ألمانيا: تهديد الطائرات المسيرة كبير وسنتخذ إجراءات للدفاع عن أنفسنا

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم السبت، إن تهديد الطائرات المسيرة "كبير" وإن البلاد ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها. ويعلن مسؤولون في دول أوروبا حالة تأهب قصوى بعد أن أدى توغل طائرات مسيرة في الدنمارك إلى تعطيل حركة الطيران في عدة مناطق في البلاد عدة مرات خلال الأسبوع الماضي. وتُجري أيضاً السلطات الألمانية تحقيقات في عمليات رصد مماثلة.

وقال دوبرينت للصحافيين في برلين "هناك تهديد يمكن تصنيفه بأنه كبير في ما يتعلق بالطائرات المسيرة". وأضاف أن ألمانيا ستنظر في مراجعة قانون أمن الطيران لكي يتسنى للقوات المسلحة التدخل لإسقاط الطائرات المسيرة. وتابع "يتعلق الأمر بالاستعداد لحماية، على سبيل المثال، البنية التحتية الحيوية أو التجمعات الكبيرة".

وفي السياق، قال الوزير في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "أريد إدراج نص صريح في قانون أمن الطيران يتيح للجيش الألماني تقديم مساعدة إدارية للشرطة داخل البلاد، خاصة في مجال التصدي للطائرات المسيّرة". كما كشف الوزير عن خطة لإنشاء مركز وطني متخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة يربط بين الحكومة الألمانية والولايات والجيش.

إلى ذلك، دعا رئيس حكومة ولاية هيسن الألمانية، بوريس راين، إلى إدخال زيادة ملحوظة على الاستثمارات في مجال التسلح والدفاع. وقال راين في مدينة فيسبادن عاصمة الولاية اليوم السبت:" عصر مناطق الراحة انتهى"، لافتاً إلى أن روسيا "تخترق مراراً" المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وتجري مناورات عسكرية على حدود أراضي الحلف، و"تشن هجمات" على البنية التحتية الحيوية في أوروبا.

وأكد السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرز، المسيحي الديمقراطي أن "أفضل وسيلة ضد العدوان الروسي هي الردع من خلال القوة العسكرية الذاتية". ورأى راين أنه من الصواب أن تعزم الحكومة الاتحادية على استثمار مقدار غير مسبوق من الأموال في الأمن والدفاع، على أن يتم استثمار جزء كبير من هذه الأموال داخل ألمانيا، وقال:"نحتاج إلى القيام بحملة تسلح وأن توفر ألمانيا ضماناً للدفاع". وأعرب راين عن اعتقاده بأن تعزيز صناعة السلاح الألمانية من شأنه أن يؤمِّن فرص العمل ويخلق نمواً جديداً.

وأفاد مكتب رئاسة حكومة ولاية هيسن بأن جدول أعمال مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية المقرر عقده من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول في مدينة ماينتس (عاصمة ولاية راينلاند-بفالتس المجاورة)، وبمبادرة من ولاية هيسن، سيتضمن تعزيز صناعة التسلح. وتابع المكتب أن الاجتماع سيتناول أيضاً كيفية إسهام شركات السلاح الوطنية في تعزيز القدرة الدفاعية لألمانيا وأوروبا.

ومن المقرر عقد القمة الثانية للتسلح في ولاية هيسن في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذكر مكتب رئاسة الحكومة في الولاية أن الهدف من هذا اللقاء هو "وضع استراتيجية مع ممثلي صناعة السلاح في هيسن حول كيفية استفادة هيسن بأفضل شكل ممكن من التحول الزمني (عبارة كان المستشار السابق أولاف شولتس أطلقها بعد أيام من اندلاع الحرب في أوكرانيا وقصد بها تغيير مسار سياسة ألمانيا الدفاعية) بفضل قطاعها القوي في مجال التسلح".

وقال راين إن ألمانيا اعتمدت لفترة أطول من اللازم على قوة الولايات المتحدة. وأضاف: "يتعيّن على ألمانيا، باعتبارها أكبر عضو أوروبي في الناتو، أن تتولى أخيراً أمر دفاعها بنفسها، وأن تصبح أكثر أمناً وسيادةً ومناعةً على جميع المستويات".

