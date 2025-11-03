- أخبار
ألمانيا: توقف حركة الملاحة الجوية بمطار بريمن بعد رصد تحليق طائرة مسيرة
- توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار بريمن مؤقتًا بعد رصد طائرة مسيرة مجهولة، مما أدى إلى تعليق الإقلاع والهبوط بالتنسيق مع الشرطة الفيدرالية، واستؤنفت الحركة بعد ساعة دون تحديد عدد الرحلات المتأثرة.
- شهدت مطارات ألمانية أخرى مثل برلين وميونيخ تعليقًا للرحلات بسبب طائرات مسيرة، مما يبرز التهديد المتزايد الذي تشكله هذه الطائرات على الأمن الجوي.
- تشتبه السلطات الألمانية في تورط موسكو في هذه الأنشطة، حيث تم رصد طائرات مسيرة فوق مواقع عسكرية وصناعية حيوية في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
توقفت حركة الملاحة الجوية مؤقتا بمطار بريمن في شمالي ألمانيا مساء الأحد بعد رصد تحليق طائرة مسيرة مجهولة بالقرب منه، وفق ما أفادت الشرطة الألمانية وكالة فرانس برس. وقال متحدث باسم الشرطة في المدينة الواقعة في شمال ألمانيا، إن الطائرة رصدت "بجوار المطار مباشرة قرابة الساعة 7:30 مساء" (6:30 مساء بتوقيت غرينتش). وأضاف أن هيئة مراقبة الحركة الجوية قررت نتيجة ذلك وبالاتفاق مع الشرطة الفيدرالية، تعليق عمليات الإقلاع والهبوط على الفور.
واستؤنفت حركة الملاحة بعد قرابة ساعة، لكن لم يعرف عدد الرحلات التي ألغيت أو جرى تحويل مسارها بسبب تعذر الاتصال بالمطار فورا. وأشارت الشرطة إلى أنه لم يكن واضحا الجهة التي تسيطر على هذه الطائرة.
ومساء الجمعة، عُلقت الرحلات الجوية قرابة ساعتين في مطار برلين أيضا بسبب رصد تحليق طائرات مسيرة. وفي أوائل تشرين الأول/أكتوبر، اضطر مطار ميونيخ، ثاني أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما، إلى تعليق عملياته لعدة ساعات للسبب نفسه.
وحذرت السلطات الألمانية مرارا من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات المسيرة، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات التوغل لطائرات مجهولة في أجواء مطارات ومواقع عسكرية حساسة هذا العام.
وتشتبه برلين الداعمة الرئيسية لأوكرانيا، في أن تكون موسكو وراء بعض هذه الأنشطة. وفي الأشهر الأخيرة، أُبلغ عن تحليق العديد من الطائرات المسيرة فوق قواعد عسكرية وصناعية وبنى تحتية حيوية في ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل النروج وبلجيكا.
(فرانس برس)