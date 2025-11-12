ألمانيا: مجموعة السبع تسعى لتفويض أممي لتطبيق خطة السلام في غزة

- تسعى الدول السبع الصناعية الكبرى للحصول على تفويض من مجلس الأمن لضمان تنفيذ خطة السلام في غزة، مع التركيز على نزع سلاح حماس وتشكيل قوة أمنية دولية لإدارة القطاع. - أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، على ضرورة التفويض الأممي لضمان السيطرة على الوضع الأمني في غزة، مشيراً إلى أهمية التفاوض الجاد لتحقيق ذلك. - تأتي هذه الجهود في إطار مساعٍ دولية لتثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل قوة متعددة الجنسيات، وسط خلافات حول طبيعة القوة والدول المشاركة فيها.

قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إن الدول السبع الصناعية الكبرى تعمل على استصدار تفويض من مجلس الأمن الدولي يهدف إلى ضمان التنفيذ السريع لخطة السلام في قطاع غزة، مشدداً على أن هذا التفويض "ضروري لنزع سلاح" حركة حماس، وتمكين قوة أمنية دولية من تولي إدارة القطاع.

وتضم مجموعة السبع كلاً من ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وكندا. ويشار إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أعضاء دائمون في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الصين وروسيا. وقال فاديفول إنه جرى بحث هذه القضية خلال الجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف وزير الخارجية الألماني أن وزراء الخارجية اتفقوا على أن تفويضاً من مجلس الأمن "أمر ضروري، ويجب العمل على تحقيقه في أسرع وقت ممكن". لكنه حذر من أنه "لا يمكن إصدار قرارات بالأمر، بل يجب التفاوض عليها بشكل جدي". وقال: "بات واضحاً تماماً أن الوقت يداهم الجميع، وإننا بحاجة إلى بنية أمنية بأسرع وقت ممكن لضمان النظام في قطاع غزة".

وأكد فاديفول أن أي قوة أمنية دولية "لن تتمكن من السيطرة على مسلحي حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة ما لم تحصل على تفويض واضح من الدول التي تشارك بقوات". ولا تزال المفاوضات جارية مع إسرائيل بشأن تحديد الدول التي يمكن أن تساهم بقوات في تلك القوة الأمنية المقترحة.

وتأتي تصريحات فاديفول في ظل مساعٍ دولية متواصلة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتشكيل قوة أمنية متعددة الجنسيات للإشراف على تنفيذ بنود خطة السلام التي جرى التوصل إليها بوساطة أميركية وقطرية ومصرية وتركية. ويُنظر إلى التفويض الأممي الذي تطالب به مجموعة السبع، بوصفه خطوة أساسية تمنح تلك القوة غطاءً قانونياً يتيح لها العمل داخل القطاع، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بين الأطراف المعنية بشأن طبيعة هذه القوة، وتركيبتها، والدول التي ستشارك فيها، إضافة إلى حدود مسؤولياتها في ظل رفض حركة "حماس" أي وجود عسكري أجنبي دون توافق فلسطيني شامل.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)