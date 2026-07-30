أمر باعتقال إيفو موراليس يعمّق الأزمة في بوليفيا

- أصدرت النيابة العامة في بوليفيا مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق إيفو موراليس، متهمة إياه بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي تسببت في نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية. - بدأت الاحتجاجات بمطالب اقتصادية من العمال والسكان الأصليين، لكنها توسعت للمطالبة باستقالة الرئيس روبرتو باز، الذي اتهم موراليس بتأجيجها، وسط اتهامات بـ"التمرد المسلح" و"الإرهاب". - موراليس، الذي ينفي الاتهامات، يتحصن في معقله السياسي، بينما أعلن باز حالة الطوارئ لاحتواء الاضطرابات، مما يمثل تحديًا كبيرًا لحكومته المحافظة.

أصدرت النيابة العامة في بوليفيا الأربعاء مذكرة اعتقال بحق الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس، متهمة إياه بالتحريض على الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة. وقال النائب العام روجر مارياكا، إن المذكرة الصادرة تأتي على خلفية تحقيق في عشرات الحواجز الطرقية التي أُقيمت خلال التظاهرات الواسعة التي شهدتها البلاد في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، ونتج منها نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والإمدادات الطبية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الاتهامات المحددة التي وجهتها النيابة العامة لإيفو موراليس؟ ما هي طبيعة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بوليفيا والتي أدت إلى الاحتجاجات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبدأت الحركة الاحتجاجية بمطالب طرحها عمال إلى جانب مجتمعات السكان الأصليين احتجاجاً على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ عقود. لكن الاحتجاجات اتسعت لاحقاً لتشمل الدعوة إلى استقالة الرئيس روبرتو باز المدعوم أميركياً، الذي حمّل موراليس مسؤولية تأجيجها. وأوضح النائب العام البوليفي أن التحقيق انطلق إثر شكوى تتعلق بـ"التمرد المسلح" و"الإرهاب" تقدّمت بها مجموعة يمينية تضمّ قادة مدنيين ورجال أعمال، قبل أن تحظى بدعم حكومي.

وقال موراليس تعليقاً على مذكرة الاعتقال عبر منصة إكس: "لن يرهبونا. إنهم يسعون لتحميلنا مسؤولية اجتماعية للتغطية على المأساة الحقيقية في بوليفيا: أزمة االتحركات اجتماعية واقتصادية عميقة".

ويتحصن موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في تاريخ بوليفيا، في معقله السياسي في منطقة تشاباري، هرباً من اتهامات ينفيها حول الاتجار بقاصر. وكان باز قد أعلن سابقا أنه يعتزم تنفيذ عملية أمنية في معقل الرئيس السابق، من دون تحديد موعد لذلك. وتمكن الزعيم المحافظ من احتواء الاضطرابات بإعلان حالة الطوارئ في يونيو/ حزيران، ما أتاح له نشر الجيش وحظر التظاهرات.

ومثلت هذه الاضطرابات أكبر تحدٍّ حتى الآن للرئيس باز، وهو رجل أعمال وسطي مؤيد لقطاع الأعمال، تولى السلطة قبل ستة أشهر في وقت اجتاحت فيه المنطقة موجة من الانتصارات الانتخابية المحافظة. وأنهى فوز باز في الانتخابات ما يقرب من عقدين من الحكومات اليسارية في بوليفيا، التي تشكّلت لفترة طويلة بسبب صراع القوة بين موراليس وخلفه اليساري لويس آرسي.

(فرانس برس، العربي الجديد)