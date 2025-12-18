أميركا تفرض عقوبات على سفن مرتبطة بإيران

- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 29 سفينة مرتبطة بإيران وشركاتها، مستهدفة "أسطول الظل" الذي يصدر النفط الإيراني بطرق شحن خادعة، وشملت العقوبات رجل الأعمال المصري حاتم صقر وشركاته. - في أكتوبر، فرضت إدارة ترامب عقوبات على شركات وأفراد متورطين في إنتاج الصواريخ والطائرات العسكرية الإيرانية، لدعم عقوبات الأمم المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي. - استهدفت العقوبات شبكات توريد تكنولوجيا صواريخ متطورة ومروحيات أميركية الصنع لإيران، وشملت كيانات تعمل من إيران وهونغ كونغ والصين وألمانيا وتركيا والبرتغال والأوروغواي.

أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اليوم الخميس على 29 سفينة مرتبطة بإيران والشركات التي تدير السفن، وذلك في وقت تواصل فيه واشنطن استهداف "أسطول الظل" التابع لطهران، الذي تقول إنه يصدر النفط والمنتجات البترولية الإيرانية.

وأضافت الوزارة أن السفن والشركات المستهدفة نقلت منتجات بمئات الملايين من الدولارات من خلال ممارسات شحن خادعة. واستهدف إجراء اليوم أيضاً رجلاً مصرياً يدعى حاتم صقر، إذ ترتبط شركاته بسبع من السفن المذكورة، بالإضافة إلى العديد من شركات الشحن.

وفي 1 أكتوبر الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات استهدفت عشرات الشركات والأفراد قالت إنهم "متورطون في إنتاج الصواريخ والطائرات العسكرية الإيرانية"، وهي عقوبة جديدة تهدف إلى "دعم عقوبات الأمم المتحدة" التي أعيد فرضها أخيراً على طهران بسبب برنامجها النووي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أسماء 21 كياناً و17 فرداً قالت إنهم متورطون في شبكات ساعدت في حصول طهران على تكنولوجيا أنظمة صواريخ أرض-جو متطورة، وفي شراء طائرة هليكوبتر أميركية الصنع بشكل غير قانوني. وشملت العقوبات شبكة تعمل من إيران وهونغ كونغ والصين لتوريدها إلكترونيات أميركية الصنع مزدوجة الاستخدام لشركة خاضعة لسيطرة إيرانية تُنتج معدات للجيش الإيراني، وبالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مجموعة تعمل من إيران وألمانيا وتركيا والبرتغال والأوروغواي، اشترت مروحية أميركية الصنع للجيش الإيراني.

(رويترز، العربي الجديد)