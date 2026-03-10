أميركا تتجه لنقل أسلحة إلى المنطقة من كوريا الجنوبية

- أكد رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ أن بلاده لا تستطيع منع القوات الأميركية من شحن بعض الأسلحة خارج أراضيها، مشيراً إلى أن ذلك لن يؤثر على قدرة الردع ضد كوريا الشمالية، رغم معارضة سيول لهذه الخطوة. - تجري محادثات بين الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي حول إعادة نشر أنظمة صواريخ باتريوت في كوريا الجنوبية، بينما لم تتواصل الولايات المتحدة مع تايوان بشأن نقل أسلحة إلى الشرق الأوسط. - تواجه تايوان ضغوطاً عسكرية متزايدة من الصين، وتعتبر الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان، التي تمتلك صواريخ باتريوت في ترسانتها.

قال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ اليوم الثلاثاء إن بلاده لا تستطيع منع القوات الأميركية من شحن بعض الأسلحة خارج أراضي بلاده، لكن ذلك لن يؤثر على قدرة الردع في مواجهة كوريا الشمالية، بعد أن أعلنت بلاده أنها تجري محادثات بخصوص إمكان إعادة نشر بعض أنظمة صواريخ باتريوت الأميركية. وأضاف "يبدو أن هناك جدلاً في الآونة الأخيرة بخصوص شحن القوات الأميركية المتمركزة في كوريا بعض الأسلحة خارجها"، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن سيول قد عبرت عن معارضتها، فإنها ليست في وضع يسمح لها بتقديم مطالب.

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون يوم الجمعة إن الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي يناقشان إمكان إعادة نشر بعض أنظمة الصواريخ الدفاعية الأميركية من طراز باتريوت في كوريا الجنوبية لاستخدامها في الحرب على إيران. من جهته، قال وزير الدفاع التايواني ويلينغتون كو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تتواصل مع تايبه بشأن نقل أسلحة إلى الشرق الأوسط.

وقال كو، في حديثه لصحافيين في البرلمان، إن إعادة نشر أي من الأسلحة أميركية الصنع لدى تايوان لن يحدث إلا إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك. وأضاف أنه في حالة حدوث ذلك، فستكون الولايات المتحدة مسؤولة عن نقلها. وقال كو "لكن حتى الآن، لم يتصلوا بنا بشأن استخدام أي من عتادنا ذي الصلة في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران".

والولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان، التي تمتلك صواريخ باتريوت في ترسانتها. وتواجه تايوان، التي تحكمها حكومة ديمقراطية، ضغوطا عسكرية متزايدة من الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها. وترفض حكومة تايوان مطالبات بكين بالسيادة. وأفادت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر في الحكومة الكورية الجنوبية أن أنظمة باتريوت يجري تجهيزها لإعادة نشرها في المنطقة، حيث وصلت طائرات نقل عسكرية أميركية ثقيلة إلى قاعدة في أوسان، جنوبي سيول، لنقلها.

(رويترز، العربي الجديد)