع معلومات عن الجماعات المسلحة. - واشنطن تعمل مع نيجيريا لمعالجة العنف الديني والإرهاب، بينما تظل التفاصيل الاستخباراتية حساسة دبلوماسيًا.

أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية وإفادات من مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن الولايات المتحدة تنفذ رحلات جوية بهدف جمع معلومات مخابراتية فوق أجزاء كبيرة من نيجيريا منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، في إشارة إلى زيادة التعاون الأمني بين البلدين. ولم يتسن لرويترز تحديد المعلومات التي تهدف هذه الرحلات الجوية إلى جمعها. لكنها تأتي في أعقاب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نوفمبر بالتدخل العسكري في نيجيريا، بزعم تقاعسها عن وقف العنف الموجه ضد المجتمعات المسيحية.

وتأتي هذه الرحلات أيضاً بعد أشهر قليلة من اختطاف طيار أميركي يعمل لدى وكالة تبشيرية في النيجر المجاورة. وتشير بيانات التتبع لشهر ديسمبر/كانون الأول إلى أن الطائرة التي تشغلها شركة أميركية متعاقدة، والمستخدمة في عمليات المراقبة، تقلع عادة من غانا وتحلق فوق نيجيريا قبل أن تعود أدراجها إلى العاصمة الغانية أكرا. وتظهر بيانات تتبع الرحلات أن الشركة المشغلة هي شركة "تيناكس إيروسبيس" التي تتخذ من ولاية ميسيسيبي مقراً لها وتوفر طائرات للمهام الخاصة وتعمل بشكل وثيق مع الجيش الأميركي، وذلك وفقا لموقع الشركة الإلكتروني. ولم ترد "تيناكس إيروسبيس" على طلب للتعليق.

وقام رئيس فريق أفريقيا في مشروع التهديدات الحرجة بمعهد "أميركان إنتربرايز"، ليام كار، بتحليل بيانات الرحلة. وقال إن العملية بدت وكأنها تدار من مطار في أكرا، وهو مركز معروف لشبكة الدعم اللوجستي للجيش الأميركي في أفريقيا. وأضاف كار أن العملية تعد مؤشراً مبكراً على أن واشنطن تعيد بناء قدراتها في المنطقة بعدما أمرت النيجر القوات الأميركية بمغادرة قاعدة جوية مترامية الأطراف، حديثة البناء، في الصحراء العام الماضي، واتجهت بدلاً من ذلك إلى روسيا للحصول على المساعدة الأمنية.

وقال كار في مقابلة: "شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية استئناف رحلات الاستطلاع والمراقبة في نيجيريا". وذكر مسؤول أميركي سابق أن الطائرة ضمن عدة أصول نقلتها إدارة ترامب إلى غانا في نوفمبر. ولا يزال عدد الطائرات المتبقية في غانا غير معروف، لكن المسؤول أوضح أن المهام تشمل تعقب الطيار الأميركي المختطف وجمع معلومات مخابراتية عن الجماعات المسلحة التي تنشط في نيجيريا.

وأكد مسؤول أميركي حالي أن الطائرة كانت تحلق فوق نيجيريا، لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل نظرا للحساسية الدبلوماسية للموضوع. وقال مسؤول آخر في الإدارة إن واشنطن تواصل العمل مع نيجيريا من أجل "معالجة العنف الديني والهجمات المعادية للمسيحيين وانتشار الإرهاب المزعزع للاستقرار". وقالت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، في بيان إن الحكومة الأميركية عقدت اجتماعات بناءة مع نيجيريا عقب رسالة ترامب بشأن البلاد، لكنها أحجمت عن مناقشة القضايا المخابراتية. ولم يرد المتحدث باسم الجيش النيجيري على طلبات للتعليق. كما لم يرد نائب وزير الدفاع الغاني على طلب للتعليق.

(رويترز، العربي الجديد)