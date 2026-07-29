- تعرضت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية لهجوم بطائرة مسيرة في ميناء دمياط المصري، مما أدى إلى اندلاع حريق امتد إلى سفينة أخرى. - أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم تفعيل خطط الطوارئ والاستجابة السريعة بالتنسيق مع الجهات المعنية. - لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وتم إجلاء أفراد الطاقم بنجاح، مع استمرار فرق الطوارئ في متابعة الوضع ميدانياً لضمان السلامة.

قالت شركة أمبري للأمن البحري، اليوم الأربعاء، استناداً إلى تقييم أولي، إن طائرة مسيرة أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أميركية في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط. وفي بيان منفصل، ذكرت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ أن نيراناً اشتعلت في ناقلتي غاز بالميناء المصري. وقالت ثلاثة مصادر تجارية مطّلعة على الواقعة إن الطائرة المسيرة أصابت ناقلة التخزين العائمة "إنرجوس وينتر"، مما أدى إلى اندلاع حريق امتد لاحقاً إلى سفينة أخرى هي "جازلوج سالم".

وقال مصدران أمنيان منفصلان لـ"رويترز" إن سبب الانفجار كان هجوماً بطائرة مسيرة. وأفادت شركة أمبري بإجلاء أفراد الطاقم والسيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنه لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

أيضاً، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين الموجودتين بميناء دمياط، وأنه "جرى التعامل مع الموقف على الفور وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".

وذكرت الوزارة أنه فور تلقي البلاغ جرى الانتقال إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً، و"الاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة". وأكدت الوزارة أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمعايير المعتمدة".

(رويترز، العربي الجديد)