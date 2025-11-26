ألمانيا تعزز دفاعاتها ضد المسيّرات: خطط حكومية ووحدات عسكرية

يعتزم وزراء الداخلية في ألمانيا التطرّق بشكل مكثّف، خلال مؤتمرهم الخريفي المقرر الأسبوع المقبل، إلى مسألة توفير التقنيات والقدرات اللازمة للتصدي للطائرات المسيّرة غير القانونية، فيما يستعد الجيش لإنشاء ست وحدات مخصصة لاستخدام الطائرات المسيّرة التفجيرية الجديدة. ويظهر ذلك في جدول الأعمال الأولي لمؤتمر وزراء الداخلية الألمان، المقرر أن يبدأ في بريمن يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتتوفر حالياً قدرات متفاوتة لدى شرطة الولايات، ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، والشرطة الاتحادية، والجيش الألماني.

وأكد وزير داخلية ولاية بادن-فورتمبرغ، توماس شتروبل، ضرورة تضافر جهود الحكومة الاتحادية والولايات في هذا المجال وتوسيع القدرات، مشدداً على أن الشرطة والجيش يجب أن يتعاونا بسرعة. وقال: "من يتباطأ هنا يفقد القدرة على مواكبة التطور السريع في مجال الطائرات المسيّرة". من جانبها، دعت وزيرة داخلية ولاية سكسونيا السفلى، دانيلا بيرنس، وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت إلى تقديم خطة واضحة خلال المؤتمر تحدد المسؤوليات وصلاحيات التدخل بين الحكومة والولايات. وأعلنت أن ولايتها ستستثمر العام المقبل نحو سبعة ملايين يورو في بناء قدرات خاصة لمواجهة الطائرات المسيّرة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن "الحلول الإقليمية والإمكانات الشرطية لا تكفي لدرء الطائرات المسيّرة العسكرية والهجمات الهجينة المعقدة"، مؤكدة الحاجة إلى نهج شامل يتيح للشرطة والجيش العمل قانونياً في هذا المجال.

ولمنع التجسس والتخريب والهجمات المحتملة على الأفراد، من المنتظر أن تدعم القوات المسلحة الألمانية مستقبلاً جهود التصدي للطائرات المسيّرة داخل البلاد، عند الضرورة باستخدام القوة. وكان مجلس الوزراء الألماني قد أقرّ الأسبوع الماضي تعديلاً على قانون أمن الطيران بهذا الخصوص. وأكد شتروبل أن شرطة ولاية بادن-فورتمبرغ "مجهزة جيداً"، مشيراً إلى مركز التدريب والمهارات الخاص بالطائرات المسيّرة في وحدة مروحيات الشرطة، والذي يتولى رصد هذه الطائرات زمزاجهتها ويدعم أيضاً خدمة حماية المجال الجوي على المستوى الوطني.

وتزايدت النقاشات في ألمانيا حول مواجهة الطائرات المسيّرة بعد عدة حوادث تسببت في تعطيل حركة الطيران. وقال شتروبل: "أنا بعيد تماماً عن نشر الذعر أو إثارة الفزع بين الناس… الوضع كالتالي: لسنا في حالة حرب، لكننا أيضاً لسنا في سلام كامل". وترى ولاية سكسونيا السفلى أنه من الضروري أن تنشئ السلطات الاتحادية صورة محدثة باستمرار عن أنشطة الطائرات المسيّرة على مستوى ألمانيا، وأن تكون متاحة لجميع السلطات الأمنية، مع تحديد واضح للصلاحيات بين الجهات المدنية والعسكرية. كما قدمت ولايات هيسن وراينلاند-بفالتس وشمال الراين-ويستفاليا مقترحاتها الخاصة بشأن رصد ومواجهة الطائرات المسيّرة في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر.

وحدات مخصصة في ألمانيا للمسيرات التفجيرية

في السياق ذاته، تعتزم القوات البرية في الجيش الألماني خلال السنوات المقبلة إنشاء ست وحدات مخصصة لاستخدام الطائرات المسيّرة التفجيرية الجديدة. وقال مفتش القوات البرية، الفريق كريستيان فرويدينغ، في برلين خلال أمسية برلمانية نظمها اتحاد دعم الجيش الألماني: "لقد بدأنا الاختبارات في منافسة عادلة، ونريد بحلول 2027 أن تكون أول بطارية متوسطة المدى جاهزة للعمل، وبحلول 2029 خمس بطاريات أخرى".

وتُجرى حالياً في الجيش الألماني تجارب على هذه الأنظمة التي تُعرف باسم "المسيّرات التفجيرية". وأعلن فرويدينغ أنه بحلول 2029 سيُنشأ تشكيل قتالي بمستوى بطارية، (تعادل سرية تضم ما بين 60 و150 جندياً)، مزود بأنظمة أسلحة بعيدة المدى، تحت مسمى "الضربات الدقيقة العميقة الأرضية". كما أشار إلى مشاريع لحماية المنشآت تهدف إلى رصد هجمات الطائرات المسيّرة على مستوى ألمانيا والتصدي لها.

وأكد فرويدينغ أن ساحة المعركة في المستقبل ستكون متداخلة وتعتمد على البيانات، وغير متكافئة، وشفافة إلى حد كبير، ومتأثرة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن البيانات ستصبح مورداً أساسياً "وأشبه بذخيرة الحرب". وأوضح أن ساحة المعركة المستقبلية ستتحدد من خلال مظلات حماية متنافسة، حيث سيكون الهدف الحفاظ على مظلة الحماية الخاصة واختراق مظلة الخصم، مع إرهاق العدو عبر سلسلة من التأثيرات المنسقة في جميع الأبعاد، ثم هزيمته بقيادة قتالية عالية الديناميكية.

وفي ضوء التهديدات الروسية، قال فرويدينغ إنه كُلّف بدراسة قدرات الجيش الألماني والخصم حتى عام 2029 بهدف استخلاص نتائج إضافية للتخطيط الدفاعي، مضيفاً: "أتوقع التوصل إلى نتائج بعد مطلع العام الجديد". وأعرب عن إحباطه، في أحاديثه ومناقشاته الخاصة بصورة غير معلنة، إزاء التقدم البطيء في مشروع التسلّح للاتصالات الرقمية خلال القتال (D-LBO)، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من اليوروهات، محذراً من أن البطء قد يؤثر بشكل كبير على جاهزية الوحدات.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)