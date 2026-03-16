- دعا وزير الخارجية الألماني إلى إعلان واضح من إسرائيل والولايات المتحدة بشأن أهداف الحرب على إيران، مشددًا على أهمية توضيح المسار العسكري في المنطقة، ودعم فرض عقوبات على المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز. - حذّر الرئيس الأميركي ترامب من مستقبل "سيئ للغاية" لحلف الناتو إذا لم يساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أهمية دور الصين وأوروبا في ضمان أمن الممر المائي. - دعا ترامب الدول لإرسال سفن حربية لضمان الملاحة في المضيق، معبّرًا عن تشاؤمه من استجابة حلفاء الولايات المتحدة لنداءاته للمساعدة.

دعا وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الاثنين، إسرائيل والولايات المتحدة إلى إعلان واضح بشأن موعد تحقيق أهدافهما من الحرب على إيران، مشدداً على ضرورة توضيح المسار الذي تسعى إليه العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

وقال الوزير إن بلاده تدعم فرض عقوبات على المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، معتبراً أن تعطيل الملاحة في المضيق يمثل تهديداً للأمن والاستقرار. كما وصف الوضع في لبنان بأنه "مأساوي". وأضاف أنه لا يرى في الوقت الحالي دوراً لحلف شمال الأطلسي في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن إنشاء بنية أمنية إقليمية ممكن بمجرد اتضاح أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويوم أمس الأحد، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب

من أن حلف شمال الأطلسي سيواجه مستقبلاً "سيئاً للغاية" إذا تقاعس حلفاء الولايات المتحدة في مد يد العون بشأن فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إنه قد يؤجل قمته مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في أواخر الشهر الحالي، وذلك في ظل ضغطه على بكين للمساعدة في فتح الممر المائي الحيوي.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: "أعتقد أن الصين يجب أن تساعد أيضاً لأن الصين تحصل على 90% من نفطها عبر المضيق"، مضيفاً أنه يفضل معرفة موقف بكين قبل الزيارة المقررة. وتابع: "من المناسب أن يساعد المستفيدون من المضيق في ضمان عدم حدوث أي مكروه فيه"، مشيراً إلى أن أوروبا والصين تعتمدان بشكل كبير على نفط الخليج، على عكس الولايات المتحدة. واستطرد قائلاً: "إذا لم يكن هناك رد، أو كان الرد سلبياً، فأعتقد أن ذلك سيكون سيئاً للغاية لمستقبل حلف الناتو".

وكان ترامب قد دعا يوم السبت الدول إلى إرسال سفن حربية للحفاظ على الممر المائي الضيق مفتوحاً أمام الملاحة البحرية، معبراً عن أمله أن ترسل دول مثل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا سفنها إلى المنطقة، غير أنه أبدى تشاؤمه في الوقت ذاته بشأن استجابة حلفاء الولايات المتحدة لنداءاته للمساعدة، إذ قال "لم نكن مضطرين لمساعدتهم (الناتو) في أوكرانيا. أوكرانيا تبعد عنا آلاف الأميال... لكننا ساعدناهم. الآن سنرى إن كانوا سيساعدوننا، لأنني لطالما قلت إننا سنكون إلى جانبهم، لكنهم لن يكونوا كذلك. ولست متأكداً من أنهم سيفعلون".

(رويترز، العربي الجديد)